Χαρίτσης: Αναγκαία η αποχώρηση από τη Νέα Αριστερά, ο Τσίπρας μπορεί να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο σε μια νέα προοδευτική προσπάθεια

Την ανάγκη η επανεμφάνιση του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα και η συγκρότηση της ΕΛΑΣ (Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης), να ενταχθούν σε ένα ευρύτερο πολιτικό σχέδιο για τον προοδευτικό χώρο υπογράμμισε ο Αλέξης Χαρίτσης, υπερασπιζόμενος παράλληλα την απόφασή του να αποχωρήσει από τη Νέα Αριστερά.

Μιλώντας την Πέμπτη (04.06.2026) στο ERTNews, ο ανεξάρτητος πλέον βουλευτής εκτίμησε ότι ο ρόλος του Αλέξη Τσίπρα δεν μπορεί παρά να είναι πρωταγωνιστικός σε μια τέτοια προσπάθεια, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι η παρουσία του, όσο σημαντική κι αν είναι, δεν αρκεί από μόνη της για να επιφέρει πολιτική αλλαγή. Ο Αλέξης Χαρίτσης, αναφερόμενος στη Νέα Αριστερά και στην ΕΛΑΣ, επέμεινε ότι το ζητούμενο δεν είναι μια άσκηση πολιτικών ισορροπιών ή παρασκηνιακών συνεννοήσεων μεταξύ στελεχών, αλλά μια ανοιχτή δημόσια συζήτηση για το σχέδιο, τις προγραμματικές προτεραιότητες και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να ανακτηθεί η εμπιστοσύνη της κοινωνίας. Όπως σημείωσε, απέναντι στη Νέα Δημοκρατία που έχει εδραιωθεί επί επτά χρόνια, απαιτούνται πολλά περισσότερα βήματα και μια συνολική στρατηγική.

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Ο Αλέξης Χαρίτσης στάθηκε ιδιαίτερα στην κρίση εμπιστοσύνης προς το πολιτικό σύστημα, η οποία, όπως είπε, αγγίζει με ακόμη μεγαλύτερη ένταση την Αριστερά και τον ευρύτερο προοδευτικό χώρο. Περιέγραψε ένα σκηνικό έντονης ρευστότητας, με συσσωρευμένη δυσπιστία απέναντι στους θεσμούς, ενίσχυση της αντιπολιτικής διάθεσης και απομάκρυνση των πολιτών, ιδίως των νέων, από τα κοινά.

Κατά τον ίδιο, το κρίσιμο ερώτημα δεν είναι ποιος θα καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση στις δημοσκοπήσεις, αλλά αν μπορεί να υπάρξει πραγματική δυνατότητα πολιτικής αλλαγής και εφαρμογής ριζοσπαστικών πολιτικών που θα βελτιώσουν την καθημερινότητα των πολιτών.

Στο οικονομικό πεδίο, ο Αλέξης Χαρίτσης άσκησε σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση, υποστηρίζοντας ότι η Ελλάδα βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Αναφέρθηκε στο αυξημένο κόστος ζωής, στη στεγαστική κρίση, στη δυσκολία πρόσβασης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση, καθώς και στην όξυνση των ανισοτήτων και την απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων, ιδιαίτερα για τους νέους.

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Σε ό,τι αφορά το ενδεχόμενο παραίτησής του από τη βουλευτική έδρα, ξεκαθάρισε ότι δεν συμμερίζεται τη λογική εγκατάλειψης της κοινοβουλευτικής μάχης. Χαρακτήρισε πολιτικό σφάλμα το να παραχωρηθεί το πεδίο της Βουλής και του κοινοβουλευτικού ελέγχου στη Δεξιά και στον Κυριάκο Μητσοτάκη, επιμένοντας ότι η φωνή της Αριστεράς πρέπει να παραμείνει παρούσα στο Κοινοβούλιο.

Παράλληλα, διαμήνυσε ότι παραμένει ενεργός πολιτικά μόνο στο πλαίσιο ενός συγκεκριμένου σχεδίου για την ενότητα και τη σύγκλιση δυνάμεων. Όπως ανέφερε, εφόσον υπάρχει προοπτική διαμόρφωσης ενός εναλλακτικού πόλου διακυβέρνησης απέναντι στη Δεξιά, δηλώνει παρών. Σε διαφορετική περίπτωση, πρόσθεσε, δεν είναι προσκολλημένος σε καμία θέση ή αξίωμα.

Η αποχώρηση από τη Νέα Αριστερά

Ο Αλέξης Χαρίτσης παραδέχθηκε ότι η ανεξαρτητοποίησή του αποτελεί μια νέα και πρωτόγνωρη κατάσταση, σημειώνοντας πως αισθάνεται ταυτόχρονα ανακούφιση και προβληματισμό, καθώς, όπως είπε, ο ίδιος και οι συνεργάτες του είχαν μάθει να λειτουργούν μέσα από κομματικές διαδικασίες και καλούνται πλέον να προσαρμοστούν σε μια διαφορετική πραγματικότητα.

Αναφερόμενος στους λόγους της αποχώρησης από τη Νέα Αριστερά, υποστήριξε ότι επρόκειτο για μια επώδυνη αλλά αναγκαία απόφαση, καθώς, όπως τόνισε, στην πολιτική κανείς δεν βρίσκεται για να υπηρετεί μηχανισμούς ή προκαθορισμένα σχέδια, αλλά συγκεκριμένα πολιτικά οράματα.

Απαντώντας, δε, στις επικρίσεις πρώην συντρόφων του, απέρριψε τους υπαινιγμούς ότι είχε στραμμένο το ενδιαφέρον του σε άλλες πολιτικές διεργασίες. Υποστήριξε ότι τόσο ο ίδιος όσο και τα άλλα στελέχη της Νέας Αριστεράς που αποχώρησαν έδωσαν όλες τις σημαντικές πολιτικές μάχες των τελευταίων ετών, εντός και εκτός Βουλής, για ζητήματα όπως η διαφθορά, οι κοινωνικές ανισότητες, το κόστος ζωής, η συνταγματική αναθεώρηση και το Παλαιστινιακό, σημειώνοντας ότι τέτοιου είδους σχόλια δεν τον αφορούν.