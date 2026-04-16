Μαρία Καρυστιανού: Επανεμφάνιση με διάγγελμα για το κράτος δικαίου και επίθεση σε Μητσοτάκη και Τσίπρα – «Όλοι τους είναι συνένοχοι»

Μετωπική επίθεση κατά της κυβέρνησης, της αντιπολίτευσης αλλά και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εξαπέλυσε η Μαρία Καρυστιανού, σχολιάζοντας την προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση στη Βουλή για το κράτος δικαίου, την οποία χαρακτήρισε όχι συζήτηση για το «κράτος δικαίου», αλλά για το «κράτος μαφίας».

Με βιντεοσκοπημένη παρέμβασή της, η πρώτη δημόσια εμφάνισή της μετά την ανακοίνωση του κόμματός της την 1η Απριλίου 2026, η Μαρία Καρυστιανού στράφηκε με σφοδρότητα όχι μόνο κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά και κατά του Αλέξη Τσίπρα, επεκτείνοντας τα πυρά της και προς τις ευρωπαϊκές αρχές, τις οποίες κατηγόρησε για ανοχή και συνενοχή απέναντι σε φαινόμενα διαφθοράς και θεσμικής εκτροπής στην Ελλάδα.

«Κράτος δικαίου δεν υπάρχει στην Ελλάδα με ευθύνη κυβέρνησης και αντιπολίτευσης και πρωτίστως της Ευρωπαϊκής Επιτροπής», ανέφερε, υποστηρίζοντας ότι η χώρα έχει μετατραπεί σε «κράτος παρανομίας και αδικίας» και ότι η Ευρωπαϊκή Ενωση έχει καταστεί, όπως είπε, «συνεργός διαφθοράς εν γνώσει της».

Δείτε εδώ live τη συζήτηση στην Βουλή.

Στο επίκεντρο της παρέμβασής της βρέθηκε το καθεστώς ασυλίας και ατιμωρησίας του πολιτικού προσωπικού, το οποίο η ίδια περιέγραψε ως μία από τις βασικές αιτίες της θεσμικής παρακμής. «Ολοι τους είναι συνένοχοι», είπε, κάνοντας λόγο για «ντροπιαστικό καθεστώς κατάπτυστης ασυλίας και ατιμωρησίας των νομικά υπόλογων πολιτικών», οι οποίοι, όπως υποστήριξε, «ούτε ερευνώνται, ούτε διώκονται, ούτε τιμωρούνται».

Η Μαρία Καρυστιανού συνέδεσε ευθέως τη σημερινή πολιτική σύγκρουση με την υπόθεση των Τεμπών, κατηγορώντας τόσο την κυβέρνηση όσο και την αντιπολίτευση ότι λειτούργησαν ως μηχανισμός συγκάλυψης για πρώην υπουργούς. «Θα μιλήσουν για τους υπόλογους πρώην υπουργούς των κυρίων Μητσοτάκη και Τσίπρα, τους οποίους κυβέρνηση και αντιπολίτευση ξέπλυναν ξεδιάντροπα για τις ποινικές ευθύνες τους για τα Τέμπη;» ανέφερε.

Αιχμηρή ήταν η αναφορά της και στην υπόθεση των υποκλοπών, με την ίδια να μιλά για κυβέρνηση που «παρακολουθούσε με το Predator πολιτικούς αντιπάλους, δικαστικούς, υπουργούς και δημοσιογράφους», για να προσθέσει ότι η υπόθεση «ξεπλύθηκε με τον πιο αήθη τρόπο από τον Αρειο Πάγο». Στην ίδια αποστροφή της δήλωσής της, αναφέρθηκε ονομαστικά στην ηγεσία της Δικαιοσύνης, εντάσσοντας και αυτήν στο ευρύτερο κάδρο της θεσμικής της καταγγελίας.

