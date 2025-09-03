Κυριάκος Μητσοτάκης: Αυτοκριτική για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, «πυρά» σε Ανδρουλάκη και Τσίπρα – Όσα θα πει στη ΔΕΘ

Πολιτικά μηνύματα που δεν θα αφορούν μόνο στην τρέχουσα κυβερνητική θητεία, αλλά και στην επόμενη τετραετία και ως το 2030, αναμένεται να εκπέμψει ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης με την ομιλία του στην 89η ΔΕΘ στο Βελλίδειο, το ερχόμενο Σάββατο (06.09.2025).

Εκτός από το «καλάθι» των παροχών που θα εξαγγείλει – ύψους τουλάχιστον 1,5 δισ. ευρώ, που θα ισχύσουν από την 1η Ιανουαρίου του 2025, και θα εστιάζουν στη μείωση των άμεσων φόρων – ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα αξιοποιήσει το βήμα της ΔΕΘ για να θέσει πολιτικά διλήμματα και το διακύβευμα της κάλπης στις επόμενες εκλογές…

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η έμφαση αναμένεται να δοθεί στην ανάγκη πολιτικής σταθερότητας, την οποία συνδέει με την οικονομική σταθερότητα, αλλά και στο όραμα του για τη χώρα για την επόμενη πενταετία, με τον ίδιο στο «τιμόνι» της Ν.Δ. να διεκδικεί και τρίτη κυβερνητική θητεία.

Η στρατηγική απέναντι στην επανεμφάνιση Τσίπρα

Σε ένα μομέντουμ κατά το οποίο ο πρώην πρωθυπουργός και πρώην Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, φέρεται να επιχειρεί επιστροφή στην κεντρική πολιτική σκηνή, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να περιγράψει την εικόνα της χώρας που παρέλαβε, σε όλους τους τομείς, και την εικόνα της σήμερα.

Δεν θα πρόκειται, όπως δηλώνουν αρμόδιες πηγές, για ευθεία αντιπαράθεση, καθώς η κυβέρνηση δεν θέλει σε καμία περίπτωση να αναδείξει τον Αλέξη Τσίπρα – ο οποίος δεν έχει καν ανακοινώσει ίδρυση κόμματος – ως τον κύριο πολιτικό της αντίπαλο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ο κ. Τσίπρας «καταδικάστηκε» 3 φορές πολύ σκληρά πολιτικά από τους πολίτες… Γίνεται μια εξόφθαλμη προσπάθεια να ξαναγραφτεί η ιστορία με μια κυβέρνηση η οποία έκανε ό,τι έκανε… Είτε γυρίσει ο κ. Τσίπρας, είτε δεν γυρίσει, είτε κάνει κόμμα, είτε δεν κάνει – εμείς δεν θα κριθούμε από αυτό» δήλωσε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης (Παραπολιτικά 90,1). «Θα κριθούμε για το πόσα παραπάνω σχολεία θα ανακαινίσουμε, πόσο παραπάνω θα ανεβάσουμε το εισόδημα των πολιτών πόσες πληγές θα κλείσουμε» πρόσθεσε με έμφαση.

«Πολιτική σταθερότητα και ασφάλεια»

Ο κ. Μητσοτάκης δεν αναμένεται να αναλώσει μεγάλο μέρος της ομιλίας του στο σημερινό πολιτικό σκηνικό, με τις πολιτικές δυνάμεις να είναι κατακερματισμένες, παρά μόνο τόσο ώστε να στηρίξει τη θέση του για την ανάγκη σταθερότητας και ασφάλειας σε μια εποχή μεγάλων οικονομικών αλλά και γεωπολιτικών αβεβαιοτήτων. Βασικά επιχειρήματα του, τα όσα συμβαίνουν σήμερα στη Γαλλία, τη δεύτερη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή οικονομία, αλλά και οι πόλεμοι στην ευρύτερη περιοχή με τις πολύπλευρες συνέπειες και τους κινδύνους για την Ελλάδα και διεθνώς.

Με το βλέμμα… δεξιότερα της Ν.Δ.

Με πρόταγμα ότι… η Ν.Δ. είναι το «μόνο κόμμα» που μπορεί να εγγυηθεί την πρόοδο της χώρας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιχειρεί την επανασυσπείρωση των ψηφοφόρων της Ν.Δ., που είτε κατευθύνθηκαν προς δεξιότερα κόμματα, είτε βρίσκονται στην πλευρά των αναποφάσιστων.

Άνοιγμα στο κέντρο

Παράλληλα, όμως με την επαναπροσέγγιση των δεξιών ψηφοφόρων, ο πρωθυπουργός, αναμένεται να κάνει νέο άνοιγμα στο κεντρώο ακροατήριο, το οποίο στις ευρωεκλογές απομακρύνθηκε από τη Ν.Δ., χωρίς όμως σήμερα να δηλώνει πιο κοντά στην τωρινή ηγεσία του ΠΑΣΟΚ.

Δεν είναι τυχαίο ότι συστηματικά η Ν.Δ. διαχωρίζει το σημερινό ΠΑΣΟΚ και την ηγεσία του από αυτό των προηγούμενων περιόδων και τον Νίκο Ανδρουλάκη, το οποίο εσχάτως κατηγορεί ότι το κόμμα του γίνεται «ουρά» του ΣΥΡΙΖΑ, και ότι ειδικότερα στην οικονομία «αντιγράφει τα ΣΥΡΙΖΟ-οικονομικά αφηγήματα», όπως δήλωσε χαρακτηριστικά η εκπρόσωπος της Ν.Δ., Αλεξάνδρα Σδούκου (Action 24).

Αυτοκριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Ένα σημαντικό κομμάτι της ομιλίας του Κ. Μητσοτάκη αναμένεται να έχει και σημεία αυτοκριτικής για υποθέσεις στις οποίες η κυβέρνηση επέδειξε αδυναμία για τις χειριστεί αποτελεσματικά, όπως αυτή του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Δεν είναι τυχαίο ότι χθες, λίγα 24ωρα πριν από την άνοδο του πρωθυπουργού στη Δ.Ε.Θ., ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, παρουσίασε τα πρώτα αποτελέσματα των ελέγχων για τις παράνομες επιδοτήσεις (αποτυπώνουν 1.036 ΑΦΜ να έχουν λάβει 22,6 εκατ. ευρώ), ανακοινώνοντας τη δέσμευση περιουσιών.

Με βασικό σύνθημα «πίσω τα κλεμμένα», ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αφού παραδεχτεί ότι στο θέμα αυτό υπήρξαν αστοχίες, αναμένεται να δεσμευτεί από την πλευρά του ότι τα χρήματα που «εκλάπησαν» θα επιστρέψουν στους πραγματικούς αγρότες και κτηνοτρόφους.