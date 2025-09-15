Συμβαίνει τώρα:
Ο Αρμάντ Ντουπλάντις έκανε νέο παγκόσμιο ρεκόρ στο επί κοντώ με άλμα στα 6,30 μέτρα

Ο Σουηδός υπεραθλητής απέδειξε για μια ακόμα φορά ότι είναι ένα «θαύμα της φύσης» στο επί κοντώ, γράφοντας ιστορία στο παγκόσμιο πρωτάθλημα ανοικτού στίβου στο Τόκιο
Ο Αρμάντ Ντουπλάντις (ΦΩΤΟ REUTERS
Ο Αρμάντ Ντουπλάντις (ΦΩΤΟ REUTERS/Eloisa Lopez)

Αρμάντ Ντουπλάντις, αυτός ο υπεράνθρωπος. Ο Σουηδός υπεραθλητής του επί κοντώ απέδειξε και στο παγκόσμιο πρωτάθλημα ανοικτού στίβου ότι είναι ανίκητος, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο, κάνοντας -μάλιστα- και παγκόσμιο ρεκόρ με άλμα στα 6,30 μέτρα.

Ο Αρμάντ Ντουπλάντις δέχθηκε για μια ακόμα φορά την πίεση του Εμμανουήλ Καραλή, αλλά απέδειξε πως είναι… εκτός συναγωνισμού, αφήνοντας τον Έλληνα πρωταθλητή στην 2η θέση (άλμα στα 6 μέτρα) στο παγκόσμιο πρωτάθλημα ανοικτού στίβου, ξεπερνώντας τα 6,15 μ.

Έχοντας εξασφαλίσει την πρωτιά, ο επόμενος στόχος ήταν το παγκόσμιο ρεκόρ και τα 6,30 (6,29μ. ήταν το προηγούμενο, που ο ίδιος είχε κάνει).

Δείτε εδώ το live του αγώνα

Ο Ντουπλάντις απέτυχε στην πρώτη του προσπάθεια, δροσίστηκε με μικρό ανεμιστήρα, κάθισε δίπλα στον Καραλή για να τα…. πούνε για λίγο, απέτυχε στο… τσακ στη δεύτερή του προσπάθεια και τελικά τα κατάφερε με την τρίτη, ξεσηκώνοντας το στάδιο και πανηγυρίζοντας έξαλλα.

Αν τα χάσατε

Νέο παγκόσμιο ρεκόρ με άλμα στα 6,30 μέτρα και αποθέωση! Ο Εμμανουήλ Καραλής ήταν ο πρώτος που τον αγκάλιασε για το νέο σπουδαίο κατόρθωμά του.

