Πολιτική

Μαρία Καρυστιανού: Επανεμφάνιση με διάγγελμα για το κράτος δικαίου και επίθεση σε Μητσοτάκη και Τσίπρα – «Όλοι τους είναι συνένοχοι»

Με βιντεοσκοπημένη δήλωσή της, επανέρχεται στη δημόσια σφαίρα με αιχμές για Τέμπη, ΟΠΕΚΕΠΕ, υποκλοπές και ατιμωρησία του πολιτικού συστήματος
Μαρία Καρυστιανού
Η Μαρία Καρυστιανού (Φωτογραφία αρχείου / ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Μετωπική επίθεση κατά της κυβέρνησης, της αντιπολίτευσης αλλά και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εξαπέλυσε η Μαρία Καρυστιανού, σχολιάζοντας την προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση στη Βουλή για το κράτος δικαίου, την οποία χαρακτήρισε όχι συζήτηση για το «κράτος δικαίου», αλλά για το «κράτος μαφίας».

Με βιντεοσκοπημένη παρέμβασή της, η πρώτη δημόσια εμφάνισή της μετά την ανακοίνωση του κόμματός της την 1η Απριλίου 2026, η Μαρία Καρυστιανού στράφηκε με σφοδρότητα όχι μόνο κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά και κατά του Αλέξη Τσίπρα, επεκτείνοντας τα πυρά της και προς τις ευρωπαϊκές αρχές, τις οποίες κατηγόρησε για ανοχή και συνενοχή απέναντι σε φαινόμενα διαφθοράς και θεσμικής εκτροπής στην Ελλάδα.

«Κράτος δικαίου δεν υπάρχει στην Ελλάδα με ευθύνη κυβέρνησης και αντιπολίτευσης και πρωτίστως της Ευρωπαϊκής Επιτροπής», ανέφερε, υποστηρίζοντας ότι η χώρα έχει μετατραπεί σε «κράτος παρανομίας και αδικίας» και ότι η Ευρωπαϊκή Ενωση έχει καταστεί, όπως είπε, «συνεργός διαφθοράς εν γνώσει της».

Δείτε εδώ live τη συζήτηση στην Βουλή. 

Στο επίκεντρο της παρέμβασής της βρέθηκε το καθεστώς ασυλίας και ατιμωρησίας του πολιτικού προσωπικού, το οποίο η ίδια περιέγραψε ως μία από τις βασικές αιτίες της θεσμικής παρακμής. «Ολοι τους είναι συνένοχοι», είπε, κάνοντας λόγο για «ντροπιαστικό καθεστώς κατάπτυστης ασυλίας και ατιμωρησίας των νομικά υπόλογων πολιτικών», οι οποίοι, όπως υποστήριξε, «ούτε ερευνώνται, ούτε διώκονται, ούτε τιμωρούνται».

Η Μαρία Καρυστιανού συνέδεσε ευθέως τη σημερινή πολιτική σύγκρουση με την υπόθεση των Τεμπών, κατηγορώντας τόσο την κυβέρνηση όσο και την αντιπολίτευση ότι λειτούργησαν ως μηχανισμός συγκάλυψης για πρώην υπουργούς. «Θα μιλήσουν για τους υπόλογους πρώην υπουργούς των κυρίων Μητσοτάκη και Τσίπρα, τους οποίους κυβέρνηση και αντιπολίτευση ξέπλυναν ξεδιάντροπα για τις ποινικές ευθύνες τους για τα Τέμπη;» ανέφερε.

Αιχμηρή ήταν η αναφορά της και στην υπόθεση των υποκλοπών, με την ίδια να μιλά για κυβέρνηση που «παρακολουθούσε με το Predator πολιτικούς αντιπάλους, δικαστικούς, υπουργούς και δημοσιογράφους», για να προσθέσει ότι η υπόθεση «ξεπλύθηκε με τον πιο αήθη τρόπο από τον Αρειο Πάγο». Στην ίδια αποστροφή της δήλωσής της, αναφέρθηκε ονομαστικά στην ηγεσία της Δικαιοσύνης, εντάσσοντας και αυτήν στο ευρύτερο κάδρο της θεσμικής της καταγγελίας.

