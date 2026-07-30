Απάντηση Γεωργιάδη για τα έξυπνα γυαλιά: Φοράω τα Meta2 και μυστική ή παράνομη εγγραφή με αυτά, δεν γίνεται

Στην κριτική που δέχθηκε για τα έξυπνα γυαλιά Ray-Ban Meta που φορούσε κατά τις επισκέψεις του στη Λήμνο και στη Λέρο απάντησε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, διαψεύδοντας ότι κατέγραφε συνομιλίες ή εικόνες χωρίς τη συγκατάθεση των παρισταμένων.

Με ανάρτησή του στο Facebook, ο Άδωνις Γεωργιάδης επιβεβαίωσε ότι επρόκειτο για τα συγκεκριμένα γυαλιά, υποστήριξε όμως ότι τα χρησιμοποίησε αποκλειστικά ως συσκευή Bluetooth και όχι ως κάμερα.

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«Ναι, είναι τα Meta Ray-Ban», ανέφερε, σημειώνοντας ότι τα αγόρασε νομίμως από κατάστημα, επειδή του αρέσουν αισθητικά.

«Τα γυαλιά είναι δικά μου, τα αγόρασα νομίμως, για όσους ενδιαφέρονται κοστίζουν 600 ευρώ και τα διάλεξα από νόμιμο κατάστημα, διότι μου αρέσουν», έγραψε χαρακτηριστικά.

«Καμία χρήση ως κάμερα»

Ο υπουργός Υγείας απέρριψε τις κατηγορίες περί κρυφής καταγραφής, εξηγώντας ότι τα γυαλιά διαθέτουν φωτεινή ένδειξη η οποία ενεργοποιείται όταν λειτουργεί η κάμερα.

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«Τα γυαλιά αυτά είναι συμβατά με το GDPR, διότι η εταιρεία πρόσθεσε ένα λαμπάκι σε ευκρινές σημείο και, όταν ο χρήστης καταγράφει, αυτό ανάβει», υποστήριξε.

Πρόσθεσε ακόμη ότι, σύμφωνα με τον ίδιο, το λογισμικό διακόπτει την εγγραφή σε περίπτωση που κάποιος επιχειρήσει να καλύψει τη φωτεινή ένδειξη.

«Μυστική και παράνομη εγγραφή με αυτά τα γυαλιά δεν γίνεται», σημείωσε.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης επικαλέστηκε επίσης το γεγονός ότι εμφανίζεται ο ίδιος στα πλάνα που δημοσιεύθηκαν από τις επισκέψεις του.

«Φαίνομαι και εγώ σε όλα τα πλάνα, άρα δεν είναι υλικό από τα γυαλιά αυτά, αφού όταν τα φοράς μπορούν να καταγράψουν τα πάντα, εκτός από εσένα», ανέφερε.

«Τα γυαλιά, λοιπόν, τα χρησιμοποίησα ως Bluetooth και όχι ως κάμερα», πρόσθεσε.

Οι κάμερες και τα προσωπικά δεδομένα

Ο υπουργός Υγείας υποστήριξε ακόμη ότι κατά τη διάρκεια των επισκέψεών του υπήρχαν πολλοί δημοσιογράφοι και ανοικτές κάμερες που κατέγραφαν τις δημόσιες εμφανίσεις του.

«Σε όλες μου τις επισκέψεις είχα παντού γύρω μου πολλές κάμερες ανοικτές που κατέγραφαν τα πάντα», σημείωσε, προσθέτοντας ότι τοπικά μέσα πραγματοποιούσαν ακόμη και ζωντανές μεταδόσεις.

«Οσοι ήταν εκεί γνώριζαν ότι καταγράφονται», ανέφερε, επιμένοντας ότι δεν υπάρχει κανένα πλάνο από τα γυαλιά του.

«Κανένα πλάνο κανενός δεν υπάρχει από τα γυαλιά, ούτως ή άλλως», υποστήριξε.

Επίθεση στην Αριστερά

Ο Άδωνις Γεωργιάδης απάντησε σε υψηλούς τόνους στους επικριτές του, κάνοντας λόγο για «πρωτογονισμό» και «υποκρισία».

«Η κριτική από τους αριστερούς έχει ξεπεράσει κάθε όριο λογικής και υποκρισίας», έγραψε.

Κατά τον ίδιο, τα έξυπνα γυαλιά αποτελούν τεχνολογία που σύντομα θα ενταχθεί στην καθημερινότητα, όπως συνέβη στο παρελθόν με τα κινητά τηλέφωνα που διαθέτουν κάμερα.

«Τα λεγόμενα “έξυπνα” γυαλιά είναι αναμφίβολα το μέλλον», ανέφερε, εκτιμώντας ότι μέσα σε έναν χρόνο θα είναι «τόσο συνηθισμένα όσο τα κινητά τηλέφωνα με κάμερα».

