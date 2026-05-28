Απόστολος Καλογιάννης: Ο πρώην δήμαρχος Λαρισαίων στην ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα – «Ήταν μια συνειδητή επιλογή»

Με μια ανάρτηση στο Facebook, ο Απόστολος Καλογιάννης, δήμαρχος Λαρισαίων μέχρι το 2023, ανακοίνωσε ότι έγινε μέλος του κόμματος ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, γράφοντας μάλιστα ότι είναι «μέσα στους πρώτους 300 που υπογράφουν την ιδρυτική διακήρυξη».

Όπως έγραψε ο Απόστολος Καλογιάννης, αποφάσισε να ανταποκριθεί στο κάλεσμα του Αλέξη Τσίπρα και να περάσει «από τη Συμπαράταξη Λαρισαίων, στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Στους καιρούς μας και σ’ ένα τόσο πολύπλοκο διεθνές περιβάλλον, η ευθύνη για τη δημιουργία μιας Ελλάδας σοβαρής, αξιόπιστης και ισχυρής ανήκει σε όλους μας. Κανείς μας δεν μπορεί να κρυφτεί, κανείς να προσποιηθεί πως δεν τον αφορά. Όχι πάντως εγώ» τονίζει στην ανάρτησή του.

«Σήμερα, για πρώτη φορά, μετά από τόσες δεκαετίες και απαλλαγμένος πλέον από τα αυτοδιοικητικά μου καθήκοντα, γίνομαι μέλος ενός κόμματος» τονίζει μεταξύ άλλων ο Απόστολος Καλογιάννης,

«Στην πραγματικότητα νιώθω πως είναι η συμμετοχή μου σ’ ένα σχήμα που μπορεί να δώσει πολιτικές και αξιόπιστες απαντήσεις στα σύγχρονα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας. Να απαντήσει στο ερώτημα πως μπορούμε στη χώρα μας να ζήσουμε με στιβαρή δημοκρατία, ακηδεμόνευτη δικαιοσύνη και αξιοπρέπεια των πολιτών, στοιχεία που συνθέτουν και συνέθεταν πάντα την έννοια του πατριωτισμού στη χώρα μας»…