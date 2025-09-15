Συμβαίνει τώρα:
Πολιτική

Κυριάκος Μητσοτάκης για Εμμανουήλ Καραλή: «Με ένα ακόμα τεράστιο άλμα, πέτυχες να μας σηκώσεις μαζί σου ψηλά, μπράβο Μανόλο!»

«Συνέχισε να κατακτάς τους στόχους που θέτεις και κράτα για πάντα εκείνο το χαμόγελό σου, που δίνει σε όλους μας χαρά και αισιοδοξία», τονίζει ο πρωθυπουργός
Κυριάκος Μητσοτάκης
Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης / EUROKINISSI / Φωτογραφία αρχείου

Ο Εμμανουήλ Καραλής με άλμα στα 6 μέτρα κατέκτησε τη Δευτέρα (15.09.2025) το ασημένιο μετάλλιο στο άλμα επί κοντώ στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Τόκιο. Τα θερμά του συγχαρητήρια για τη νέα, τεράστια επιτυχία του Έλληνα πρωταθλητή εκφράζει ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μησοτάκης.

Με ανάρτησή του στο Facebook, o Κυριάκος Μητσοτάκης τονίζει, μεταξύ άλλων, για τον «παγκόσμιο» Εμμανουήλ Καραλή ότι σκόρπισε ξανά υπερηφάνεια σε κάθε Ελληνίδα και Έλληνα. 

«Μπράβο Μανόλο», σημειώνει, χαρακτηριστικά στο μήνυμά του ο πρωθυπουργός.

«Ο Εμμανουήλ Καραλής με ένα ακόμα τεράστιο άλμα, πέτυχε να μας σηκώσει μαζί του ψηλά! Κατέκτησε, έτσι, αργυρό μετάλλιο και στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου στο Τόκιο, σκορπίζοντας ξανά υπερηφάνεια σε κάθε Ελληνίδα και Έλληνα. Συγχαρητήρια, Μανόλο! Συνέχισε να κατακτάς τους στόχους που θέτεις. Και κράτα για πάντα εκείνο το χαμόγελό σου, που δίνει σε όλους μας χαρά και αισιοδοξία».

 

Αυτό ήταν το πρώτο μετάλλιο για τον Εμμανουήλ Καραλή σε παγκόσμιο πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου.

Στην κορυφή -όπως ήταν αναμενόμενο- ανέβηκε ο Σουηδός υπεραθλητής Μόντο Ντουπλάντις, ο οποίος έκανε νέο παγκόσμιο ρεκόρ με άλμα στα 6,30 μ.!

Πολιτική
