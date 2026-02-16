Κυριάκος Μητσοτάκης: Αυτή η χρονιά πριν τις εκλογές θα καθορίσει την πορεία της πατρίδας στα αβέβαια χρόνια που έρχονται

«Η μάχη των επόμενων έχει ήδη ξεκινήσει» είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκινώντας την ομιλία του στην εκδήλωση για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της Γραμματείας Οργανωτικού της Νέας Δημοκρατίας. Ο πρωθυπουργός έκανε λόγο για «ταραγμένους καιρούς» και για «χρονιά που θα καθορίσει την πορεία της χώρας στα αβέβαια χρόνια που έρχονται».

«Ένα είναι το ερώτημα που θα απαντήσουν οι Ελληνίδες και οι Έλληνες στις επόμενες εκλογές. Θα παραμείνει η χώρα σταθερή, ασφαλή σε τροχιά προόδου ή θα ρισκάρει να είναι ακυβέρνητο καράβι σε αχαρτογράφητα νερά;» είπε.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε πως η κυβέρνηση της ΝΔ στην πράξη υπερασπίζεται τα εθνικά συμφέροντα κάνοντας αναφορά, μεταξύ άλλων, στις ενεργειακές συμφωνίες που υπεγράφησαν σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου.

«Κρατάμε ελεύθερα και γαλάζια τα ήρεμα νερά με τους γείτονες μας, ενισχύοντας ταυτόχρονα τη φωνή μας» συμπλήρωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η εκδήλωση έλαβε χώρα στο ξενοδοχείο Grand Hyatt Athens.