Ξεχωριστή θέση στην τοποθέτησή της είχε και η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, την οποία ενέταξε στο ίδιο πολιτικό και ηθικό πλαίσιο. Υποστήριξε ότι στελέχη της κυβέρνησης διοχέτευαν πόρους «στους δικούς τους», στερώντας τους από «έντιμους αγρότες», ζημιώνοντας, όπως είπε, τόσο το ευρωπαϊκό ταμείο όσο και τον πρωτογενή τομέα της χώρας.

«Με τόσους υπόλογους πολιτικούς, αλλά και συνεργούς στην ατιμωρησία, η σημερινή συζήτηση στη Βουλή δεν είναι για το κράτος δικαίου, αλλά για το κράτος μαφίας», ανέφερε χαρακτηριστικά, συνοψίζοντας το στίγμα της παρέμβασής της.

Η δήλωσή της είχε σαφές αντικυβερνητικό, αλλά και ευρύτερα αντισυστημικό αποτύπωμα, καθώς η κ. Καρυστιανού επιχείρησε να εμφανίσει ως μέρος του ίδιου προβλήματος όχι μόνο την κυβέρνηση της ΝΔ, αλλά και την αντιπολίτευση, τη Δικαιοσύνη και τις ευρωπαϊκές δομές εποπτείας. Στο κλείσιμο της παρέμβασής της, μίλησε για «διαχρονικά διεφθαρμένους πολιτικούς» που, όπως είπε, έχουν καταδικάσει τη χώρα σε «διαρκή παθογένεια» και έχουν «υποθηκεύσει το μέλλον των παιδιών μας».

 

Η δήλωση της Μαρίας Καρυστιανού

«Κράτος δικαίου δεν υπάρχει στην Ελλάδα με ευθύνη κυβέρνησης και αντιπολίτευσης και πρωτίστως της ευρωπαϊκής επιτροπής που υποτίθεται ότι είναι ο βασικός θεματοφύλακάς του. Κατάντησαν την Ελλάδα σε κράτος παρανομίας και αδικίας και την ΕΕ σε συνεργό διαφθοράς εν γνώσει της, απρόθυμη να διεκδικήσει τους σκοπούς της συνθήκης, ίδρυσής της.

Ολοι τους είναι συνένοχοι και το ντροπιαστικό για την χώρα μας καθεστώς της κατάπτυστης ασυλίας και ατιμωρησίας των νομικά υπόλογων πολιτικών που ούτε ερευνώνται, ούτε διώκονται, ούτε τιμωρούνται για τα κακουργήματα για τα οποία διαπράττουν κατά των Ελλήνων και ευρωπαίων πολιτών.

Γιατί θα μιλήσουν; Για τους υπόλογους πρώην υπουργούς των κυρίων Μητσοτάκη και Τσίπρα, τους οποίους κυβέρνηση και αντιπολίτευση τους ξέπλυναν ξεδιάντροπα για τις ποινικές ευθύνες τους για τα Τέμπη; Για τους πολιτικούς απατεώνες της κυβέρνησης Μητσοτάκη η οποία παρακολουθούσε με το Predator πολιτικούς αντιπάλους, δικαστικούς, υπουργούς, δημοσιογράφους και ξεπλύθηκε με τον πιο αήθη τρόπο από τον Άρειο Πάγο υπό προεδρίας Κλάπα, Αδειλήνη;

Για τους ηθικά υπόλογους της κυβέρνησης Μητσοτάκη που διοχέτευαν κονδύλια του ΟΠΕΚΕΠΕ στους δικούς τους, στερώντας τα από τους έντιμους αγρότες, ζημιώνοντας το ευρωπαϊκό ταμείο και τον πρωτογενή τομέα της χώρας, ενώ παράλληλα φούσκωναν τις τσέπες ψηφοφόρους τους;

