Η Κωνσταντοπούλου συνέχισε στη Βουλή τον καβγά για την Πολύζου: «Εχει άλλο όνομα, πέσαμε θύματα απάτης όταν την βάλαμε υποψήφια»

Νέο γύρο στην αντιπαράθεσή της με τη Βασιλική Πολύζου άνοιξε το απόγευμα της Πέμπτης (30.07.2026) η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, επαναφέροντας από το βήμα της Ολομέλειας τις καταγγελίες της κατά της διαπιστευμένης κοινοβουλευτικής συντάκτριας.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, έκανε εκ νέου λόγο για «ακροδεξιό θύλακα εντός της ΕΛ.ΑΣ.», ο οποίος, όπως υποστήριξε, «κατελήφθη στα υπόγεια της Βουλής», ενώ στράφηκε προσωπικά κατά της Βασιλικής Πολύζου, με την οποία βρίσκεται σε ανοικτή δικαστική διαμάχη.

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Η Ζωή Κωνσταντοπούλου υποστήριξε ότι η πρώην εργαζόμενη του κόμματός της, την οποία έχει καταγγείλει «για εγκληματική οργάνωση», «φέρει έτερο όνομα».

«Εμφανίζεται εδώ ως Πολύζου, ενώ το όνομα με το οποίο έκανε δικαιοπραξίες προ πενταετίας είναι Βέρα Τζιρίδη και είναι γεννημένη στην Τιφλίδα της Γεωργίας», ανέφερε.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο υπουργός Περιβάλλοντος Σταύρος Παπασταύρου υπενθύμισε στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας ότι τα στοιχεία της Βασιλικής Πολύζου εξακολουθούν να είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του κόμματος, όπου εμφανίζεται ως υποψήφια στις ευρωεκλογές του 2024.

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«Πέσαμε θύματα απάτης», απάντησε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Το επεισόδιο στο κυλικείο και η μήνυση

Η κοινοβουλευτική παρέμβαση ήρθε λίγες ώρες μετά το νέο επεισόδιο ανάμεσα στις δύο γυναίκες, αυτή τη φορά στο κυλικείο των αστυνομικών της Βουλής.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, η Ζωή Κωνσταντοπούλου εισήλθε στον χώρο, κάλεσε την Αστυνομία σε βάρος της Βασιλικής Πολύζου και βιντεοσκόπησε τη σκηνή.

Η διαπιστευμένη συντάκτρια δεν είχε μαζί της δελτίο ταυτότητας και οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Συντάγματος για εξακρίβωση στοιχείων.

Μέσω του δικηγόρου της, Φαήλου Κρανιδιώτη, κατέθεσε αυθημερόν μήνυση κατά της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, ενώ προανήγγειλε και αστική αγωγή αποζημίωσης.

Η Βασιλική Πολύζου έχει επίσης προσφύγει στην Επιθεώρηση Εργασίας κατά φορέα που συνδέεται με την Πλεύση Ελευθερίας, διεκδικώντας δεδουλευμένα και υποστηρίζοντας ότι παρέμενε απλήρωτη επί σειρά μηνών.

Κακλαμάνης: «Κουμάντο στη Βουλή κάνει μόνον ο πρόεδρός της»

Στο επεισόδιο παρενέβη προσωπικά και ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, στέλνοντας σαφές μήνυμα για τα όρια εντός του Κοινοβουλίου.

«Κουμάντο στη Βουλή μπορεί να κάνει μόνον ο πρόεδρός της», δήλωσε στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες.

Ο Νικήτας Κακλαμάνης ανέφερε ότι έδωσε εντολή στον φρούραρχο να καταστεί σαφές πως μόνο η Υπηρεσία Ασφαλείας Βουλευτών έχει δικαίωμα να ζητεί στοιχεία ταυτότητας.

«Δεν έχετε την υποχρέωση να δίνετε απαντήσεις για τα στοιχεία σας σε κανέναν πλην της ΥΑΒΕ. Κανένας άλλος δεν έχει δικαίωμα να ζητήσει στοιχεία», τόνισε.

Παράλληλα, διαβεβαίωσε τους διαπιστευμένους κοινοβουλευτικούς συντάκτες ότι έχουν «την πλήρη κάλυψη και στήριξή» του.

Ο πρόεδρος της Βουλής διευκρίνισε ακόμη ότι οι δημοσιογράφοι μπορούν να κινούνται ελεύθερα στους χώρους του Κοινοβουλίου, με εξαίρεση την Ολομέλεια, τους χώρους της Αστυνομίας και το εντευκτήριο των βουλευτών.

Απέφυγε, πάντως, να τοποθετηθεί επί της ουσίας της δικαστικής αντιπαράθεσης, επισημαίνοντας ότι «έχει υπεισέλθει ήδη η Δικαιοσύνη».