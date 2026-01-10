Κυριάκος Μητσοτάκης, δέκα χρόνια στο «τιμόνι» της ΝΔ: Από outsider σε κυρίαρχο του παιχνιδιού

Δέκα χρόνια από την εκλογή του στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας συμπληρώνονται για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος σαν σήμερα (10.01) το 2016 επικράτησε του Βαγγέλη Μεϊμαράκη και ανέλαβε τα ηνία της «γαλάζιας» παράταξης. Ο δεύτερος Μητσοτάκης που έφτασε στον πρωθυπουργικό θώκο έχει εδραιώσει την κυριαρχία του στο πολιτικό σύστημα, με αλλεπάλληλες εκλογικές επιτυχίες, διεθνές αποτύπωμα και την προοπτική μιας τρίτης θητείας που θα τον φέρει στην κορυφή των μακροβιότερων πρωθυπουργών της Μεταπολίτευσης.

Γιος του αείμνηστου πρώην πρωθυπουργού και προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, μεγάλωσε μέσα σε μία από τις ισχυρότερες πολιτικές οικογένειες της χώρας. Παρά το «βάρος» του ονόματός, από νωρίς επιδίωξε να χαράξει δική του διαδρομή. Με σπουδές στα Χάρβαρντ και στο Στάνφορντ και θητεία σε τράπεζες και πολυεθνικούς συμβουλευτικούς ομίλους, ο Κυριάκος Μητσοτάκης διαμόρφωσε ένα προφίλ τεχνοκρατικό, με έντονο διεθνές αποτύπωμα.

Η είσοδός του Κυριάκου Μητσοτάκη στην ενεργό πολιτική έγινε το 2004, με την πρώτη εκλογή του στη Β’ Αθηνών. Μέσα από την πολιτική του δραστηριότητα σκιαγραφήθηκε ως μετριοπαθής εκφραστής του φιλελεύθερου κέντρου. Από το 2013 ως το 2015 διετέλεσε υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης στην κυβέρνηση Σαμαρά, σε μια περίοδο όπου οι πολιτικοί του αντίπαλοι τον επέκριναν για τις μαζικές απολύσεις χιλιάδων δημοσίων υπαλλήλων, τις οποίες ο ίδιος χαρακτήρισε αναγκαίες.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Η διεκδίκηση της ηγεσίας της Νέας Δημοκρατίας

Μετά την ήττα της Νέας Δημοκρατίας από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης διεκδίκησε την αρχηγία του κόμματος σε μια διαδικασία που για πολλούς ξεκίνησε με τον ίδιο ως outsider. Όμως, στις 10 Ιανουαρίου 2016 έκανε την ανατροπή, επικρατώντας του Ευάγγελου Μεϊμαράκη και αναλαμβάνοντας τα ηνία της κεντροδεξιάς. Ήταν μια νίκη που πολλοί απέδωσαν στο όνομα, αλλά – σύμφωνα με πολλούς πολιτικούς αναλυτές – προήλθε από σκληρή μάχη σε μια δύσκολη εκστρατεία.

«Η ώρα της μεγάλης ευθύνης»

Στην πρώτη του δήλωση μετά τη νίκη του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι η Νέα Δημοκρατία θα ανακτήσει τον ρόλο της ως η μεγάλη κεντροδεξιά παράταξη που μπορεί να προσφέρει αξιόπιστη εναλλακτική διακυβέρνηση στη χώρα.

«Είναι μια μεγάλη, ιστορική μέρα για την παράταξή μας», δήλωσε, ευχαριστώντας τα 400.000 μέλη που συμμετείχαν στις εσωκομματικές εκλογές και του έδωσαν –όπως είπε– «ξεκάθαρη εντολή για ενότητα, δημιουργική ανανέωση και διεύρυνση». Αναφερόμενος στην επόμενη μέρα, έκανε λόγο για την «ώρα της μεγάλης ευθύνης», καλώντας σε σκληρή δουλειά, με όπλο την ελπίδα των πολιτών ότι «κάτι μπορεί να αλλάξει σε αυτή τη χώρα».

