Κυριάκος Μητσοτάκης για τη χάλκινη εθνική ομάδα πόλο: Είμαστε συγκινημένοι και υπερήφανοι, θερμά συγχαρητήρια

«Σας ευχαριστούμε!», καταλήγει στο συγχαρητήριο μήνυμά του ο πρωθυπουργός για την ιστορική διάκριση της εθνικής πόλο ανδρών να κατακτήσει το πρώτο της μετάλλιο σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα
Ο πρωθυπουργός και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκος Μητσοτάκης
Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης / EUROKINISSI / Φωτογραφία (αρχείου) Γιάννης Παναγόπουλος

Τα θερμά του συγχαρητήρια εκφράζει ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης για τη διάκριση που σημείωσε η εθνική πόλο ανδρών να κατακτήσει το χάλκινο μετάλλιο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα υδατοσφαίρισης στο Βελιγράδι.

«Θερμά συγχαρητήρια στην Εθνική Ομάδα Πόλο Ανδρών για την ιστορική κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα! Είμαστε συγκινημένοι και υπερήφανοι», έγραψε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης σε μήνυμά του στο Χ (πρώην Twitter).

 

Το απόγευμα της Κυριακής (25.01.2026), το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα κέρδισε 12 – 5 την Ιταλία και θα ανέβει στο τρίτο σκαλί του βάθρου του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος πόλο ανδρών.

