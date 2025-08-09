Κυριάκος Μητσοτάκης: Δύο αεροσκάφη της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας έριξαν 8,5 τόνους με τρόφιμα στη Γάζα

Με μια ανάρτησή του ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, έκανε γνωστό πως η Ελλάδα και συγκεκριμένα η ελληνική Πολεμική Αεροπορία έριξαν 8,5 τόνους βασικών ειδών διατροφής σε περιοχές της Γάζας.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ανάρτησή του για την ανθρωπιστική βοήθεια προς τη Γάζα αναφέρει: «Σήμερα το πρωί, δύο αεροσκάφη της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας έκαναν ρίψεις 8,5 τόνων βασικών ειδών διατροφής σε περιοχές της Γάζας».

«Η επιχείρηση οργανώθηκε σε συνεργασία με χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Μέσης Ανατολής και σκοπό είχε να στηρίξει τις βασικές ανάγκες των ανθρώπων στην πολύπαθη περιοχή» σημειώνει στην ανάρτησή του ο πρωθυπουργός.

Και καταλήγει: «Η Ελλάδα θα συνεχίσει να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για την άμεση διακοπή των εχθροπραξιών, την απελευθέρωση των ομήρων και την ανεμπόδιστη ροή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα. Είναι χρέος όλων μας να σταματήσει αμέσως ο ανθρώπινος πόνος».