Με τόσους υπόλογους πολιτικούς, αλλά και συνεργούς στην ατιμωρησία, η σημερινή συζήτηση στη Βουλή δεν είναι για το κράτος δικαίου, αλλά για το κράτος μαφίας. Εκεί κατάντησαν τη χώρα οι διαχρονικά διεφθαρμένοι πολιτικοί της, καταδικάζοντάς την σε διαρκεί παθογένεια και υποθηκεύοντας το μέλλον των παιδιών μας».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
127
109
106
101
84
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Ένταση με Κωνσταντοπούλου στη Βουλή την ώρα της ομιλίας Μητσοτάκη: «Καλώς ορίσατε στην αίθουσα, ήρεμα» της είπε ο Κακλαμάνης
Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας διέκοψε τον πρωθυπουργό κατά τη συζήτηση για το κράτος δικαίου, με τον Πρόεδρο της Βουλής να παρεμβαίνει και να τη καλεί στην τάξη
Ζωή Κωνσταντοπούλου
7
Γεωργιάδης: «Έγιναν όλες οι απαραίτητες προσπάθειες, η Μυρτώ είχε φτάσει στο νοσοκομείο με τις τελευταίες της ανάσες» 
«Για την υπόθεση της ατυχούς Μυρτούς από την Κεφαλλονιά και τις καταγγελίες περί ελλείψεως ιατρών από τα ΤΕΠ, μίλησε προς ολίγου με τον Διοικητή της 6ης ΥΠΕ»
Άδωνις Γεωργιάδης
Βολές Ανδρουλάκη προς Μητσοτάκη για κράτος δικαίου, ΟΠΕΚΕΠΕ και υποκλοπές: «Η αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει, μονόδρομος να παραιτηθείτε»
Σκληρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε από το βήμα της Βουλής ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, μιλώντας για «θεσμική και αξιακή κρίση», για «καθημερινότητα διαφθοράς και ατιμωρησίας» και επανήλθε στο αίτημα του για προσφυγή στις κάλπες
Νίκος Ανδρουλάκης
Κόντρα Γεωργιάδη – Τσουκαλά για την Πόπη Παπανδρέου και τον ΟΠΕΚΕΠΕ: «Εκβιάζει την ανανέωση της θητείας της», «Στοχοποιεί με ψέματα την εντεταλμένη Ευρωπαία Εισαγγελέα»
Σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση προκάλεσαν οι αιχμές του υπουργού Υγείας για τους χειρισμούς στην υπόθεση των παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων, με τον εκπρόσωπο Τύπου του ΠΑΣΟΚ να κατηγορεί την κυβέρνηση για επίθεση στη Δικαιοσύνη 
Γεωργιάδης, Τσουκαλάς
Μακάριος Λαζαρίδης: Ζητώ ο ίδιος τον πλήρη, έντοκο καταλογισμό οποιωνδήποτε αχρεωστήτως καταβληθέντων σε εμένα ποσών
«Αν έπρεπε να διορισθώ ως ειδικός συνεργάτης και όχι ως ειδικός σύμβουλος, αυτό συνέβη χωρίς καμία δική μου παρέμβαση ή επιλογή», αναφέρει στην γραπτή του δήλωση
Μακάριος Λαζαρίδης 127
Τι θα πει ο Νίκος Ανδρουλάκης στο σκληρό μπρα ντε φερ στη Βουλή
Στην ομιλία του, ο Νίκος Ανδρουλάκης θα αναφερθεί σε μία σειρά από πεπραγμένα της κυβέρνησης, προκειμένου να αναδείξει ότι εξελέγη υποσχόμενη να επουλώσει τα τραύματα στους θεσμούς και έκανε το ακριβώς αντίθετο
Ο Νίκος Ανδρουλάκης στη Βουλή
Newsit logo
Newsit logo