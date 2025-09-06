Κυριάκος Μητσοτάκης από ΔΕΘ για το ΕΣΥ: Αρνούμαι την «ντουντούκα» των εργατοπατέρων – 50 εκατ. ευρώ για τα καινοτόμα φάρμακα

«Η εξέλιξη του ΕΣΥ αξίζει να συνεχιστεί», υπογράμμισε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα του Βελλίδειου Συνεδριακού Κέντρου, στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ το Σάββατο (06.09.2025).

Μιλώντας στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε την ενίσχυση του Ταμείου για τα Καινοτόμα Φάρμακα με 50 εκατομμύρια ευρώ.

Στην ομιλία του για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ο κ. Μητσοτάκης εξήρε τις πρόσφατες μεταρρυθμίσεις που λαμβάνουν χώρα στον χώρο της Υγείας και προανήγγειλε πως η κυβέρνηση θα ενισχύσει το Ταμείο Καινοτομίας Φαρμάκου με 50 εκατομμύρια ευρώ. Σκοπός; Να μπορέσει το κράτος να καλύψει τελευταία στιγμή τις ανάγκες για καινοτόμες, πολυδάπανες θεραπείες που βάλλονται μέσω της σύγκρουσης για το clawback με τη φαρμακοβιομηχανία, ή αργούν να εγκριθούν.

Το πακέτο αυτό έρχεται πάνω σε ένα φόντο όπου καινοτόμα φάρμακα συχνά δεν φτάνουν ποτέ στην Ελλάδα, είτε λόγω κόστους είτε λόγω ελλιπούς δημόσιας χρηματοδότησης. Με τα χρήματα αυτά, η πρόσβαση στη νέα γενιά θεραπειών θα βελτιωθεί και θα γίνει πιο άμεση, κάτι που θα επιφέρει καλύτερη ποιότητα ζωής για τους ασθενείς και πιο γρήγορη διαχείριση σοβαρών ασθενειών.

Παράλληλα κατακεραύνωσε όσους προκαλούν επεισόδια, όπως είπε, στα εγκαίνια που λαμβάνουν χώρα στα νοσοκομεία, προσφέροντας εμμέσως τη στήριξή του στον Υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη.

«Η κυβέρνηση θα αρνείται να μετατρέπεται η υγεία των Ελλήνων σε αρένα κομματικών διαξιφισμών ή τα νοσοκομεία σε ομήρους. Προτιμώ να ακούω τη φωνή των ασθενών και των γιατρών και νοσηλευτών που υπηρετούν το ΕΣΥ, παρά την ντουντούκα κάποιων ανεύθυνων συνδικαλιστών και εργατοπατέρων», ανέφερε συγκεκριμένα.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Το Εθνικό Σύστημα Υγείας ανήκει σε όλες τις Ελληνίδες και τους Έλληνες

Σημαντικό μέρος της ομιλίας του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αφιέρωσε στο ΕΣΥ, αναφερόμενος στις μεγάλες μεταρρυθμίσεις που λαμβάνουν χώρα το τελευταίο διάστημα και χρηματοδοτούνται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης.

Μεταξύ άλλων, ανέφερε:

«Ανακαινίζονται πλήρως 163 Κέντρα Υγείας σε όλη τη χώρα. Εκεί που οι συμπολίτες μας έβλεπαν διαλυμένες δομές, τώρα έχουν πρόσβαση σε σύγχρονες υποδομές».

«Το ”βραχιολάκι” στις εφημερίες πολλοί το λοιδόρησαν, αλλά ”έριξε” τον χρόνο αναμονής. Τα απογευματινά χειρουργεία μείωσαν τις λίστες για χειρουργείο. Το myHealth App έχει μπει στη ζωή μας: κλείνετε ραντεβού με γιατρό εντός ημερών».

«Οι δωρεάν προληπτικές εξετάσεις είναι μία επανάσταση στον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τη δημόσια υγεία. Επεκτείνονται».

«Οι ασθενείς παραλαμβάνουν πλέον τα φάρμακά τους στο σπίτι».

«Διαθέτουμε περισσότερα κρεβάτια ΜΕΘ, περισσότερους γιατρούς και νοσηλευτές — όχι όσους θα θέλαμε, αλλά πολύ περισσότερους σε σχέση με το 2019. Και αυτό το αναγνωρίζουν και οι ίδιοι οι νοσηλευόμενοι».

O πρωθυπουργός στάθηκε ιδιαίτερα στην αξιολόγηση των υπηρεσιών από τους ίδιους τους ασθενείς:

«Τώρα πια, οποιοσδήποτε νοσηλεύεται σε ελληνικό νοσοκομείο λαμβάνει ένα μήνυμα μόλις πάρει εξιτήριο. Του ζητούμε 10 λεπτά για να μας πει τι κάνουμε καλά, τι δεν κάνουμε καλά, ώστε να βελτιωθούμε».

Κλείνοντας το κομμάτι για την υγεία, έστειλε σαφές μήνυμα:

«Το Εθνικό Σύστημα Υγείας ανήκει σε όλες τις Ελληνίδες και σε όλους τους Έλληνες. Δεν έχει κομματικό χαρακτήρα. Είναι πολύ άδικο κάποιοι να υποδέχονται τα εγκαίνια νέων κλινικών με μίζερες αντιδράσεις. Η κυβέρνηση θα αρνείται να μετατρέπεται η υγεία των Ελλήνων σε αρένα κομματικών διαξιφισμών ή τα νοσοκομεία σε ομήρους. Προτιμώ να ακούω τη φωνή των ασθενών και των γιατρών και νοσηλευτών που υπηρετούν το ΕΣΥ, παρά την ντουντούκα κάποιων ανεύθυνων συνδικαλιστών και εργατοπατέρων».

πηγή: Iatropedia.gr