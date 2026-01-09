Κυριάκος Μητσοτάκης για δημόσια πανεπιστήμια: «Διαγράψαμε 308.000 φοιτητές-φαντάσματα – Καμία ενεργή κατάληψη στο τέλος του 2025»

Την πρώτη του ανάρτηση για το νέο έτος στο TikTok έκανε σήμερα (09.01.2026) ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με θέμα τα δημόσια πανεπιστήμια και τις διαγραφές φοιτητών. Στο σύντομο βίντεο, εμφανίζεται να σχολιάζει τις σχετικές ρυθμίσεις, ενώ δεν έλειψε και μια χιουμοριστική νότα, καθώς πριν ξεκινήσει την τοποθέτησή του, αστειεύεται λέγοντας ότι πρώτα πρέπει να φτιάξει τα μαλλιά του.

«Λοιπόν, είμαι έτοιμος! Κάτσε να φτιάξω το μαλλί μου μια στιγμή!» λέει αρχικά ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και βγαίνει από το γραφείο του. Το επόμενο πλάνο δείχνει τον πρωθυπουργό να επιστέφει και ξεκινά μιλά για τα δημόσια πανεπιστήμια και τις διαγραφές των φοιτητών.

Στο βίντεο, ο Κυριακός Μητσοτάκης αναφέρει πως «το 2025 για πρώτη φορά υλοποιήσαμε τη δέσμευσή μας να διαγράψουμε τους εκατοντάδες χιλιάδες αιώνιους φοιτητές από τα μητρώα των πανεπιστημίων. Για να είμαι πιο ακριβής, 308.000 κατ’ όνομα φοιτητές, φοιτητές-φαντάσματα, διεγράφησαν από τα μητρώα των πανεπιστημίων».

Δείτε το βίντεο:

@kyriakosmitsotakis_ Δύο πράγματα που πρέπει να ξέρετε για τα δημόσια πανεπιστήμια! ♬ original sound – Kyriakos Mitsotakis

«Επίσης, το τέλος του 2025 μας βρίσκει χωρίς καμία ενεργή κατάληψη σε χώρους διδασκαλίας των δημοσίων πανεπιστημίων. Τελειώνουμε πια με μια πρακτική δεκαετιών, η οποία είχε ταλαιπωρήσει πολύ το ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο και περνάμε σε μια νέα εποχή» συνέχισε ο πρωθυπουργός.

Στη συνέχεια, ο πρωθυπουργός παραθέτει δύο εικόνες για τα δημόσια πανεπιστήμια:

μία από το κυλικείο της Νομικής, πώς ήταν και πώς είναι σήμερα

και μία από τη νέα βιβλιοθήκη του τμήματος Θετικών Επιστημών στο ΑΠΘ.

«Το 2025 ήταν μια καλή χρονιά για τα δημόσια πανεπιστήμια και το 2026 θα είναι ακόμα καλύτερη» κατέληξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.