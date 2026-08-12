Μαξίμου VS Τσίπρας: Η στρατηγική της κυβέρνησης για την αποδόμηση του πρώην πρωθυπουργού

Μία γεύση της «μετωπικής» αντιπαράθεσης της κυβέρνησης με τον Αλέξη Τσίπρα πήραμε το τελευταίο διήμερο, ενδεικτική της στρατηγικής που θα ακολουθήσουν το Μέγαρο Μαξίμου και η Πειραιώς στη στροφή προς τις κάλπες απέναντι στον πρόεδρο της ΕΛΑΣ.

Η επιχείρηση με τον κωδικό «αποδόμηση Τσίπρα» βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη με την κυβερνητική παράταξη και το Μέγαρο Μαξίμου να εστιάζει στα πεπραγμένα του Αλέξη Τσίπρα, από την οικονομία και τα μνημόνια επί της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, μέχρι τον Ποινικό Κώδικα και την προσπάθεια να ελεγχθούν τα ΜΜΕ.

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Στόχος του Μαξίμου να καταρρίψει το αφήγημα του Α. Τσίπρα περί «ηθικού πλεονεκτήματος» σε σχέση με τους πολιτικούς του αντιπάλους.

«Κωμικοτραγικό…»

«Είναι κωμικοτραγικό να ακούς τον κ. Τσίπρα να μιλάει για Δικαιοσύνη, να μιλάει για ηθική, να μιλάει για οικονομία. Δεν ξέρω δηλαδή τι από τα τρία είναι πιο κωμικοτραγικό» δήλωσε ο Διευθυντής Ψηφιακής Επικοινωνίας του Πρωθυπουργού, Νίκος Ρωμανός (Open), σημειώνοντας σε εμφατικό τόνο ότι είναι «ο άνθρωπος ο οποίος έχει καταγγελθεί από πρώην υπουργούς του ότι διατηρούσε «παρα-υπουργεία Δικαιοσύνης» στο Μαξίμου, ο άνθρωπος ο οποίος κράτησε τη Βουλή ανοιχτή για να αλλάξει τον Ποινικό Κώδικα, χάριν συγκεκριμένων συμφερόντων, ο άνθρωπος οποίος έχει δύο καταδικασμένους υπουργούς…».

«Χωρίς αυτοκριτική»

Το Μέγαρο Μαξίμου καταλογίζει στον Αλ. Τσίπρα ότι δεν έχει κάνει αυτοκριτική για αυτούς τους χειρισμούς επί της πρωθυπουργίας του.

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«Η μόνη αυτοκριτική που ακούσαμε είναι ότι δεν έκλεισε τις τράπεζες νωρίτερα. Και κουνάει το δάχτυλο για ηθική, και για δικαιοσύνη και για την οικονομία ο άνθρωπος ο οποίος “φέσωσε” τη μεσαία τάξη με ένα κάρο φόρους όταν έβρεχε ποσοτική χαλάρωση και ανάπτυξη στην Ευρώπη, ο άνθρωπος ο οποίος δημιούργησε το χάσμα με την υπόλοιπη Ευρώπη την οποία παλεύουμε και μικραίνουμε μέρα με τη μέρα με τις πολιτικές μας» πρόσθεσε ο στενός συνεργάτης του πρωθυπουργού, Ν. Ρωμανός.

Οι νέες αιχμές Τσίπρα

Αφορμή στάθηκαν οι δηλώσεις του Αλ. Τσίπρα στο δεύτερο μέρος της συνέντευξης του στο in.gr, στην οποία, μεταξύ άλλων, άφησε αιχμές προς την κυβέρνηση της ΝΔ για χειραγώγηση της Δικαιοσύνης, με τη σημείωση ότι ο ίδιος υπόσχεται ότι «σε μια προοδευτική, δημοκρατική κυβέρνηση, η δικαιοσύνη θα είναι ελεύθερη να αξιολογεί και να δικάζει με ανεξαρτησία και χωρίς παρεμβάσεις», όπως και οι αιχμές του για την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης της ΝΔ.

«Μετωπική» επίθεση

Μόλις την προηγούμενη ημέρα, στον πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ. και στις δηλώσεις του ότι την περίοδο της πρωθυπουργίας του συγκρούστηκε με τα συμφέροντα, είχε απαντήσει και ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

«Όταν διαβάσαμε τον τίτλο “Δεν συνδιαλέχθηκα με συμφέροντα, δεν εξυπηρέτησα συμφέροντα, συγκρούστηκα με τα συμφέροντα όσο κυβέρνησα τον τόπο”, συνοδευόμενο από τη φωτογραφία του κ. Τσίπρα, αρχικά θεωρήσαμε ότι, λόγω εποχής, πρόκειται για κάποια νέα καλοκαιρινή επιθεώρηση», είχε σημειώσει ο κ. Μαρινάκης, για να αναφερθεί στη συνέχεια τόσο στο θέμα της αλλαγής, «κατά παραγγελία», όπως είπε, του Ποινικού Κώδικα ενώ είχε ήδη προκηρύξει εκλογές, όσο και στις καταγγελίες του πρώην υπουργού Δικαιοσύνης, Σταύρου Κοντονή, για άτυπο «παραϋπουργείο Δικαιοσύνης» στο Μέγαρο Μαξίμου.

Η απάντηση του ΠΑΣΟΚ

Απέναντι του, σταθερά, βάζει τον Αλέξη Τσίπρα και το ΠΑΣΟΚ, το οποίο «παλεύει» με την ΕΛ.Α.Σ. για τη δεύτερη θέση στην πολιτική σκακιέρα.

Απαντώντας στις χθεσινές δηλώσεις του ότι στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη τον στοχοποιούν επειδή έχουν στρατηγική συνεργασίας με τη Ν.Δ. μετά τις εκλογές, το ΠΑΣΟΚ απάντησε δεικτικά ότι ο πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ. «είναι αυτός που ταυτίζεται με τη Ν.Δ. στα κόκκινα δάνεια, στα ιδιωτικά πανεπιστήμια αλλά και στην “υπεραπόδοση” της οικονομίας».