ΠΑΣΟΚ εναντίον ΕΛΑΣ για τα χρέη των κομμάτων με αιχμές για τη χρηματοδότηση της καμπάνιας Τσίπρα

«Μετωπική» του ΠΑΣΟΚ με την ΕΛΑΣ έφερε η ανάρτηση του κόμματος Τσίπρα για τις οικονομικές υποχρεώσεις της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ, σύμφωνα με την οποία, τα δύο κόμματα οφείλουν συνολικά 1,16 δισ. ευρώ, με το μεγαλύτερο μέρος αυτών να αφορά σε τραπεζικό δανεισμό.

Κάτι η «αδικία» εις βάρος του, δεδομένου ότι το ΠΑΣΟΚ έχει ρυθμίσει τα χρέη του, δεν έχει δανειστεί ποτέ από το 2010 μέχρι σήμερα και είναι απολύτως συνεπές στις υποχρεώσεις για την αποπληρωμή των δανείων του παρελθόντος του, όπως υποστηρίζει, κάτι η επιχείρηση ταύτισής του με τη ΝΔ, το κόμμα του Νίκου Ανδρουλάκη «απασφάλισε», αποδεικνύοντας πως στην πράξη έχει ήδη κηρύξει «διμέτωπο» αγώνα στον δρόμο προς τις κάλπες, παρά τα περί του αντιθέτου λεγόμενα.

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Αφού περιέγραψαν την ΕΛ.Α.Σ ως «ιδιωτικής χρήσης κόμμα» του Αλέξη Τσίπρα, το οποίο «έχει επιλέξει τον διμέτωπο αγώνα προσπαθώντας συνειδητά να διατηρήσει τον κ. Μητσοτάκη στην πρωθυπουργία και τη ΝΔ στην διακυβέρνηση», οι παροικούντες την Χαριλάου Τρικούπη έσπευσαν να θυμίσουν την χρεοκοπία των κομματικών ΜΜΕ του ΣΥΡΙΖΑ επί προεδρίας Τσίπρα και τις καταγγελίες του διαδόχου του στην ηγεσία Στέφανου Κασσελάκη για «διπλά βιβλία», οι οποίες ουδέποτε απαντήθηκαν. Γρήγορα όμως, ανέβασαν κι άλλο τους τόνους, προκαλώντας το κόμμα του κ. Τσίπρα να απαντήσει πού βρίσκει τα λεφτά για την πλέον ακριβή καμπάνια κόμματος τις αντιπολίτευσης. Στην πραγματικότητα, στο ΠΑΣΟΚ περιγράφουν το κόμμα Τσίπρα ως να «χρωστάει σε ολιγάρχες» και τον ίδιο τον πρώην πρωθυπουργό ως «μπροστινό συμφερόντων», αποδεικνύοντας ότι η προεκλογική περίοδος που έρχεται, μόνο ήπια δε θα είναι.

«Νέο είναι ό,τι δεν έχει κριθεί», είπε από την πλευρά του μιλώντας στην κοινή συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου και των κύκλων πολιτικής του ΠΑΣΟΚ ο Νίκος Ανδρουλάκης, επαναλαμβάνοντας για πολλοστή φορά ότι το κόμμα του δεν έχει ούτε χορηγούς, ούτε στηρίγματα στο παρασκήνιο και πως ουδέποτε εξυπηρέτησε συμφέροντα για να τα βρίσκει αργότερα μπροστά του. Υπονοώντας για άλλη μια φορά ότι «δεν τον κρατά κανείς», κάτι που έχει αναγάγει σε συγκριτικό του πλεονέκτημα έναντι των βασικών του πολιτικών αντιπάλων, ο Νίκος Ανδρουλάκης, επέμεινε στο αφήγημα της αυτονομίας. «Θα συνεχίσουμε ακλόνητοι στον δρόμο της πολιτικής αυτονομίας, γιατί μόνο έτσι θα ασκήσουμε πολιτικές προς όφελος της κοινωνίας και του δημοσίου συμφέροντος», είπε, καλώντας τους πολίτες να αναλογιστούν τι εκπροσωπεί ο κάθε πολιτικός ηγέτης.

Σε απάντησή του λίγο αργότερα, δε, όταν επανήλθε δριμύτερη η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.Α.Σ Θεώνη Κουφονικολάκου, το ΠΑΣΟΚ διεμήνυσε προς πάσα κατεύθυνση ότι «η λύση για το μέλλον της χώρας δεν είναι ούτε ο Μητσοτάκης της διαφθοράς, ούτε ο Τσίπρας της διαπλοκής» και πως «η πολιτική αλλαγή δεν θα έρθει με τα φθαρμένα υλικά που σερβίρουν ξανά σε νέο περιτύλιγμα τα συμφέροντα».

Και ενώ το κλίμα που επικρατεί πλέον στην Χαριλάου Τρικούπη κατά του Αλέξη Τσίπρα και του νεότευκτου κόμματός του είναι παραπάνω από σαφές, το… επιστέγασμα έβαλε η Άννα Διαμαντοπούλου, όταν παίρνοντας για λίγο χθες τον λόγο στη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου και των Κύκλων Πολιτικής του ΠΑΣΟΚ, έσπευσε να κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου, λέγοντας ότι καλό είναι να λαμβάνουν όλοι στο ΠΑΣΟΚ υπόψη τους ότι η ΕΛ.Α.Σ του Αλέξη Τσίπρα είναι ένα «εξωκοινοβουλευτικό», «ανταγωνιστικό» και «εχθρικό» στο ΠΑΣΟΚ κόμμα.