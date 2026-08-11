Άδωνις Γεωργιάδης για επεισόδια κατά Ισραηλινών τουριστών: «Θλιβερή μειοψηφία της άκρας Αριστεράς»

Θέση για τα περιστατικά σε βάρος τουριστών από το Ισραήλ πήρε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, καταδικάζοντας τα επεισόδια και κάνοντας λόγο για ενέργειες που προέρχονται από μια «θλιβερή μειοψηφία» της άκρας Αριστεράς.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης απευθύνθηκε μάλιστα απευθείας στους πολίτες του Ισραήλ μέσα από βίντεο που δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στα social media και το οποίο συνοδευόταν από υπότιτλους στα εβραϊκά.

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Παράλληλα, έστειλε μήνυμα προς τους Ισραηλινούς πολίτες, καλώντας τους να συνεχίσουν να επιλέγουν την Ελλάδα για τις διακοπές τους.

Ο υπουργός Υγείας χαρακτήρισε όσους προκαλούν τέτοιου είδους επεισόδια «θλιβερή μειοψηφία» της άκρας Αριστεράς, τονίζοντας ότι τέτοιες συμπεριφορές δεν εκφράζουν το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην προσεχή άφιξη κρουαζιερόπλοιου στον Βόλο και ζήτησε να υπάρξει παρέμβαση της Εισαγγελίας σε περίπτωση που σημειωθούν επεισόδια.

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Ο Άδωνις Γεωργιάδης κάλεσε, τέλος, τους πολίτες του Ισραήλ να συνεχίσουν να επισκέπτονται την Ελλάδα, επιχειρώντας να στείλει μήνυμα ότι οι Ισραηλινοί τουρίστες είναι ευπρόσδεκτοι στη χώρα.

Στη λεζάντα που συνόδευε το βίντεο αναφέρει αναλυτικά ο Άδωνις Γεωργιάδης: «Είναι άλλο πράγμα η κατοχυρωμένη από το Σύνταγμα ελευθερία για συγκεντρώσεις και διαμαρτυρία και εντελώς άλλο το κυνήγι, κατά κυριολεξία, ανθρώπων και συγκεκριμένα Εβραίων και γενικά Ισραηλινών, με σκοπό τον προπηλακισμό τους.

Θλιβερές μειοψηφίες της Άκρας Αριστεράς, γεμάτες αντισημιτισμό και μίσος γενικά για τους Ισραηλινούς, παραβιάζουν συστηματικά τον αντιρατσιστικό νόμο και οι Εισαγγελικές Αρχές οφείλουν να επέμβουν. Το @Israel @IsraelinGreece είναι ο μεγαλύτερος Σύμμαχος της Ελλάδος και εκατομμύρια Ισραηλινοί πολίτες επιλέγουν τη Χώρα μας, ως τον τόπο των διακοπών ή των επενδύσεών τους. Καλοδεχούμενοι!».