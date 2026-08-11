Αφροδίτη Λατινοπούλου: Η απάντησή της μετά την επίθεση που δέχτηκε σε πλοίο

Με γραπτή δήλωση αλλά και ανάρτηση στο Instagram απάντησε η Αφροδίτη Λατινοπούλου στη φραστική επίθεση που εξαπέλυσε ομάδα Ρομά εναντίον της προέδρου της Φωνής Λογικής στη διάρκεια ταξιδιού της με πλοίο για την Τήνο.

Ομάδα Ρομά εκτόξευσε χυδαίες εκφράσεις στην Αφροδίτη Λατινοπούλου, ενώ το «θερμό» περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο επιβατών του πλοίου.

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«Με είπες γύφτο; Πάρτο μου και γ…..», ακούγεται να της λέει ένας από την παρέα των Ρομά, ο οποίος συνεχίζει λέγοντάς την «καρ….λα, αει στο δ….λο».

Όταν έγινε γνωστό το επεισόδιο, η πρόεδρος της Φωνής Λογικής έδωσε στη δημοσιότητα γραπτή δήλωση, αλλά και ένα μήνυμα στο προφίλ της στο Instagram.

Στην απάντησή της, η κ. Λατινοπούλου κάνει λόγο για μία «γύφτικη -αληθινή δυστυχώς- ιστορία».

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«15-20 γύφτοι μου την ”έπεσαν” και μου ζήτησαν το λόγο γιατί τους λέω γύφτους!», συνεχίζει η ευρωβουλευτής, η οποία αφήνει και αιχμές για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας:

«Χάρη στον κ. Μητσοτάκη (περαστικά κιόλας που έπεσε από το ποδήλατο) δεν λογοδοτείς!

Παράδεισος κακοποιών, λαθρομεταναστών και γύφτων η Ελλάδα μας».

«Μια γύφτικη -αληθινή δυστυχώς- ιστορία.

15-20 γύφτοι μου την «έπεσαν» και μου ζήτησαν το λόγο γιατί τους λέω γύφτους!

Σε αυτή τη χώρα που κυβερνάει 7 χρόνια η ΝΔ αν είσαι γύφτος, ρουβικωνας, φριπλαστελινάκιας, αντισημίτης, αναρχομπαχαλος, λαθρομετανάστης, αριστερούλης, δικαιωματιστής και το κακό συναπάντημα, κάνεις ό,τι γουστάρεις!

Και το καλύτερο;

Χάρη στον κ. Μητσοτάκη (περαστικά κιόλας που έπεσε από το ποδήλατο) δεν λογοδοτείς!

Παράδεισος κακοποιών, λαθρομεταναστών και γυφτων η Ελλάδα μας.

Δυστυχώς».