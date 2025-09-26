Κυριάκος Μητσοτάκης: Live η ομιλία του στον ΟΗΕ

Στην 80η Σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, μιλάει αυτή την ώρα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός αναμένεται να αναφερθεί στις γεωπολιτικές εξελίξεις και τους πολέμους που μαίνονται σε Μέση Ανατολή και Ουκρανία.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται επίσης, να αναδείξει το ρόλο της Ελλάδας, ως πυλώνα σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Δείτε live την ομιλία του Πρωθυπουργού:

Νωρίτερα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είδε τον ΓΓ του ΟΗΕ και μίλησε στο Bloomberg για τον στόχο της αυτοδυναμίας, λέγοντας πως από την 1η Ιανουαρίου οι Έλληνες θα δουν αύξηση στα εισοδήματά τους.