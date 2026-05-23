Κύκλοι Καρυστιανού κατά Λιάγκα: Στην εκδήλωση της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία» είδε μόνο γραφικούς και ψεκασμένους

Με γλαφυρό τρόπο σχολίασαν κύκλοι του Κινήματος της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία» που ίδρυσε η Μαρία Καρυστιανού, τα όσα είπε στην χθεσινή (22/05/2026) εκπομπή του ο Γιώργος Λιάγκας.

Όπως τονίζουν ο Γιώργος Λιάγκας μετά τις προσβλητικές αναφορές προς τη Μαρία Καρυστιανού μετατράπηκε στον «μοναδικό άνθρωπο που την αγαπάει» ενώ με αρκετή δόση ειρωνείας αναφέρουν ότι «λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψιν τις “συμβουλές” του στον ημίωρο λίβελο για την εκδήλωση».

Συγκεκριμένα αναφέρουν τα εξής: «Χαιρόμαστε πολύ που ο κύριος Λιάγκας, μετά τις άκρως προσβλητικές αναφορές περί… “εκμετάλλευσης του θανάτου του παιδιού της”, ξαφνικά εχθές μετατράπηκε στον “μοναδικό άνθρωπο που αγαπάει τη Μαρία”.

Λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψιν τις “συμβουλές” του στον ημίωρο λίβελο που αφιέρωσε για την εκδήλωση της “Ελπίδας για τη Δημοκρατία” στη Θεσσαλονίκη.

Επειδή κι εμείς τον αγαπάμε, θα τον συμβουλεύαμε να μην αναφέρει στον αέρα ότι παρακολούθησε μόλις για ένα τέταρτο, μία δίωρη πολιτική εκδήλωση, την οποία σχολίαζε επί μισή ώρα στο πρωϊνάδικό του.

Συνήθως οι δημοσιογράφοι αφιερώνουν πολύ περισσότερο χρόνο στην έρευνα των θεμάτων που παρουσιάζουν, η δε αναλογία χρόνου έρευνας/παρουσίασης, όπως γνωρίζουν ακόμα και οι πρωτοετείς φοιτητές δημοσιογραφίας, πρέπει να είναι τουλάχιστον 3/1.

Επιπλέον, θα του λέγαμε κι εμείς ότι μάλλον δεν τον “αγαπάνε” οι συνεργάτες του που παρακολούθησαν την εκδήλωση. Διότι τον πληροφόρησαν ότι είδαν “μόνο γραφικούς, ψεκασμένους και υποστηρικτές του Τράγκα”, χωρίς να τον ενημερώσουν ότι παρουσιάστηκαν καθηγητές Πανεπιστημίων, νέοι επιστήμονες που έχουν εκδιωχθεί στο εξωτερικό, επιχειρηματίες που παλεύουν να κρατηθούν όρθιοι μέσα σε ένα εχθρικό κράτος, αγρότες που πολεμούν να κρατήσουν ζωντανή τη γη τους και τη δουλειά τους, νέοι φοιτητές και εργαζόμενοι που ψάχνουν λόγους για να μείνουν στη χώρα τους.

Εκτός κι αν τον ενημέρωσαν, αλλά επέλεξε να μην το αναφέρει…

Σε κάθε περίπτωση, εμείς αυτούς τους Έλληνες του καθημερινού μόχθου, της επιστήμης και του παγκόσμιου Ελληνισμού, τους θεωρούμε πολύ πιο σπουδαίους από τους περιφερόμενους στον μικρόκοσμο του ελλαδικού θεάματος, με τους οποίους ασχολείται ο κ. Λιάγκας. Θα τον συμβουλεύαμε δε, αν αποφασίσει να ασχοληθεί κι αυτός μαζί τους, να το κάνει με μια έστω στοιχειώδη σοβαρότητα. Με αγάπη…»