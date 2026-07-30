Κακλαμάνης για την αντιπαράθεση Κωνσταντοπούλου – Πολύζου: «Κουμάντο στη Βουλή κάνει μόνο ο πρόεδρος»

Την δική του απάντηση στο νέο επεισόδιο που σημειώθηκε στη Βουλή την Πέμπτη (30.07.2026) μεταξύ της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπολου και της πρώην εργαζόμενης του κόμματός της και δημοσιογράφου, Βασιλικής Πολύζου, έδωσε ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης.

Ο πρόεδρος της Βουλής εξέφρασε την πλήρη στήριξή του προς τους κοινοβουλευτικούς συντάκτες εξέφρασε μετά την ένταση που σημειώθηκε στους διαδρόμους του Κοινοβουλίου, έπειτα από το επεισόδιο ανάμεσα στη Ζωή Κωνσταντοπούλου και την Βασιλική Πολύζου. Ο Νικήτας Κακλαμάνης ξεκαθάρισε ότι «όλοι οι διαπιστευμένοι συντάκτες μπορούν να απολαμβάνουν την πλήρη θεσμική κάλυψη της Βουλής και να κινούνται ελεύθερα στους χώρους του Κοινοβουλίου, με ελάχιστες εξαιρέσεις».

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Υπενθυμίζεται ότι η Ζωή Κωνσταντοπούλου άνοιξε νέο γύρο στην αντιπαράθεσή της με τη Βασιλική Πολύζου, επαναφέροντας από το βήμα της Ολομέλειας τις καταγγελίες της κατά της διαπιστευμένης κοινοβουλευτικής συντάκτριας. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας κατήγγειλε την δημοσιογράφο «για εγκληματική οργάνωση» τονίζοντας ότι «φέρει έτερο όνομα».

«Έχετε την πλήρη κάλυψη και στήριξή μου. Νομίμως βρίσκεστε στη Βουλή όσοι είστε διαπιστευμένοι κοινοβουλευτικοί συντάκτες. Κινείστε ελεύθερα σε όλους τους χώρους, πλην ελαχίστων. Δεν έχετε υποχρέωση να απαντάτε για τα στοιχεία σας σε κανέναν άλλον, πέραν της Φρουράς. Μην φοβάστε και μην υποκύπτετε. Όσον αφορά στη δικαστική διένεξη των δύο, έχει ήδη επιληφθεί η Δικαιοσύνη. Κουμάντο στη Βουλή κάνει μόνο ο Πρόεδρος», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά του, ο Νικήτας Κακλαμάνης ανέφερε απευθυνόμενος στους διαπιστευμένους κοινοβουλευτικούς συντάκτες: «Έχετε την πλήρη κάλυψη και στήριξή μου. Νομίμως βρίσκεστε στη Βουλή όσοι είστε διαπιστευμένοι κοινοβουλευτικοί συντάκτες. Κινείστε ελεύθερα σε όλους τους χώρους, πλην ελαχίστων.

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Δεν έχετε υποχρέωση να απαντάτε για τα στοιχεία σας σε κανέναν άλλον, πέραν της Φρουράς. Μην φοβάστε και μην υποκύπτετε. Όσον αφορά στη δικαστική διένεξη των δύο, έχει ήδη επιληφθεί η Δικαιοσύνη. Κουμάντο στη Βουλή κάνει μόνο ο Πρόεδρος», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Το επεισόδιο στο κυλικείο και η μήνυση

Η κοινοβουλευτική παρέμβαση ήρθε λίγες ώρες μετά το νέο επεισόδιο ανάμεσα στις δύο γυναίκες, αυτή τη φορά στο κυλικείο των αστυνομικών της Βουλής.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, η Ζωή Κωνσταντοπούλου εισήλθε στον χώρο, κάλεσε την Αστυνομία σε βάρος της Βασιλικής Πολύζου και βιντεοσκόπησε τη σκηνή.

Η διαπιστευμένη συντάκτρια δεν είχε μαζί της δελτίο ταυτότητας και οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Συντάγματος για εξακρίβωση στοιχείων.

Μέσω του δικηγόρου της, Φαήλου Κρανιδιώτη, κατέθεσε αυθημερόν μήνυση κατά της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, ενώ προανήγγειλε και αστική αγωγή αποζημίωσης.

Η Βασιλική Πολύζου έχει επίσης προσφύγει στην Επιθεώρηση Εργασίας κατά φορέα που συνδέεται με την Πλεύση Ελευθερίας, διεκδικώντας δεδουλευμένα και υποστηρίζοντας ότι παρέμενε απλήρωτη επί σειρά μηνών.

Κακλαμάνης: «Κουμάντο στη Βουλή κάνει μόνον ο πρόεδρός της»

Στο επεισόδιο παρενέβη προσωπικά και ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, στέλνοντας σαφές μήνυμα για τα όρια εντός του Κοινοβουλίου.

«Κουμάντο στη Βουλή μπορεί να κάνει μόνον ο πρόεδρός της», δήλωσε στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες.

Ο Νικήτας Κακλαμάνης ανέφερε ότι έδωσε εντολή στον φρούραρχο να καταστεί σαφές πως μόνο η Υπηρεσία Ασφαλείας Βουλευτών έχει δικαίωμα να ζητεί στοιχεία ταυτότητας.

«Δεν έχετε την υποχρέωση να δίνετε απαντήσεις για τα στοιχεία σας σε κανέναν πλην της ΥΑΒΕ. Κανένας άλλος δεν έχει δικαίωμα να ζητήσει στοιχεία», τόνισε.

Παράλληλα, διαβεβαίωσε τους διαπιστευμένους κοινοβουλευτικούς συντάκτες ότι έχουν «την πλήρη κάλυψη και στήριξή» του.

Ο πρόεδρος της Βουλής διευκρίνισε ακόμη ότι οι δημοσιογράφοι μπορούν να κινούνται ελεύθερα στους χώρους του Κοινοβουλίου, με εξαίρεση την Ολομέλεια, τους χώρους της Αστυνομίας και το εντευκτήριο των βουλευτών.

Απέφυγε, πάντως, να τοποθετηθεί επί της ουσίας της δικαστικής αντιπαράθεσης, επισημαίνοντας ότι «έχει υπεισέλθει ήδη η Δικαιοσύνη».