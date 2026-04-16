Κόντρα Γεωργιάδη – Τσουκαλά για την Πόπη Παπανδρέου και τον ΟΠΕΚΕΠΕ: «Εκβιάζει την ανανέωση της θητείας της», «Στοχοποιεί με ψέματα την εντεταλμένη Ευρωπαία Εισαγγελέα»

Μετωπική σύγκρουση μεταξύ κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ προκάλεσαν οι βαριές αιχμές του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, κατά της Ευρωπαίας εισαγγελέως Πόπης Παπανδρέου, με αφορμή τους χειρισμούς στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και τις διαδοχικές δικογραφίες που έχουν διαβιβαστεί στη Βουλή. Απάντηση στις δηλώσεις του αντιπροέδρου της ΝΔ έδωσε ο Κώστας Τσουκαλάς, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι «επιλέγει τον φανατισμό και την τοξικότητα για να παραμείνει γαντζωμένη στην εξουσία».

Μιλώντας το βράδυ της Τετάρτης (15.04.2026) στο Action24, ο Άδωνις Γεωργιάδης αμφισβήτησε ευθέως τον τρόπο με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία διαχειρίζεται την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, κάνοντας λόγο για «ανεπίτρεπτες διαρροές» ήδη από το προηγούμενο φθινόπωρο, αλλά και για προβληματικό χειρισμό ως προς την τμηματική αποστολή των δικογραφιών στο Κοινοβούλιο. Ο ίδιος άφησε να εννοηθεί ότι πίσω από τις κινήσεις αυτές υποκρύπτονται άλλες σκοπιμότητες, υποστηρίζοντας ότι τέτοιες πρακτικές «δεν συνάδουν με σοβαρό θεσμό».

«Εκβιάζει για την ανανέωση της θητείας της»

Σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους, ο υπουργός Υγείας αποκάλυψε ότι, όταν μελέτησε τη δικογραφία, επικοινώνησε με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, εκφράζοντας επιφυλάξεις για τη σοβαρότητά της. Προχώρησε, μάλιστα, ένα βήμα παραπέρα, συνδέοντας ευθέως –όπως είπε– τη στάση της Πόπης Παπανδρέου με την επιδίωξη ανανέωσης της θητείας της.

«Η κ. Παπανδρέου εκβιάζει για την ανανέωση της θητείας της. Θα δείτε ότι στο τέλος η ίδια θα θέσει τις υποθέσεις στο αρχείο. Αλλιώς είναι άσχετη», ανέφερε χαρακτηριστικά, εκτιμώντας παράλληλα ότι τελικώς δεν θα προκύψουν κατηγορίες για τα εμπλεκόμενα πρόσωπα και χαρακτηρίζοντας τη διαδικασία «προσβλητική για το Κοινοβούλιο».

Ο Άδωνις Γεωργιάδης αναφέρθηκε και στον πολιτικό ορίζοντα της κυβέρνησης, επαναλαμβάνοντας ότι πρόθεση του πρωθυπουργού είναι η εξάντληση της τετραετίας και η προσφυγή στις κάλπες την άνοιξη του 2027. Οπως σημείωσε, πάντως, από τη Διεθνή Εκθεση Θεσσαλονίκης και μετά η χώρα εισέρχεται ουσιαστικά σε προεκλογική περίοδο. «Από τη ΔΕΘ και μετά η χώρα είναι σε προεκλογική περίοδο. Οποτε και να γίνουν οι εκλογές μετά, δεν τις λες και πρόωρες», είπε.

ΠΑΣΟΚ: Σε πανικό ο Μητσοτάκης, έβαλε τον Γεωργιάδη να επιτεθεί στη Δικαιοσύνη

Οι δηλώσεις του Άδωνι Γεωργιάδη προκάλεσαν την αντίδραση του ΠΑΣΟΚ, με τον εκπρόσωπο Τύπου του κόμματος, Κώστα Τσουκαλά, να απαντά σε εξίσου οξείς τόνους, κατηγορώντας τον πρωθυπουργό ότι επέλεξε να απαντήσει μέσω του υπουργού Υγείας με επίθεση κατά της Δικαιοσύνης. «Ο κ. Μητσοτάκης βρίσκεται σε πανικό. Εβαλε τον κ. Γεωργιάδη να επιτεθεί με ανοίκειο τρόπο στη Δικαιοσύνη. Εφτασε μάλιστα στο σημείο να στοχοποιεί με ψέματα την εντεταλμένη Ευρωπαία Εισαγγελέα ότι “παίζει παιχνίδια” για να ανανεωθεί η θητεία της», ανέφερε ο κ. Τσουκαλάς.

Ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ακόμη ότι ο Άδωνις Γεωργιάδης απέκρυψε σκοπίμως το γεγονός πως η θητεία της Πόπης Παπανδρέου έχει ήδη ανανεωθεί από τον Νοέμβριο του 2025, προκειμένου –όπως είπε– να στηριχθεί το κυβερνητικό αφήγημα ότι οι αλλεπάλληλες δικογραφίες δεν είναι αποτέλεσμα σκανδάλων και φαινομένων διαφθοράς, αλλά προϊόν ενός «δόλιου σχεδίου».

«Όχι μόνο δεν εμπιστεύονται, αλλά δεν σέβονται τη Δικαιοσύνη. Δεν αντέχουν τη Δικαιοσύνη και τη λογοδοσία», σημείωσε, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση «επιλέγει τον φανατισμό και την τοξικότητα για να παραμείνει γαντζωμένη στην εξουσία».

Ο Κώστας Τσουκαλάς έκλεισε την παρέμβασή του με προσωπική αιχμή κατά του υπουργού Υγείας, υποστηρίζοντας ότι «η παρακμή και ο καθεστωτισμός, των οποίων ο κ. Γεωργιάδης είναι ο γνήσιος εκφραστής, δεν αξίζουν στους Έλληνες».