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Πολιτική

Κυριάκος Μητσότακης: Αυξάνεται στα 6.000 ευρώ το αφορολόγητο όριο στα φιλοδωρήματα

«Αν δουλεύεις σεζόν, το βίντεο αυτό σε ενδιαφέρει - Το αφορολόγητο όριο στα φιλοδωρήματα αλλάζει»
Υπουργικό Συμβούλιο, Κυριάκος Μητσοτάκης
Στιγμιότυπο από τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη (Πηγή φωτογραφίας: ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ / EUROKINISSI)
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Την αύξηση του αφορολόγητου ορίου στα φιλοδωρήματα που δίνονται μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με ανάρτησή του στα social media.

Όπως ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, το αφορολόγητο όριο στα φιλοδωρήματα αυξάνεται από τα 300 ευρώ τον μήνα στα 6.000 ευρώ τον χρόνο, με στόχο, όπως σημείωσε, να ενισχυθούν ιδιαίτερα οι εργαζόμενοι που απασχολούνται σε εποχικές εργασίες.

Ο πρωθυπουργός εξήγησε ότι για όσους εργάζονται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους η αλλαγή μεταφράζεται σε αύξηση του αφορολόγητου ορίου κατά 200 ευρώ τον μήνα, από τα 300 στα 500 ευρώ.

Ωστόσο, για τους εργαζόμενους σεζόν ο υπολογισμός θα γίνεται πλέον σε ετήσια βάση. Έτσι, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, ένας εργαζόμενος που απασχολείται για έξι μήνες τον χρόνο θα μπορεί να έχει αφορολόγητα tips έως 6.000 ευρώ, αντί για το προηγούμενο όριο, το οποίο προέκυπτε από τον μηνιαίο υπολογισμό.

Η νέα ρύθμιση, σύμφωνα με τον κ. Μητσοτάκη, θα ψηφιστεί άμεσα και θα έχει αναδρομική εφαρμογή από 1η Ιανουαρίου 2026, καλύπτοντας και την περίοδο του φετινού καλοκαιριού.

Στην ανάρτησή του ο πρωθυπουργός ανέφερε:

«Αν δουλεύεις σεζόν, το βίντεο αυτό σε ενδιαφέρει. Το αφορολόγητο όριο στα φιλοδωρήματα αλλάζει. Θυμάστε ότι πριν από δύο χρόνια κατοχυρώσαμε για πρώτη φορά αφορολόγητο όριο 300€ το μήνα στα tips, στα φιλοδωρήματα που δίνονται μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών».

Και πρόσθεσε: «Φέτος το καλοκαίρι μίλησα με πολλά νέα παιδιά στις περιοδείες και είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι προχωράμε σε μία ακόμα σημαντική αύξηση στο αφορολόγητο των tips, από τα 300€ το μήνα στα 6.000€ σε αυτό το χρόνο».

Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ακόμη: «Ουσιαστικά μιλάμε για μια αύξηση 200€ το μήνα, από τα 300€ στα 500€ για αυτούς που δουλεύουν 12 μήνες το χρόνο. Αλλά, προσέξτε, αν δουλεύετε σεζόν, ο υπολογισμός θα γίνεται πλέον σε ετήσια βάση».

Καταλήγοντας, ανέφερε: «Δεσμευόμαστε να στηρίζουμε τους εργαζόμενους, ειδικά τα νέα παιδιά που δουλεύουν σεζόν».

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