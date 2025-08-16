Κυριάκος Μητσοτάκης: Έκανε βιντεοκλήση στον πρόεδρο της Βολισσού μετά τη μεγάλη φωτιά στη Χίο

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε απευθείας με τον πρόεδρο της Βολισσού στη Χίο για να ενημερωθεί για τις άμεσες ανάγκες του κόσμου, που πέρασε τις δυσκολότερες ώρες στη μεγάλη φωτιά στο νησί.

Τη σχετική ανάρτηση για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, έκανε ο Νότης Μηταράκης, ο οποίος έγραψε μεταξύ άλλων ότι από σήμερα ξεκινάει η καταγραφή των ζημιών στην περιοχή της Χίου που επλήγη από τη μεγάλη φωτιά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Είναι μεγάλη η καταστροφή στη Βολισσό και ο πόνος των κατοίκων αβάσταχτος.



Ο Πρωθυπουργός @kmitsotakis επικοινώνησε μέσω βίντεοκλήσης με τον Πρόεδρο της Βολισσού και ενημερώθηκε για τις άμεσες ανάγκες. Συναντήθηκα προσωπικά με τους κατοίκους, άκουσα τις ανησυχίες τους.



Η… pic.twitter.com/o5Xyv7pXqL — Νότης Μηταράκης – Notis Mitarachi (@nmitarakis) August 16, 2025

«Η κυβέρνηση θα σταθεί δίπλα τους με πράξεις» τονίζει ο Νότης Μηταράκης.