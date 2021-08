Με τον Μάνφρεντ Βέμπερ συναντήθηκε στην Αθήνα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και συζήτησαν σχετικά με το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα.

«Είχα την ευκαιρία να δειπνήσω χθες με τον φίλο μου, Μάνφρεντ Βέμπερ στην Αθήνα. Συζητήσαμε το μέλλον του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος σε αυτούς τους απαιτητικούς καιρούς», σημείωσε σε ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Had the opportunity to meet over dinner with my friend @ManfredWeber yesterday in Athens. We discussed the future of the @EPP in these challenging times. pic.twitter.com/S1t8KJYi2Z