Κυριάκος Μητσοτάκης για ανεργία στους νέους: Στόχος να ζουν καλύτερα από τις προηγούμενες γενιές

Στις κυβερνητικές πρωτοβουλίες για τη βελτίωση της ζωής των νέων, προτάσσοντας τη μείωση της ανεργίας και φορολογικές παρεμβάσεις, αναφέρεται ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με ανάρτησή του στα social media. «Ο στόχος είναι πάντα ο ίδιος: οι νέοι να ζουν καλύτερα από τις προηγούμενες γενιές», σημειώνει.

Στο ίδιο μήνυμα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης απαντά σε νέους ανθρώπους στους οποίους τέθηκε το ερώτημα «πού πιστεύεις ότι βρίσκεται η Ελλάδα σε σχέση με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες στην ανεργία των νέων». Αφού οι συνομιλητές του εκτίμησαν ότι τα ποσοστά στη γενιά τους παραμένουν υψηλά, ο πρωθυπουργός παρέπεμψε στη συγκριτική εικόνα του 2019, υποστηρίζοντας ότι τότε «η Ελλάδα ήταν πρωταθλήτρια στην Ευρώπη των νέων, με ποσοστό σχεδόν 40%».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα, ανέφερε ότι, έκτοτε, οι δείκτες κινούνται πτωτικά, συνδέοντας την εξέλιξη με την πολιτική για την αγορά εργασίας, αλλά και με παρεμβάσεις στο φορολογικό πεδίο. Μεταξύ άλλων έκανε λόγο για «μηδενισμό του φόρου εισοδήματος», παρουσιάζοντάς τον ως μέρος μιας προσπάθειας να ενισχυθεί το διαθέσιμο εισόδημα των νεότερων και να στηριχθεί η πρόσβασή τους στην απασχόληση.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Kyriakos Mitsotakis (@kyriakos_)

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Θέτοντας το ερώτημα «πού βρισκόμαστε σήμερα» απάντησε πως «από το 39,5% που παραλάβαμε το 2019, η ανεργία των νέων έχει πέσει στο 13%». «Πλέον είμαστε κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο» επεσήμανε. «Όλα αυτά δεν σας τα λέω για να πανηγυρίσουμε» διευκρίνισε, αλλά «γιατί κάτι αλλάζει». «Μιλάμε για δουλειές, για περισσότερες επιλογές, για καλύτερους μισθούς, για νέους που επιστρέφουν στην πατρίδα μας» υποστήριξε.

«Ξέρω όμως καλά ότι η ακρίβεια και κυρίως το στεγαστικό πρόβλημα πιέζουν τους νέους» δήλωσε, προσθέτοντας: «Γι’ αυτό και συνεχίζουμε: τον μηδενισμό του φόρου εισοδήματος για νέους 25 ετών με εισόδημα έως 20.000 ευρώ. Αρκετοί είδατε ήδη τη διαφορά στη μισθοδοσία σας». Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε επίσης στο πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙ» και τη νέα αύξηση του κατώτατου μισθού.