«Το να πολεμούν την πρόοδο δεν τους καθιστά προοδευτικούς, αλλά πρωτόγονους», πρόσθεσε.

Οι αιχμές κατά Κωνσταντοπούλου

Στην ίδια ανάρτηση ο υπουργός Υγείας έστρεψε τα πυρά του και κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου, κατηγορώντας όσους αντέδρασαν για επιλεκτική ευαισθησία στα ζητήματα προσωπικών δεδομένων.

Υποστήριξε ότι η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας καταγράφει συχνά πολίτες, αστυνομικούς και πολιτικούς με το κινητό της, ακόμη και όταν της ζητείται να σταματήσει.

«Πού είναι όλοι αυτοί οι “ευαίσθητοι προστάτες” των προσωπικών δεδομένων των πολιτών; Πού ήταν κρυμμένοι τόσο καιρό;», διερωτήθηκε.

«Σα δεν ντρέπεστε, λέω εγώ», πρόσθεσε.

«Τα θεωρώ μέσο προστασίας»

Ο Άδωνις Γεωργιάδης κατέστησε σαφές ότι δεν προτίθεται να σταματήσει να φορά τα συγκεκριμένα γυαλιά, τα οποία, όπως είπε, θεωρεί και μέσο προσωπικής ασφάλειας.

«Τα γυαλιά θα τα φοράω, οπότε μην ανησυχείτε άδικα», ανέφερε.

«Πέρα από το ότι μου αρέσουν αισθητικά, τα θεωρώ και μέσο προστασίας. Αν κάποιος ξεπεράσει τα όρια απέναντί μου και τεθεί ζήτημα της ασφάλειάς μου, θα υπάρχει καταγραφή των γεγονότων», κατέληξε.

Στη Βουλή το θέμα των έξυπνων γυαλιών

Το θέμα έφερε στη Βουλή ο Παναγιώτης Δουδωνής ο οποίος έκανε λόγο για «υπουργό κατάσκοπο».

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ υπογράμμισε πως η εικόνα αυτή δεν είναι δυνατόν να είναι συμβατή με το GDPR, δηλαδή με τους κανόνες προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

ΠΑΣΟΚ: «Η κυβέρνηση λανσάρει το μοντέλο του κινούμενου κοριού»

Σφοδρή επίθεση στον Άδωνι Γεωργιάδη και συνολικά στην κυβέρνηση εξαπέλυσε το ΠΑΣΟΚ, με αφορμή τις δηλώσεις του υπουργού Υγείας για τη χρήση των έξυπνων γυαλιών Ray-Ban Meta.

«Μετά τους κοριούς του Μαξίμου, τώρα η κυβέρνηση Μητσοτάκη λανσάρει το νέο μοντέλο του “κινούμενου κοριού”», ανέφερε το Γραφείο Τύπου του κόμματος, υποστηρίζοντας ότι ο υπουργός επέλεξε συνειδητά να κυκλοφορεί με «γυαλιά-κοριό».

«Πώς να πιστέψει σοβαρός άνθρωπος ότι ο υπουργός Υγείας και αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας συνειδητά επέλεξε να φορέσει γυαλιά-κοριό;», σημειώνει το ΠΑΣΟΚ, θέτοντας παράλληλα ζήτημα προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

Σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους, η Χαριλάου Τρικούπη διερωτάται «σε ποια άλλη σοβαρή κυβέρνηση πρωτοκλασάτος υπουργός θα κυκλοφορούσε με κάμερα-γυαλιά να μαγνητοσκοπεί όποιον στέκεται απέναντί του, θα το ομολογούσε ανενδοίαστα και θα ήταν όλα καλά».

«Μόνο στην κυβέρνηση Κυριάκου Μητσοτάκη, όπου το θράσος, η αμετροέπεια και η αλαζονεία ξεχειλίζουν», προσθέτει, στρέφοντας τα πυρά του και προσωπικά κατά του πρωθυπουργού.

Το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί ακόμη τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι ανέχεται υπουργούς που, όπως υποστηρίζει, «συκοφαντούν πολιτικούς αντιπάλους, εξυβρίζουν εργαζομένους του ΕΣΥ και απειλούν την ευρωπαϊκή Δικαιοσύνη».

«Ο κ. Μητσοτάκης μπορεί να διαλέξει όποια εικόνα και όποια πολιτική αισθητική επιθυμεί για το κόμμα του. Δεν είναι, όμως, ανεκτή τέτοια εικόνα για τους εκπροσώπους της ελληνικής κυβέρνησης», καταλήγει η ανακοίνωση.