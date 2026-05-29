Συγκινεί η Ντόρα Μπακογιάννη για την επέτειο θανάτου του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη: «Σήμερα θα σε χρειαζόμαστε τόσο πολύ»

Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης άφησε την τελευταία του πνοή στις 29 Μαΐου 2017, σε ηλικία 99 ετών, αφήνοντας πίσω του ιστορία στον χώρο της πολιτικής ζωής της Ελλάδας. Η κόρη του, Ντόρα Μπακογιάννη, με αφορμή τη συμπλήρωση 9 χρόνων από τον θάνατό του έκανε μία συγκινητική ανάρτηση στα social media.

Την Παρασκευή (29.05.2026) η κόρη του πρώην Έλληνα πρωθυπουργού μοιράστηκε στο Instagram μία νοσταλγική φωτογραφία από τα παιδικά της χρόνια. Σε αυτήν η Ντόρα Μπακογιάννη βρίσκεται στην αγκαλιά του πατέρα της, Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και ποζάρουν χαμογελαστοί.

Ταυτόχρονα, η Ντόρα Μπακογιάννη έστειλε και ένα μήνυμα, αναφέροντας ότι στην εποχή που διανύουμε η απουσία του πατέρα της είναι αβάσταχτη.

«Ειδικά σήμερα θα σε χρειαζόμαστε τόσο πολύ», έγραψε η Ντόρα Μπακογιάννη ως λεζάντα στην ανάρτησή της και δημοσίευσε μια φωτογραφία από την παιδική της ηλικία, όπου βρίσκεται στην αγκαλιά του πατέρα της.

Η οικογένεια του Κωνσταντίνου Μητσοτσάκη είχε δημοσιεύσει μία ανακοίνωση για τον θάνατό του, αναφέροντας: «Σήμερα στη 01:00 ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης έφυγε από τη ζωή, περιστοιχισμένος από τους ανθρώπους που αγαπούσε και τον αγαπούσαν».

Η κηδεία του είχε γίνει την Πέμπτη 1 Ιουνίου 2017. Η εξόδιος ακολουθία εψάλη στον Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών. Η ταφή του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη έγινε στον ιερό Ναό της Αγίας Μαγδαληνής, με την σορό του επίτιμου Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας να μην μένει ούτε λεπτό χωρίς την παρουσία μέλους της οικογένειας.