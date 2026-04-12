Kυριάκος Μητσοτάκης: Η τρυφερή φωτογραφία με τη σύζυγό του Μαρέβα Γκραμπόφσκι στα Χανιά και οι ευχές για το «Χριστός Ανέστη»

Ανάρτηση με πασχαλινές ευχές έκανε στα social media ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, το πρωί της Κυριακής του Πάσχα (12.4.25).

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνοδεύει την ανάρτησή του για το Πάσχα με μια φωτογραφία στην οποία ποζάρει αγκαλιά με τη σύζυγό του Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη.

«Χριστός Ανέστη! Χρόνια πολλά με υγεία!», γράφει στην ανάρτησή του ο πρωθυπουργός.

A post shared by Kyriakos Mitsotakis (@kyriakos_)

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τη σύζυγό του, παρακολούθησαν το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου την Ακολουθία της Αναστάσεως στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννη Προδρόμου Κορακιών στα Χανιά.

Ο πρωθυπουργός θα παραμείνει στα Χανιά και την Κυριακή του Πάσχα, ενώ αναμένεται να αναχωρήσει τη Δευτέρα του Πάσχα.