ΠΑΣΟΚ κατά Μητσοτάκη για τα νέα μέτρα: «Πανικόβλητος ξήλωσε το πουλόβερ του success story»

Σφοδρή επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη εξαπολύει το ΠΑΣΟΚ μετά τις ανακοινώσεις στο Υπουργικό Συμβούλιο για τις 120 δόσεις, τους servicers και τα καύσιμα, κατηγορώντας τον πρωθυπουργό ότι μέσα σε λιγότερο από έναν μήνα αναγκάστηκε να αναθεωρήσει την κυβερνητική γραμμή για το ιδιωτικό χρέος. «Πανικόβλητος “ξήλωσε” το πουλόβερ του success story της οικονομικής του πολιτικής», αναφέρει χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος, Κώστας Τσουκαλάς.

Το ΠΑΣΟΚ βάζει στο στόχαστρο τον Κυριάκο Μητσοτάκη και για τα μέτρα στα καύσιμα, υποστηρίζοντας ότι η αύξηση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης δεν απαντά στην πίεση που δέχονται νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Ο Κώστας Τσουκαλάς ανεβάζει τους τόνους, χαρακτηρίζοντας τον πρωθυπουργό «φορολάγνο πολιτικό» που «εμμονικά αρνείται να μειώσει τον ΕΦΚ», ενώ κάνει λόγο για «επικοινωνιακή διαχείριση λίγων ημερών» απέναντι στην κοινωνική δυσαρέσκεια.

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«Γιατί, αφού η κυβέρνηση το έχει λύσει;»

Στο μέτωπο του ιδιωτικού χρέους, η Χαριλάου Τρικούπη επιχειρεί να αναδείξει την απόσταση ανάμεσα στις σημερινές εξαγγελίες και στις κυβερνητικές τοποθετήσεις των προηγούμενων εβδομάδων.

Ο Κώστας Τσουκαλάς υπενθυμίζει ότι στις 2 Σεπτεμβρίου 2026 ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, απαντώντας στις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, υποστήριζε ότι «η Ελλάδα βρίσκεται κάτω από τον μέσο όρο της Ε.Ε. στον δείκτη των ληξιπρόθεσμων χρεών» και ότι «ο εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών παράγει εντυπωσιακά αποτελέσματα».

«Σήμερα – 28 μέρες μετά – ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε 120 δόσεις για χρέη στο Δημόσιο – άραγε γιατί, αφού η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας… το έχει λύσει;», σχολιάζει δηκτικά.

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Το ΠΑΣΟΚ θεωρεί ανεπαρκή τη διεύρυνση της ρύθμισης από τις 72 στις 120 δόσεις, υποστηρίζοντας ότι χωρίς παρέμβαση στους τόκους και στις προσαυξήσεις το πρόβλημα παραμένει.

«Οι 120 δόσεις χωρίς “κούρεμα” τόκων και προσαυξήσεων δεν λύνουν το πρόβλημα», σημειώνει ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος και θέτει το ερώτημα: «Γιατί επιμένει ιδεοληπτικά ο κ. Μητσοτάκης στην αφαίμαξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων με υπέρογκους τόκους που γεννήθηκαν μέσα στην οικονομική κρίση;».

Στο στόχαστρο οι ρυθμίσεις για τους servicers

Ανάλογα αιχμηρή είναι η κριτική της Χαριλάου Τρικούπη και για τις παρεμβάσεις στους servicers, τις οποίες ο Κώστας Τσουκαλάς περιγράφει ως «μπαλώματα».

Η κυβέρνηση ανακοίνωσε ακύρωση κατασχέσεων και πλειστηριασμών για συνεπείς οφειλέτες όταν οι servicers παραβιάζουν συμφωνημένες ρυθμίσεις, πρόστιμα έως 500.000 ευρώ, καθώς και πίστωση στον δανειολήπτη ποσού ίσου με πέντε δόσεις της αρχικής συμφωνίας σε περίπτωση παραβίασης της ρύθμισης.

Το ΠΑΣΟΚ αντιτείνει ότι απαιτούνται βαθύτερες αλλαγές, επαναφέροντας την πρότασή του για προστασία της πρώτης κατοικίας στα πρότυπα του νόμου 3869/2010 και για υποχρεωτική συμμετοχή των πιστωτών στον εξωδικαστικό μηχανισμό.

Ιδιαίτερη κριτική ασκεί στην πρόβλεψη προκαταβολής 15% για την αναστολή πλειστηριασμών.

«Ξέρει πολλούς καλόπιστους οφειλέτες που μπορούν να βρουν το 15% μέσα σε ασφυκτικές προθεσμίες λίγων ημερών;», διερωτάται ο Κώστας Τσουκαλάς.

«Μια από τα ίδια» για τα καύσιμα

Δεύτερο πεδίο μετωπικής σύγκρουσης αποτελεί η ακρίβεια στα καύσιμα. Η αύξηση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης στα 15 λεπτά ανά λίτρο για το πρώτο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου δεν ικανοποιεί το ΠΑΣΟΚ, το οποίο επιμένει στην πρότασή του για μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης.

«Μετά από 12 ημέρες που είχε τους πολίτες… στο περίμενε, ο κ. Μητσοτάκης ήρθε να αντιμετωπίσει την ακρίβεια στα καύσιμα με μια από τα ίδια», αναφέρει ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος.

Κατηγορεί, δε, την κυβέρνηση ότι «δεν έχει σχέδιο» και επιλέγει «επικοινωνιακή διαχείριση λίγων ημερών για να κατευνάσει την κοινωνική δυσαρέσκεια», παραπέμποντας εκ νέου σε αποφάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η σκληρότερη αιχμή του ΠΑΣΟΚ αφορά την άρνηση της κυβέρνησης να προχωρήσει σε μείωση του ΕΦΚ.

«Ο κ. Μητσοτάκης είναι πια και με τη βούλα ένας φορολάγνος πολιτικός, που εμμονικά αρνείται να μειώσει τον ΕΦΚ λεηλατώντας το εισόδημα των πολιτών, την ώρα που άλλες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις του δείχνουν τον δρόμο», υποστηρίζει ο Κώστας Τσουκαλάς.

Οι τέσσερις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ

Απέναντι στις κυβερνητικές εξαγγελίες, το ΠΑΣΟΚ επαναφέρει τέσσερις προτάσεις: μείωση του ΕΦΚ στα καύσιμα κίνησης και στο πετρέλαιο θέρμανσης, μηχανισμό επιστροφής στους καταναλωτές των πρόσθετων εσόδων ΦΠΑ που δημιουργούνται από την αύξηση των τιμών κατά το ιταλικό πρότυπο, συστηματικούς ελέγχους στα περιθώρια κέρδους από τη διύλιση έως την αντλία και μόνιμο μηχανισμό φορολόγησης των υπερκερδών των ολιγοπωλίων.

Κλείνοντας την επίθεσή του, ο Κώστας Τσουκαλάς υποστηρίζει ότι «οι πολίτες έχουν κάνει το “ταμείο” της πολιτικής της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας» και ότι το ΠΑΣΟΚ διαθέτει «την πολιτική βούληση και τη γνώση» για την προστασία των δανειοληπτών και την αλλαγή των κανόνων λειτουργίας των servicers.