Κυριάκος Μητσοτάκης – Κωνσταντίνος Τασούλας: «Η χώρα μας καθίσταται από παρακολούθημα, πρωταγωνιστής»

Στο Προεδρικό Μέγαρο μετέβη ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης το πρωί της Δευτέρας (24.11.25) για την καθιερωμένη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενημέρωσε τον Κωνσταντίνο Τασούλα για τις ενεργειακές συμφωνίες της Ελλάδας με την Ουκρανία αλλά και τη συμφωνία για γεωτρήσεις στο Ιόνιο.

«Θα ήθελα να σας ενημερώσω κ. Πρόεδρε για τις σημαντικές εξελίξεις στον τομέα της αναβάθμισης της γεωπολιτικής θέσης της Ελλάδας. Αυτά που έγιναν καταδεικνύουν ότι η χώρα μας καθίσταται πια πρωταγωνιστής ως πύλη εισόδου για το αμερικανικό φυσικό αέριο προς την Ουκρανία και αφετέρου με την δρομολόγηση πρωτοβουλιών για την διερεύνηση κοιτασμάτων στην πατρίδα μας. Για πρώτη φορά εδώ και 40 χρόνια θα έχουμε γεωτρήσεις και θωρακίζει τη χώρα μας αυτή η εξέλιξη και η επίμονη αναβάθμιση της θέσης της χώρας έχει συγκεκριμένα και απτά αποτελέσματα που θα οδηγήσουν όχι μόνο στην ενίσχυση της ασφάλειας αλλά και αν έχουμε θετικές εξελίξεις στις εξορύξεις στην ενίσχυση των δημόσιων οικονομικών με ορίζοντα δεκαετιών», τόνισε ο πρωθυπουργός.

«Δεν αφορούν μόνο την κυβέρνηση αλλά και την πατρίδα μας ειδικά σε ένα περιβάλλον μεγάλων γεωπολιτικών αναταράξεων και ανακατατάξεων. Η χώρα μας γίνεται από παρακολούθημα, πρωταγωνιστής», υπογράμμισε.

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός έκανε ξεχωριστή αναφορά στα μέτρα στήριξης της κυβέρνησης, τονίζοντας πως το πρώτο μέλημα είναι η θωράκιση του εισοδήματος των πολιτών απέναντι στην ακρίβεια. «Είμαστε σε θέση να στηρίξουμε την κοινωνία έμπρακτα ενώ άλλες χώρες λαμβάνουν μέτρα λιτότητας. Είμαστε σε θέση από σήμερα να υλοποιούμε το πρόγραμμα στήριξης της κοινωνίας», υπογράμμισε..

Τέλος, μίλησε για την κακοκαιρία στην Ήπειρο, υπογραμμίζοντας πως ήδη κυβερνητικά κλιμάκια βρίσκονται εκεί για να καταγραφούν οι ζημιές από την κακοκαιρία και να συνέλθει η περιοχή από τις δυνατές βροχοπτώσεις.