Πολιτική

Ο Γεωργιάδης δημοσίευσε τη μήνυση στον Σαλμά: «Γελοίες κατηγορίες εναντίον μου, η πολιτική του καριέρα τελειώνει»

Ο υπουργός Υγείας δημοσιοποίησε το σχετικό έγγραφο, απαντώντας στις αιχμές του ανεξάρτητου βουλευτή ότι δεν προσέφυγε στη Δικαιοσύνη
Άδωνις Γεωργιάδης
Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών (Φωτογραφία αρχείου / ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ / EUROKINISSI)
Τη μήνυση που έχει καταθέσει σε βάρος του ανεξάρτητου βουλευτή Μάριου Σαλμά δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Χ ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, απαντώντας στις αιχμές του πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας περί μη προσφυγής στη Δικαιοσύνη.

Η νέα δημόσια αντιπαράθεση ανάμεσα στον Άδωνι Γεωργιάδη και τον Μάριο Σαλμά, που μέχρι πρότινος συνυπήρχαν στη Νέα Δημοκρατία, πυροδοτήθηκε μετά τη συνέντευξη του ανεξάρτητου βουλευτή στο Kontra, όπου υποστήριξε ότι ο υπουργός Υγείας δεν είχε προχωρήσει τελικά σε μήνυση σε βάρος του. «Είναι ευφυής άνθρωπος. Φαντάζεστε ότι αυτά που θα πω στη Βουλή ή αυτά που είπα ότι γνωρίζω θα ήθελε να γίνουν δικογραφίες;» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μάριος Σαλμάς. 

Η απάντηση του Άδωνι Γεωργιάδη ήρθε σήμερα, Παρασκευή (08.05.2026) μέσω ανάρτησης, στην οποία ανέφερε ότι η μήνυση έχει κατατεθεί «ήδη από τα τέλη Απριλίου», κατηγορώντας τον Μάριο Σαλμά για «αλλεπάλληλες γελοίες κατηγορίες» εναντίον του. 

«Ισχυρίστηκε χθες ότι δεν του έκανα μήνυση, διότι τον φοβάμαι, ενώ του έχω καταθέσει μήνυση ήδη από τα τέλη Απριλίου», έγραψε ο υπουργός Υγείας, προσθέτοντας ότι «από αυτό και μόνον μπορείτε να αντιληφθείτε την αξιοπιστία και των υπολοίπων ισχυρισμών του».

Ο Άδωνις Γεωργιάδης σημείωσε ακόμη ότι δεν προτίθεται να συνεχίσει τη δημόσια αντιπαράθεση με τον ανεξάρτητο βουλευτή, λέγοντας πως δεν έχει «καμία διάθεση να τον καταστήσει συνομιλητή» του.

«Η πολιτική του καριέρα τελειώνει στις προσεχείς εκλογές, τα προσωπικά μας θα τα λύσει η Ελληνική Δικαιοσύνη», ανέφερε, σε μια ιδιαίτερα αιχμηρή αποστροφή.

 

Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη 

«Επειδή μου στέλνετε διάφοροι να σχολιάσω τις αλλεπάλληλες γελοίες κατηγορίες εναντίον μου, του πρώην συναδέλφου μου κ. Σαλμά, σας δείχνω μόνον αυτό. Ισχυρίστηκε χθες ότι δεν του έκανα μήνυση, διότι τον φοβάμαι, ενώ του έχω καταθέσει μήνυση ήδη από τα τέλη Απριλίου…. από αυτό και μόνον μπορείτε να αντιληφθείτε την αξιοπιστία και των υπολοίπων ισχυρισμών του…. άρα δεν θα του απαντώ, διότι δεν έχω καμμία διάθεση να τον καταστήσω συνομιλητή μου. Η πολιτική του καριέρα τελειώνει στις προσεχείς εκλογές, τα προσωπικά μας θα τα λύσει η Ελληνική Δικαιοσύνη. Δυστυχώς αν και εγώ ειδικά προσπάθησα να τον αντιμετωπίσω με σεβασμό λόγω της πολύχρονης Κοινοβουλευτικής του διαδρομής, τελικά απεδείχθη ότι είχαν δίκιο όλοι όσοι μου έλεγαν ότι δεν του αξίζει κανένας σεβασμός και ότι απλά έκανα εγώ λάθος….σε κάθε περίπτωση κρίμα».

Νίκος Ανδρουλάκης: Συμμορία στο Μαξίμου υπό τον πρωθυπουργό, που δημιουργεί συνθήκες παρακμής
Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε την κυβέρνηση για αποτυχία στην οικονομία και διάβρωση του Κράτους Δικαίου, αντιτάσσοντας το «ολοκληρωμένο προοδευτικό πρόγραμμα» του κόμματός του
Μάξιμος Χαρακόπουλος: Δεν μπορεί να είμαστε στα εύκολα μαζί και στα δύσκολα κάποιοι να μην εμφανίζονται
«Δεν πρέπει να δαιμονοποιούνται οι διαφορετικές απόψεις», τόνισε ο γραμματέας της ΚΟ της ΝΔ, απορρίπτοντας την ευκολία των χαρακτηρισμών περί «ανταρτών» και «διαφωνούντων»
Γιώργος Γεραπετρίτης για το ζευγάρι Ελλήνων που άνοιξε σημαία στην Αγία Σοφία: Αντιμετωπίζουν κατηγορίες για «υποκίνηση σε μίσος»
«Οι ενέργειες κατατείνουν στο να υπάρξει όσο το δυνατόν ταχύτερη διενέργεια της δίκης ή να αντικατασταθεί η προσωρινή κράτηση με άλλο ασφαλιστικό μέτρο, το οποίο θα είναι η απελευθέρωση υπό όρους»
Μιχάλης Χρυσοχοΐδης για ηλεκτρικά πατίνια: Έρχεται πλήρης απαγόρευση σε ανήλικους και υποχρεωτική ασφάλιση για τα ενοικιαζόμενα
«Αυτό το φαινόμενο που τα πετάνε ατυχήματα πάνω στα πεζοδρόμια, δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν οι άνθρωποι, εκατοντάδες πατίνια σε κεντρικούς δρόμους, πρέπει να τελειώνει»