Κυριάκος Μητσοτάκης: Από την αντιπολίτευση στη διακυβέρνηση

Ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέλεξε στρατηγική μετωπικής σύγκρουσης με τον Αλέξη Τσίπρα, συσπειρώνοντας τη βάση της Νέας Δημοκρατίας και διεκδικώντας ταυτόχρονα ψήφους από τον χώρο του κέντρου. Η ευρεία νίκη στις ευρωεκλογές του 2019 αποτέλεσε το προανάκρουσμα της επιστροφής της Ν.Δ. στην εξουσία, με καθαρή αυτοδυναμία στις εθνικές κάλπες του ίδιου έτους.

Η πρώτη τετραετία του Κυριάκου Μητσοτάκη δεν υπήρξε περίπατος. Αντιμετώπισε διαδοχικές κρίσεις – πανδημία, ελληνοτουρκικές εντάσεις, μεταναστευτικό, υποκλοπές, την τραγωδία των Τεμπών και τον πόλεμο στην Ουκρανία. Ωστόσο, τίποτα δεν έκαμψε το σταθερό δημοσκοπικό του προβάδισμα. Στις εθνικές εκλογές του 2023, επικράτησε με ευρεία διαφορά έναντι του ΣΥΡΙΖΑ, εδραιώνοντας το πρωθυπουργικό του προφίλ και την παρουσία της Νέας Δημοκρατίας στην εξουσία – τάση που επιβεβαιώθηκε και στις ευρωεκλογές του 2024, όπου η Ν.Δ. αναδείχθηκε πρώτη με 28,23%.

«Tefal ο πρόεδρος» λένε στη Νέα Δημοκρατία

Αδιαμφισβήτητα, η Νέα Δημοκρατία υπό την ηγεσία του Κυριάκου Μητσοτάκη επιδεικνύει αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα. «Tefal ο πρόεδρος», σχολιάζουν χαριτολογώντας συνεργάτες του, σημειώνοντας πως «παρά τα λάθη και τις αστοχίες της διακυβέρνησης, τίποτα δεν φαίνεται να κολλά επάνω του» – πέρα από λίγες γκρίζες τούφες στα μαλλιά.

Η απλή παρατήρηση του πολιτικού σκηνικού την τελευταία δεκαετία αρκεί για να αναδείξει το αποτύπωμα του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ανέλαβε την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας έχοντας απέναντί του ως βασικό πολιτικό αντίπαλο τον Αλέξη Τσίπρα και αρχηγό του ΠΑΣΟΚ την αείμνηστη Φώφη Γεννηματά, ενώ απολάμβανε – τουλάχιστον δημοσίως – την υποστήριξη Καραμανλή και Σαμαρά. Σήμερα, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει διασπαστεί στα… τέσσερα και αλλάξει ηγεσία δύο φορές, το ΠΑΣΟΚ αναζητεί τον βηματισμό του. Την ίδια ώρα, νέα πολιτικά εγχειρήματα βρίσκονται στα σκαριά – μεταξύ αυτών των Αλέξη Τσίπρα, Αντώνη Σαμαρά και Μαρίας Καρυστιανού. Μέσα σε αυτό το ρευστό περιβάλλον, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξακολουθεί να κυριαρχεί στις δημοσκοπήσεις, γεγονός που του προσδίδει έναν θετικό απολογισμό στη συμπλήρωση δέκα ετών ηγεσίας.

Θητεία-ρεκόρ

Ο ίδιος έχει δηλώσει την πρόθεσή του να διεκδικήσει και τρίτη πρωθυπουργική θητεία. Αν εξαντλήσει τη δεύτερη, θα πλησιάσει το ρεκόρ του Κώστα Σημίτη (οκτώ χρόνια και πενήντα ημέρες). Αν επανεκλεγεί, ενδέχεται να ξεπεράσει ακόμη και αυτό του Ανδρέα Παπανδρέου (σχεδόν δέκα χρόνια σε τρεις θητείες, δύο διαδοχικές και μία μεταγενέστερη), αναδεικνυόμενος σε μακροβιότερο πρωθυπουργό της Μεταπολίτευσης και σε αρχηγό με τη μεγαλύτερη θητεία στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας.