Κυριάκος Μητσοτάκης και Μαρέβα Γκραμπόφσκι στη δεξίωση που παρέθεσε ο Ντόναλντ Τραμπ στη Νέα Υόρκη – Μαζί τους και η Μελάνια

Ο Έλληνας πρωθυπουργός μαζί με την σύζυγό του συμμετείχαν στη δεξίωση που παρέθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος, με αφορμή την Εβδομάδα Υψηλού Επιπέδου της 80ης Συνόδου Γενικής Συνέλευσης Ηνωμένων Εθνών
Μαρέβα Γκραμπόφσκι / Κυριάκος Μητσοτάκης / Ντόναλντ Τραμπ / Μελάνια Τραμπ
Η Μαρέβα Γκραμπόφσκι με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον Ντόναλντ Τραμπ και την Μελάνια Τραμπ στο δείπνο μετά τη σύνοδο του ΟΗΕ

Στη δεξίωση που παρέθεσε ο Ντόναλντ Τραμπ, εν όψει των 80 χρόνων από την ημέρα που ιδρύθηκε ο ΟΗΕ, συμμετείχε, μεταξύ άλλων, και ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Μετά την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη από το βήμα του ΟΗΕ, όπου έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα προς την Άγκυρα για άρση του casus belli, ο πρωθυπουργός μαζί με την σύζυγό του Μαρέβα Γκραμπόφσκι συμμετείχαν στη δεξίωση που παρέθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, στη Νέα Υόρκη.

Στη φωτογραφία που έβγαλαν με αφορμή την Εβδομάδα Υψηλού Επιπέδου της 80ης Συνόδου Γενικής Συνέλευσης Ηνωμένων Εθνών, φαίνονται τόσο οι δύο ηγέτες, όσο και οι σύζυγοί τους: Μαρέβα Γκραμπόφσκι και Μελάνια Τραμπ.

