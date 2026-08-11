Πολιτική

Άκης Σκέρτσος για Αλέξη Τσίπρα: «Κάθε φράση και ένα ψέμα ή μια ανακρίβεια, αδιόρθωτος»

«Κανείς δεν φρόντισε να τον ενημερώσει ότι οι επενδύσεις στην αναβάθμιση δικτύων έχουν 4πλασιαστεί από το 2019 και πλέον ξεπερνούν το 1,5 δις ετησίως από μόλις 400 εκ. ευρώ το 2019;» διερωτάται ο υπουργός Επικρατείας
Άκης Σκέρτσος
Ο υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος / EUROKINISSI / Φωτογραφία Σωτήρης Δημητρόπουλος
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Μετωπική επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος, σχολιάζοντας τις αναφορές του πρώην πρωθυπουργού για τα έσοδα, τις επενδύσεις και την αναβάθμιση του δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ.

Με ανάρτησή του στο Facebook την Τρίτη (11.08.2026), ο Άκης Σκέρτσος χαρακτηρίζει «ψέμα ή ανακρίβεια» κάθε σχετική αναφορά του Αλέξη Τσίπρα, με αφορμή το τρίτο μέρος της αυγουστιάτικης συνέντευξής του. Ο υπουργός Επικρατείας στέκεται ιδιαίτερα στις επενδύσεις για την αναβάθμιση των δικτύων και την πορεία των υπογειοποιήσεων.

Ο Άκης Σκέρτσος θέτει, μάλιστα, ευθέως το ερώτημα εάν ο πρώην πρωθυπουργός γνώριζε τα συγκεκριμένα στοιχεία πριν προχωρήσει στις σχετικές δηλώσεις ή εάν επέλεξε να τα αγνοήσει.

«Κανείς δεν φρόντισε να τον ενημερώσει ότι οι επενδύσεις στην αναβάθμιση δικτύων έχουν 4πλασιαστεί από το 2019 και πλέον ξεπερνούν το 1,5 δις ετησίως από μόλις 400 εκ. ευρώ το 2019; Καθώς κι ότι οι υπογειοποιήσεις έχουν 8πλασιαστεί από το 2019 που υπογειοποιούνταν μόλις 200 χλμ. δικτύου ετησίως;», αναφέρει χαρακτηριστικά ο υπουργός και καταλήγει με αιχμηρό τρόπο: «Ή τα ήξερε και απλά προτίμησε να πει ψέμματα; Αδιόρθωτος…».

skertsos

«Κάθε φράση και ένα ψέμμα ή μια ανακρίβεια.

Στο τρίτο μέρος της αυγουστιάτικης συνέντευξής του ο Α. Τσίπρας αναρωτιέται «μα πού πηγαίνουν τα αυξημένα έσοδα του ΔΕΔΔΗΕ και γιατί δεν γίνονται επενδύσεις;».

Κανείς δεν φρόντισε να τον ενημερώσει ότι οι επενδύσεις στην αναβάθμιση δικτύων έχουν 4πλασιαστεί από το 2019 και πλέον ξεπερνούν το 1,5 δις ετησίως από μόλις 400 εκ. ευρώ το 2019; Κι ότι οι υπογειοποιήσεις έχουν 8πλασιαστεί από το 2019 που υπογειοποιούνταν μόλις 200 χλμ δικτύου ετησίως;

Ή τα ήξερε και απλά προτίμησε να πει ψέμματα;

Αδιόρθωτος…».

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