Απάντηση ΠΑΣΟΚ μετά την επίθεση Κουφονικολάκου για τα κομματικά δάνεια: «Ποιος χρηματοδοτεί το κόμμα Τσίπρα;»

Στην Εκπρόσωπο Τύπου του κόμματος ΕΛΑΣ (Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη), απάντησε με νέα ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ το βράδυ της Πέμπτης (30.06.2026). Το θέμα αφορά το νέο επεισόδιο στην αντιπαράθεση για τα κομματικά δάνεια, για τα οποία η Θεώνη Κουφονικολάκου κατήγγειλε καταγγέλλει ότι ΠΑΣΟΚ και ΝΔ διατηρούν την πολιτική τους επιβίωση χάρη στην ανοχή των τραπεζών.

Σύμφωνα με την απάντηση που εξέδωσε το Γραφείο Τύπου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής σχετικά με την ανάρτηση της Εκπροσώπου Τύπου ΕΛΑΣ, Θεώνης Κουφονικολάκου, «η λύση για το μέλλον της χώρας δεν είναι ούτε ο Μητσοτάκης της διαφθοράς ούτε ο Τσίπρας της διαπλοκής. Η πολιτική αλλαγή δεν θα έρθει με τα φθαρμένα υλικά που σερβίρουν ξανά σε νέο περιτύλιγμα τα συμφέροντα».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Υπενθυμίζεται ότι το κόμμα ΕΛΑΣ, υπό την ηγεσία του πρώην πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα, επαναφέρει στο στόχαστρο το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία, με την Θεώνη Κουφονικολάκου, να τονίζει μέσω ανάρτησης: «Δεν μπορείς να υπηρετείς τους πολίτες όταν χρωστάς την πολιτική σου επιβίωση στις τράπεζες».

Η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ υποστήριξε ότι τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ κατέγραψαν νέα αύξηση το 2025 και έφθασαν συνολικά τα 1,16 δισ. ευρώ, με το μεγαλύτερο μέρος των υποχρεώσεων να αφορά τραπεζικό δανεισμό.

«Τα χρέη της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ έφτασαν τα 1,16 δισ. ευρώ και τα περισσότερα από αυτά είναι στις τράπεζες», σημείωσε, επαναφέροντας τη συζήτηση για τον τρόπο με τον οποίο εξυπηρετούνται τα κομματικά δάνεια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η απάντηση του ΠΑΣΟΚ

«Η κα. Θεώνη Κουφονικολάκου χρειάστηκε επτά ώρες για να τοποθετηθεί στο απλό ερώτημα που τους απευθύναμε “ποιος σας χρηματοδοτεί;” και κατέληξε να απαντά ως αυθεντική εκπρόσωπος της πολιτικής φιλοσοφίας του κ. Τσίπρα πουλώντας… αέρα φρέσκο.

Καμία απάντηση για τη χρηματοδότηση του κόμματος Τσίπρα ούτε για τις εξαρτήσεις του.

Η λύση για το μέλλον της χώρας δεν είναι ούτε ο Μητσοτάκης της διαφθοράς ούτε ο Τσίπρας της διαπλοκής. Η πολιτική αλλαγή δεν θα έρθει με τα φθαρμένα υλικά, που σερβίρουν ξανά σε νέο περιτύλιγμα τα συμφέροντα.

Η Εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος ΕΛΑΣ μάλλον προσγειώθηκε πρόσφατα στη χώρα και δεν γνωρίζει πως το ΠΑΣΟΚ έχει καταθέσει από τις 22 Απριλίου τροπολογία για επιτάχυνση της απόσβεσης των αναβαλλόμενων φορολογικών πιστώσεων των συστημικών πιστωτικών ιδρυμάτων, τον χρονικό ορίζοντα απόσβεσης του οποίου επέκτεινε για να κάνει το χατίρι των τραπεζών η κυβέρνηση Τσίπρα- Καμμένου.

Προσποιείται πως δεν γνωρίζει ότι το ΠΑΣΟΚ με τροπολογία ζήτησε την φορολόγηση των υπερκερδών των τραπεζών και την κατάργηση σειράς παράνομων, αδιαφανών και καταχρηστικών χρεώσεων.

Όταν το ΠΑΣΟΚ έδινε μάχες στη Βουλή , ο κ. Τσίπρας παρέμενε βουβός και έκλεινε χορηγίες της ολιγαρχίας για το ιδιωτικής χρήσης κόμμα του.

Το ερώτημα παραμένει: Ποιος σας χρηματοδοτεί;

Και επί τη ευκαιρία, να μας απαντήσετε και σε μερικά επιπλέον:

Σε ποιους έκανε το χατίρι ο κ. Τσίπρας τον Φεβρουάριο του 2019 όταν με το νόμο 4592/2019 καταργούσε την προστασία της πρώτης κατοικίας του ν.3869/2010 ανοίγοντας το δρόμο για μαζικούς πλειστηριασμούς;

Ποια συμφέροντα εξυπηρετούσε, όταν θέσπιζε τον νόμο 4472/2017 για τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς;

Ποιους εξυπηρετούσε όταν με τον νόμο 4353/2015 για πρώτη φορά διαμόρφωσε το πλαίσιο για τη δημιουργία των εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων (servicers), έδωσε στα funds τη δυνατότητα να αγοράζουν χαρτοφυλάκια κόκκινων δανείων και στις τράπεζες την ευκαιρία να απομακρύνουν μαζικά τα δάνεια από τους ισολογισμούς τους;

Τα ερωτήματα τίθενται ρητορικά.

Ο κ. Τσίπρας ήταν ο καλύτερος εκφραστής των συμφερόντων του τραπεζικού συστήματος και ο ολετήρας των δανειοληπτών. Έκανε όλη τη βρώμικη δουλειά για να έρθει ο κ. Μητσοτάκης να αποτελειώσει τους αδύναμους συμπολίτες μας».