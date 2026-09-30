Κυριάκος Μητσοτάκης: Οι παρατηρήσεις στους υπουργούς και το μήνυμα στη Ντόρα Μπακογιάννη – «Δική μου ευθύνη να αξιολογώ συμπεριφορές»

Ξεκάθαρο μήνυμα στους υπουργούς αλλά και στη Ντόρα Μπακογιάννη που προ ημερών είχε κάνει λόγο για «αλαζόνες υπουργούς» που «πρέπει να ξεβαλικέψουν», έστειλε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στην εισαγωγική του τοποθέτηση στο υπουργικό συμβούλιο το πρωί της Τετάρτης (30.9.26).

Παρουσιάζοντας τα νέα μέτρα για την επιδότηση στα καύσιμα αλλά την διεύρυνση των 72 δόσεων σε 120, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε πως στόχος της κυβέρνησης είναι να δημιουργεί με τις πολιτικές της «αναχώματα» στην ακρίβεια και το κόστος ζωής.

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«Μένουμε μακριά από συνθήματα και εύκολες λύσεις που μπορούν να οδηγήσουν σε περιπέτειες», ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι αυτή είναι η διαφορά της κυβέρνησης από την αντιπολίτευση που υπόσχεται τα πάντα αντιγράφοντας αποσπασματικά ρυθμίσεις άλλων κρατών.

Σε αυτό το σημείο έστειλε αυστηρό μήνυμα στους υπουργούς να έχουν μετρημένο και πειστικό λόγο και να εξηγούν στους πολίτες τα μέτρα που λαμβάνονται.

«Είναι κρίσιμο να εμφανιζόμαστε όλοι και όλες ενήμεροι για την μεγάλη εικόνα είναι να μην αρνούμαστε την δύσκολη καθημερινότητα αλλά να εξηγούμε ότι δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις. Ο μόνος τρόπος να υπερβούμε την διεθνή αστάθεια είναι η διατήρηση της δημοσιονομικών σταθερότητας και τα μέτρα στήριξης της κοινωνίας με βάση πάντα τις πραγματικές αντοχές της οικονομίας. Επιμένω ότι περισσότερο παρά ποτέ σήμερα ο δημόσιος διάλογος πρέπει να είναι σοβαρός και η κοινωνία πρέπει να είναι όσο πιο ενωμένη και ενημερωμένη χωρίς να παρασύρεται από fake news και τρικ προπαγάνδας», τόνισε και υπογράμμισε:

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«Και το πολιτικό προσωπικό πρέπει να είναι ώριμο να υπηρετήσει τις απαιτήσεις των καιρών με πρώτα απ’ όλους εμάς τα στελέχη της κυβέρνησης γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι στη δημόσια αντιπαράθεση το ύφος παράγει εντυπώσεις άρα σε αυτές τις συνθήκες ο λόγος μας δεν μπορεί να μην είναι πειστικός αλλά και μετρημένος ενιαίος και ακριβής γνωρίζοντας ότι στο τέλος θα μας κρίνουν οι πολίτες».

Παράλληλα, δεν παρέλειψε να απαντήσει έμμεσα στα όσα είχε υποστηρίξει η Ντόρα Μπακογιάννη, τονίζοντας πως είναι δική του ευθύνη να αξιολογεί τις συμπεριφορές των υπουργών.

«Μέχρι τότε είναι δική μου ευθύνη να αξιολογώ συμπεριφορές υπουργών. Προέχει το ορατό κυβερνητικό έργο με σεβασμό γιατί σε αυτό καθρεφτίζονται οι προσπάθειες του λαού μας με σεμνότητα γιατί εκεί αποτυπώνεται το χρέος μας αλλά και με περηφάνεια γιατί έτσι δικαιώνεται το σύνθημα: “το είπαμε το κάνουμε”», υπογράμμισε.