Νέα επίθεση της ΕΛΑΣ σε ΝΔ και ΠΑΣΟΚ: «Δεν μπορείς να υπηρετείς τους πολίτες όταν χρωστάς την πολιτική σου επιβίωση στις τράπεζες»

Νέο επεισόδιο στην αντιπαράθεση για τα κομματικά δάνεια πυροδοτεί η ΕΛΑΣ (Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη), με το κόμμα του οποίου ηγείται ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας να εξαπολύει νέα επίθεση κατά του ΠΑΣΟΚ και της ΝΔ, υποστηρίζοντας ότι οι συνολικές οφειλές τους ανέρχονται σε 1,16 δισ. ευρώ.

Η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα επαναφέρει στο στόχαστρο το ΠΑΣΟΚ και τη ΝΔ, με την εκπρόσωπό της, Θεώνη Κουφονικολάκου, να καταγγέλλει ότι τα δύο κόμματα διατηρούν την πολιτική τους επιβίωση χάρη στην ανοχή των τραπεζών. «Δεν μπορείς να υπηρετείς τους πολίτες όταν χρωστάς την πολιτική σου επιβίωση στις τράπεζες», ανέφερε χαρακτηριστικά, σε ανάρτησή της στα social media.

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Η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ υποστήριξε ότι τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ κατέγραψαν νέα αύξηση το 2025 και έφθασαν συνολικά τα 1,16 δισ. ευρώ, με το μεγαλύτερο μέρος των υποχρεώσεων να αφορά τραπεζικό δανεισμό.

«Τα χρέη της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ έφτασαν τα 1,16 δισ. ευρώ και τα περισσότερα από αυτά είναι στις τράπεζες», σημείωσε, επαναφέροντας τη συζήτηση για τον τρόπο με τον οποίο εξυπηρετούνται τα κομματικά δάνεια.

«Αλλιώς για τους αδύναμους, αλλιώς για τα κόμματα»

Η Θεώνη Κουφονικολάκου έστρεψε τα πυρά της και κατά των τραπεζών, κατηγορώντας τες ότι επιφυλάσσουν διαφορετική μεταχείριση στα υπερχρεωμένα κόμματα και στους πολίτες που αδυνατούν να αποπληρώσουν τα δάνειά τους.

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«Προφανώς οι τράπεζες λειτουργούν αλλιώς για τους αδύναμους δανειολήπτες και αλλιώς για κόμματα που χρωστούν. Εκεί δεν έχει κατασχέσεις και πλειστηριασμούς», ανέφερε.

Η νέα παρέμβαση έρχεται να ενισχύσει τη γραμμή της ΕΛΑΣ, η οποία σε προηγούμενη ανακοίνωσή της είχε υποστηρίξει ότι η Νέα Δημοκρατία οφείλει 602,14 εκατ. ευρώ και το ΠΑΣΟΚ 565,14 εκατ. ευρώ.

Το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα είχε κάνει λόγο για «δανεικά και αγύριστα», υποστηρίζοντας σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους ότι ΝΔ και ΠΑΣΟΚ «δεν χρωστάνε απλώς, ανήκουν στις τράπεζες».

Η σύγκρουση με το ΠΑΣΟΚ

Η αντιπαράθεση έχει λάβει πλέον χαρακτηριστικά μετωπικής σύγκρουσης μεταξύ της ΕΛΑΣ και του ΠΑΣΟΚ, με τη Χαριλάου Τρικούπη να απορρίπτει τις κατηγορίες και να υπερασπίζεται τη διαχείριση των οικονομικών της.

Το ΠΑΣΟΚ έχει επιχειρήσει να μεταφέρει την πίεση στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, ζητώντας διευκρινίσεις για τις πηγές χρηματοδότησης της πολιτικής και επικοινωνιακής του δραστηριότητας.

Από την πλευρά της, η ΕΛΑΣ επιμένει να συνδέει το ύψος των κομματικών οφειλών με τη δυνατότητα της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ να ασκούν πολιτική ανεξάρτητη από το τραπεζικό σύστημα.

Στο 1,16 δισ. € το «φέσι» από τα «δανεικά και αγύριστα» της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ



Νέο άλμα σημείωσαν τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ το 2025, φτάνοντας συνολικά τα 1,16 δισ., με το συντριπτικό μέρος των οφειλών να είναι προς τις τράπεζες, την ώρα που υπόσχονται χρηστή… pic.twitter.com/f10THwTw5W — ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ (@myelasgr) July 29, 2026

Στο πλαίσιο αυτό, είχε στραφεί προσωπικά και κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη, υποστηρίζοντας ότι «το μαγαζί του Κυριάκου Μητσοτάκη που κουνά το δάχτυλο για μη κοστολογημένα μέτρα θα είχε βάλει λουκέτο λόγω χρεών και ελλειμμάτων».

Παράλληλα, είχε χαρακτηρίσει τις οφειλές «θαλασσοδάνεια» που, όπως ισχυρίζεται, «δεν θα αποπληρωθούν ποτέ», ανεβάζοντας περαιτέρω τους τόνους μιας σύγκρουσης που μεταφέρεται πλέον από τους κομματικούς ισολογισμούς στο πεδίο της πολιτικής αξιοπιστίας.