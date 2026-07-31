ΕΛΑΣ: Στο 1,16 δισ. ευρώ το “φέσι” ΝΔ και ΠΑΣΟΚ στις τράπεζες

Μετωπική επίθεση στη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ εξαπολύει η ΕΛΑΣ, αξιοποιώντας τα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων των δύο κομμάτων για το 2025. Η εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος, Θεώνη Κουφονικολάκου, υποστηρίζει ότι τα συνολικά χρέη τους έχουν πλέον εκτιναχθεί στο 1,16 δισ. ευρώ, χαρακτηρίζοντάς τα «δανεικά και αγύριστα» και κατηγορώντας τις δύο πολιτικές δυνάμεις ότι εμφανίζονται να δίνουν μαθήματα δημοσιονομικής υπευθυνότητας, ενώ οι ίδιες εξακολουθούν να συσσωρεύουν τεράστιες οφειλές προς τις τράπεζες.

Σύμφωνα με τους ισολογισμούς που επικαλείται η ΕΛ.Α.Σ., οι συνολικές υποχρεώσεις της Νέας Δημοκρατίας διαμορφώνονται στα 602,14 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 60,2 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2024. Αντίστοιχα, το ΠΑΣΟΚ εμφανίζει υποχρεώσεις ύψους 565,14 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση κατά 60,7 εκατ. ευρώ μέσα σε μία χρήση.

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Το μεγαλύτερο μέρος των υποχρεώσεων αφορά τραπεζικό δανεισμό. Ειδικότερα, οι οφειλές της ΝΔ προς τα πιστωτικά ιδρύματα προσεγγίζουν τα 593 εκατ. ευρώ, ενώ εκείνες του ΠΑΣΟΚ ανέρχονται σε περίπου 559,8 εκατ. ευρώ.

«Δεν χρωστούν απλώς, ανήκουν στις τράπεζες»

Η Θεώνη Κουφονικολάκου χρησιμοποιεί ιδιαίτερα αιχμηρή γλώσσα, υποστηρίζοντας ότι τα δύο κόμματα «δεν χρωστούν απλώς στις τράπεζες, αλλά ανήκουν σε αυτές», ενώ σημειώνει πως η συνεχής αύξηση των υποχρεώσεων αποδομεί, κατά την άποψή της, το αφήγημα περί χρηστής οικονομικής διαχείρισης που προβάλλει η κυβέρνηση.

Παράλληλα, στρέφει τα πυρά της προσωπικά κατά του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, υποστηρίζοντας ότι το κυβερνών κόμμα, εάν λειτουργούσε με τους κανόνες που ισχύουν για τις επιχειρήσεις και τους ιδιώτες, δεν θα μπορούσε να συνεχίσει τη δραστηριότητά του με αυτά τα οικονομικά δεδομένα.

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Αιχμές για τα «θαλασσοδάνεια»

Η ΕΛ.Α.Σ. υποστηρίζει ακόμη ότι η σύγκριση εσόδων, υποχρεώσεων και προβλέψεων που αποτυπώνεται στον ισολογισμό της ΝΔ οδηγεί στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για δανεισμό χωρίς ρεαλιστική προοπτική αποπληρωμής.

Στο ίδιο πλαίσιο, η κ. Κουφονικολάκου επικαλείται παλαιότερες δημόσιες δηλώσεις του αντιπροέδρου της ΝΔ και υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη για το ζήτημα των κομματικών δανείων, υποστηρίζοντας ότι επιβεβαιώνουν την πολιτική κριτική που ασκεί η ΕΛ.Α.Σ. για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται οι συγκεκριμένες οφειλές.

«Δύο μέτρα και δύο σταθμά»

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη διαφορετική μεταχείριση κομμάτων και πολιτών από το τραπεζικό σύστημα.

Η εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος αντιπαραβάλλει τους πλειστηριασμούς και τις πιέσεις που δέχονται χιλιάδες δανειολήπτες από τράπεζες, funds και εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων με το γεγονός ότι τα κομματικά χρέη εξακολουθούν να αυξάνονται χρόνο με τον χρόνο, χωρίς να τίθεται ζήτημα κατάσχεσης κρατικής χρηματοδότησης ή άλλων μέτρων αναγκαστικής είσπραξης.

Κατά την ΕΛ.Α.Σ., η εικόνα αυτή αποτυπώνει μια προφανή αντίφαση ανάμεσα στην αυστηρότητα που επιδεικνύεται απέναντι στα υπερχρεωμένα νοικοκυριά και στη διαχείριση των κομματικών δανείων.

Η πολιτική αντιπαράθεση αναζωπυρώνεται

Με την παρέμβασή της, η ΕΛ.Α.Σ. επαναφέρει στο επίκεντρο ένα ζήτημα που επανέρχεται διαχρονικά στην πολιτική επικαιρότητα κάθε φορά που δημοσιοποιούνται οι οικονομικές καταστάσεις των κομμάτων. Την εξέλιξη των τραπεζικών τους υποχρεώσεων, τη βιωσιμότητα του δανεισμού τους και τα ερωτήματα που εξακολουθούν να προκαλεί η διαχείριση των συγκεκριμένων οφειλών σε σχέση με όσα ισχύουν για τους υπόλοιπους δανειολήπτες.