Ξεχωριστή θέση στην τοποθέτησή της είχε και η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, την οποία ενέταξε στο ίδιο πολιτικό και ηθικό πλαίσιο. Υποστήριξε ότι στελέχη της κυβέρνησης διοχέτευαν πόρους «στους δικούς τους», στερώντας τους από «έντιμους αγρότες», ζημιώνοντας, όπως είπε, τόσο το ευρωπαϊκό ταμείο όσο και τον πρωτογενή τομέα της χώρας.

«Με τόσους υπόλογους πολιτικούς, αλλά και συνεργούς στην ατιμωρησία, η σημερινή συζήτηση στη Βουλή δεν είναι για το κράτος δικαίου, αλλά για το κράτος μαφίας», ανέφερε χαρακτηριστικά, συνοψίζοντας το στίγμα της παρέμβασής της.

Η δήλωσή της είχε σαφές αντικυβερνητικό, αλλά και ευρύτερα αντισυστημικό αποτύπωμα, καθώς η κ. Καρυστιανού επιχείρησε να εμφανίσει ως μέρος του ίδιου προβλήματος όχι μόνο την κυβέρνηση της ΝΔ, αλλά και την αντιπολίτευση, τη Δικαιοσύνη και τις ευρωπαϊκές δομές εποπτείας. Στο κλείσιμο της παρέμβασής της, μίλησε για «διαχρονικά διεφθαρμένους πολιτικούς» που, όπως είπε, έχουν καταδικάσει τη χώρα σε «διαρκή παθογένεια» και έχουν «υποθηκεύσει το μέλλον των παιδιών μας».

Η δήλωση της Μαρίας Καρυστιανού

«Κράτος δικαίου δεν υπάρχει στην Ελλάδα με ευθύνη κυβέρνησης και αντιπολίτευσης και πρωτίστως της ευρωπαϊκής επιτροπής που υποτίθεται ότι είναι ο βασικός θεματοφύλακάς του. Κατάντησαν την Ελλάδα σε κράτος παρανομίας και αδικίας και την ΕΕ σε συνεργό διαφθοράς εν γνώσει της, απρόθυμη να διεκδικήσει τους σκοπούς της συνθήκης, ίδρυσής της.

Ολοι τους είναι συνένοχοι και το ντροπιαστικό για την χώρα μας καθεστώς της κατάπτυστης ασυλίας και ατιμωρησίας των νομικά υπόλογων πολιτικών που ούτε ερευνώνται, ούτε διώκονται, ούτε τιμωρούνται για τα κακουργήματα για τα οποία διαπράττουν κατά των Ελλήνων και ευρωπαίων πολιτών.

Γιατί θα μιλήσουν; Για τους υπόλογους πρώην υπουργούς των κυρίων Μητσοτάκη και Τσίπρα, τους οποίους κυβέρνηση και αντιπολίτευση τους ξέπλυναν ξεδιάντροπα για τις ποινικές ευθύνες τους για τα Τέμπη; Για τους πολιτικούς απατεώνες της κυβέρνησης Μητσοτάκη η οποία παρακολουθούσε με το Predator πολιτικούς αντιπάλους, δικαστικούς, υπουργούς, δημοσιογράφους και ξεπλύθηκε με τον πιο αήθη τρόπο από τον Άρειο Πάγο υπό προεδρίας Κλάπα, Αδειλήνη;

Για τους ηθικά υπόλογους της κυβέρνησης Μητσοτάκη που διοχέτευαν κονδύλια του ΟΠΕΚΕΠΕ στους δικούς τους, στερώντας τα από τους έντιμους αγρότες, ζημιώνοντας το ευρωπαϊκό ταμείο και τον πρωτογενή τομέα της χώρας, ενώ παράλληλα φούσκωναν τις τσέπες ψηφοφόρους τους;

Με τόσους υπόλογους πολιτικούς, αλλά και συνεργούς στην ατιμωρησία, η σημερινή συζήτηση στη Βουλή δεν είναι για το κράτος δικαίου, αλλά για το κράτος μαφίας. Εκεί κατάντησαν τη χώρα οι διαχρονικά διεφθαρμένοι πολιτικοί της, καταδικάζοντάς την σε διαρκεί παθογένεια και υποθηκεύοντας το μέλλον των παιδιών μας».