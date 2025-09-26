Πολιτική

Κυριάκος Μητσοτάκης: Live η ομιλία του στον ΟΗΕ

Ο Πρωθυπουργός, μεταξύ άλλων αναμένεται να αναδείξει το ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο
Στην 80η Σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, μιλάει αυτή την ώρα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός αναμένεται να αναφερθεί στις γεωπολιτικές εξελίξεις και τους πολέμους που μαίνονται σε Μέση Ανατολή και Ουκρανία.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται επίσης, να αναδείξει το ρόλο της Ελλάδας, ως πυλώνα σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο. 

Δείτε live την ομιλία του Πρωθυπουργού:

Νωρίτερα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είδε τον ΓΓ του ΟΗΕ και μίλησε στο Bloomberg για τον στόχο της αυτοδυναμίας, λέγοντας πως από την 1η Ιανουαρίου οι Έλληνες θα δουν αύξηση στα εισοδήματά τους.

Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Καράογλου για τους νεκρούς μάρτυρες της εξεταστικής του ΟΠΕΚΕΠΕ: «Πέθαναν από το άγχος τους»
Στη λίστα μαρτύρων που πρότεινε η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται και το όνομα του πρώτου πρόεδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, Βαγγέλη Σεφεριάδη, ο οποίος υπηρέτησε από το 1999 έως το 2002, αλλά έχει φύγει από τη ζωή το 2016
Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Η πρώτη γνωριμία με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και η εκτίμηση για το ζεύγους Κυριακού
Η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα και ο πρωθυπουργός συναντήθηκαν στο περιθώριο εκδήλωσης που συνδιοργάνωσαν το Atlantic Council και ο Όμιλος Antenna στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας AEGGIS για την Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή
