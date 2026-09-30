Πολιτική

Ο Αλέξης Τσίπρας στην Κυψέλη: «Με την ασφάλεια των κατοίκων δεν μπορούμε να παίζουμε»

«Άκουσα τον αρμόδιο υπουργό, τον κ. Ταχιάο, να δηλώνει ότι δεν θα έβαζε την οικογένειά του να μένει σε αυτές τις πολυκατοικίες»
Ο Αλέξης Τσίπρας
Ο Αλέξης Τσίπρας
Πέτρος Κατσάκος
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Στην Κυψέλη βρέθηκε ο Αλέξης Τσίπρας ο οποίος συναντήθηκε με κατοίκους τα σπίτια των οποίων έχουν υποστεί ζημιές από τις εργασίες του Μετρό.

Βγαίνοντας από την πρώτη πολυκατοικία ο Αλέξης Τσίπρας επεσήμανε, σε δηλώσεις του, ότι «με την ασφάλεια των κατοίκων, με την ασφάλεια των πολιτών, δεν μπορούμε να παίζουμε. Ούτε στην Κυψέλη ούτε πουθενά. Η λογική, “πάμε κι όπου βγει”, δεν μπορεί να είναι ανεκτή λογική από κανέναν. Ειδικότερα όταν διακυβεύεται η ασφάλεια και η ζωή».

Και συνέχισε: «Εδώ και επτά μήνες υπάρχουν ρωγμές και καθιζήσεις σε 35 πολυκατοικίες στο κέντρο της Αθήνας, στην Κυψέλη. Ο ίδιος ο αρμόδιος υπουργός έχει δηλώσει ότι δεν θα έβαζε την οικογένειά του εδώ. Κι όμως, από ό,τι φαίνεται, υπάρχει αδράνεια και δεν υπάρχει καμία εξέλιξη που να καθησυχάζει αυτούς τους ανθρώπους».

Και, στο δια ταύτα, «αυτό που απαιτείται να γίνει άμεσα είναι: Πρώτον, να δοθούν όλα τα τεχνικά στοιχεία στους εμπειρογνώμονες που έχουν ορίσει οι κάτοικοι. Δεύτερον, να υπάρξει άμεση, πιστοποιημένη διαδικασία αξιολόγησης για το αν τα κτήρια είναι πράσινα, κίτρινα ή κόκκινα. Για όσα είναι κίτρινα ή κόκκινα, θα πρέπει άμεσα και με δαπάνες της πολιτείας οι κάτοικοι να έχουν τη δυνατότητα να μετεγκατασταθούν σε ασφαλή κτήρια». Ταυτόχρονα, πρέπει να γίνουν άμεσα οι εργασίες αποκατάστασης, προσέθεσε.

«Επαναλαμβάνω, με τα θέματα της ασφάλειας δεν μπορούμε να παίζουμε», συμπέρανε ο Αλ. Τσίπρας και στο ερώτημα για το τι είδε στα διαμερίσματα, απάντησε ότι είδε «σπίτια με ρωγμές και σε φέροντα οργανισμό, δηλαδή σε κολώνες και δοκούς. Είδα πόρτες που δεν κλείνουν. Είδα κάσες που έχουν ξεκολλήσει».

Οι αρμόδιοι μηχανικοί του Τεχνικού Επιμελητηρίου πρέπει «να δώσουν άμεσα απάντηση στο ερώτημα αν τα κτήρια είναι πράσινα, κίτρινα ή κόκκινα» – και στις δύο τελευταίες κατηγορίες (κίτρινα και κόκκινα) πρέπει να υπάρξει εγγύηση για την ασφάλεια των κατοίκων, ζήτησε κλείνοντας.

Παρόντες στην επίσκεψη Τσίπρα ήταν ο γραμματέας της ΕΛΑΣ Μίλτος Χατζηγιαννάκης, τομεάρχες και στελέχη του κόμματος, επίσης ο επικεφαλής της Ανοιχτής Πόλης Κώστας Ζαχαριάδης και η δημοτική σύμβουλος της ίδιας παράταξης, Δέσποινα Αλεβυζάκη και ο αντιδικτατορικός αγωνιστής και κάτοικος της περιοχής, Νίκος Μανιός.

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