Μαρία Καρυστιανού: Οι άδειες καρέκλες του Ολύμπιον, η διακήρυξη – έκθεση ιδεών και η Κατερίνα Μουτσάτσου

Με στόχο την πρωτιά και τη διακυβέρνηση της χώρας η Μαρία Καρυστιανού παρουσίασε την Πέμπτη (21.5.26) το κόμμα της, «Ελπίδα για τη Δημοκρατία», από το θέατρο Ολύμπιον στην Θεσσαλονίκη.

Πολλοί ήταν οι πολίτες που έσπευσαν να βρεθούν στο πλευρό της Μαρίας Καρυστιανού, αν και η προσέλευση απείχε παρασάγγας από τις προσδοκίες των διοργανωτών. Οι άδειες θέσεις στην παρουσίαση του κόμματος της Καρυστιανού μαρτυρούσαν πως η παρουσία του κόσμου δεν ήταν η αναμενόμενη.

Φυσικά αυτό δεν πτόησε την Μαρία Καρυστιανού και τους συνεργάτες που με πάθος παρουσίασαν την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος.

Η Μαρία Καρυστιανού, που έχασε την κόρη της Μάρθη στο δυστύχημα των Τεμπών, επιχείρησε να συνδέσει το νέο πολιτικό εγχείρημα με το κοινωνικό κύμα αντιδράσεων που ακολούθησε το πολύνεκρο δυστύχημα στα Τέμπη, τονίζοντας από το βήμα πως «σήμερα γεννιέται η Ελπίδα για τη Δημοκρατία» και πως «η κοινωνία δεν θα επιτρέψει τον ευτελισμό της χώρας».

Ωστόσο, η ιδρυτική διακήρυξη έμοιαζε περισσότερο με έκθεση ιδεών γεμάτη γενικολογίες και κλισέ. Η Μαρία Καρυστιανού ζήτησε ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης, κατάργηση προνομίων και «ακαδίωκτων», ταχύτερη απονομή δικαίου και διαχωρισμό της δικαστικής εξουσίας από την εκτελεστική.

«Δεν μπορεί να υπάρχουν πολίτες δύο ταχυτήτων. Η Δημοκρατία χωρίς Δικαιοσύνη είναι γράμμα κενό», ανέφερε, καλώντας τους πολίτες να συμμετάσχουν ενεργά και να μην αναζητούν «μεσσίες».

Η τραγωδία των Τεμπών βρέθηκε πολλές φορές στο επίκεντρο της ομιλίας της. «Το τραγικό έγκλημα των Τεμπών ανέδειξε την ανάγκη για ασφάλεια στις μεταφορές», είπε, ενώ σε μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές της βραδιάς τόνισε: «Δίπλα μου στέκονται αυτοί που πέθαναν άδικα».

Η ιδρυτική διακήρυξη περιλαμβάνει θέσεις για τη δημόσια διοίκηση, την οικονομία και τους θεσμούς.

Μεταξύ άλλων, η Μαρία Καρυστιανού αναφέρθηκε:

στη μηδενική ανοχή στη διαφθορά,

στον έλεγχο των δημοσίων συμβάσεων,

στη διαφάνεια στο τραπεζικό σύστημα,

στην προστασία της πρώτης κατοικίας,

και στη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Έκανε λόγο για αντιμετώπιση των καρτέλ, ενίσχυση των εργασιακών δικαιωμάτων και παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στο δημογραφικό πρόβλημα, το οποίο χαρακτήρισε ως «τη μεγαλύτερη απειλή των επόμενων ετών», ενώ στάθηκε στη στήριξη της οικογένειας, των νέων, της δημόσιας παιδείας και του ΕΣΥ.

Στο πεδίο της εξωτερικής πολιτικής, σημείωσε ότι η Ελλάδα «δεν πρέπει να λειτουργεί ως ακολούθημα ξένων εταίρων», υπογραμμίζοντας την ανάγκη προάσπισης της εθνικής κυριαρχίας με βάση το Διεθνές Δίκαιο.

Ο Αυγερινός και η Μουτσάτου

Την παρουσίαση της εκδήλωσης ανέλαβαν ο δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός και η ηθοποιός Κατερίνα Μουτσάτσου. Ο Θανάσης Αυγερινός, δίνοντας πολιτικό τόνο στην εκδήλωση, αναφέρθηκε στο έργο «Έγκλημα και Τιμωρία» του Ντοστογιέφσκι, λέγοντας πως «όσοι εγκλημάτησαν πρέπει να γνωρίζουν ότι η τιμωρία πλησιάζει».

Από την πλευρά της, η Κατερίνα Μουτσάτσου μίλησε για την οικονομική κρίση και την ανάγκη παρουσίας «καθαρών ανθρώπων» στη δημόσια ζωή.

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς προβλήθηκαν βίντεο στήριξης από Έλληνες της διασποράς, επιστήμονες, αγρότες και πρόσωπα που έχουν συνδεθεί με την υπόθεση των Τεμπών.

Μεγάλη καθυστέρηση

Η εκδήλωση ξεκίνησε με καθυστέρηση περίπου μίας ώρας, ενώ είχε τοποθετηθεί γιγαντοοθόνη έξω από το «Ολύμπιον». Για αρκετή ώρα, μάλιστα, παρέμεναν κενές θέσεις ακόμη και στο εσωτερικό της αίθουσας.

Στον χώρο ακούστηκαν τραγούδια με έντονο συμβολισμό, όπως το «Ζορμπάς», το «Περιγιάλι το κρυφό» και το «Και να αδελφέ μου», ενώ προβλήθηκε και το τραγούδι «Μια φορά» του Δημήτρη Κοργιαλά με τη συμμετοχή της Κατερίνας Μουτσάτσου.

Στον στενό πυρήνα των συνεργατών της Μαρίας Καρυστιανού φέρονται να συμμετέχουν η δικηγόρος Μαρία Γρατσία, ο πρώην βουλευτής Νίκος Γαλανός, ο Γιάννης Χατζηαντωνίου, ο δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός και ο επιχειρηματίας Στράτος Σιουρδάκης.

Στο νέο πολιτικό εγχείρημα στηρίζει επίσης η Μαρία Χριστίνα Μπακλαβά, ιδρύτρια της NOEMA Solutions, ενώ κοντά στον νέο φορέα εμφανίζεται και ο επιχειρηματίας Γιάννης Μωυσίδης.