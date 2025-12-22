Κυριάκος Μητσοτάκης: Η επίσκεψη στην Ιερουσαλήμ και η τριμερής συνάντηση με Κύπρο και Ισραήλ

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έφτασε το πρωί της Δευτέρας 22.12.2025 το Ισραήλ για την προγραμματισμένη επίσκεψή του στην Ιερουσαλήμ και τη Ραμάλα. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου αλλά και με τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς, ενώ στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί τριμερής σύσκεψη Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ.

Την στρατηγική σχέση Ελλάδας και Ισραήλ, και την ενίσχυση του τριμερούς άξονα συνεργασίας Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ στην άμυνα, την ασφάλεια, την ενέργεια, τη συνδεσιμότητα, την πολιτική προστασία, την καινοτομία, σε μια περίοδο που η περιφερειακή αρχιτεκτονική αναδιαμορφώνεται, αναμένεται να επιβεβαιώσει η επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Ιερουσαλήμ.

Το πρόγραμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη σε Ραμάλα και Ιερουσαλήμ

Σύμφωνα με το επίσημο πρόγραμμα, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί στη Ραμάλα, όπου στις 12:30 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς.

Στη συνέχεια θα μεταβεί στην Ιερουσαλήμ, όπου στις 14:30 θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου.

Στις 17:45 ο πρωθυπουργός θα συμμετάσχει στην Τριμερή Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ. Θα ακολουθήσουν δηλώσεις των ηγετών στον Τύπο.