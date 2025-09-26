Μητσοτάκης στο Bloomberg: Στόχος η αυτοδυναμία – Από την 1η Ιανουαρίου οι Έλληνες θα δουν αύξηση στα εισοδήματά τους

Για την κατάσταση της ελληνικής οικονομίας, την ευρωπαϊκή άμυνα, την κρίση στην Γαλλία αλλά και αν είναι διατεθειμένος να προχωρήσει σε συνεργασίες στις επόμενες εκλογές μίλησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο Bloomberg.

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο συνεργασιών για τον σχηματισμό κυβέρνησης είπε: «Είμαστε μπροστά στις δημοσκοπήσεις, εάν τηρήσουμε τις υποσχέσεις μας και τις δεσμεύσεις μας και εάν η οικονομια συνεχίσει να αναπτύσσεται μπορούμε να κερδίσουμε την απόλυτη πλειοψηφία αλλά στο τέλος ο λαός θα αποφασίσει».

«Για την ανάγκη να δημιουργηθεί ευρωπαϊκός μηχανισμός για την άμυνα, έχει δυναμική και είναι πολλες οι χώρες που έχουν στραφεί προς αυτή την κατεύθυνση», τόνισε και πρόσθεσε ότι εκτιμά πως η Γερμανία θα αλλάξει άποψη. Να υπάρξει ένας μηχανισμός χρηματοδότησης που να διασφαλιζει τα ευρωπαικά μας συμφέροντα και θα προάγει την άμυνα. Όλα αυτά θα τεθούν στα επόμενα ευρωπαϊκά συμβούλια».

Για την ελληνική οικονομία ο πρωθυπουργός είπε: «Έχουμε σημαντικό πρωτογενές πλεόνασμα και είναι θεμέλιο της οικονομικής μας πολιτικής. Έχουμε περάσει δια πυρός και σιδήρου, η οικονομία αναπτύσσεται και θέλουμε να διανέμεται ισότιμα ο πλούτος. Θέλω να μειώνω τους φορους για την μεσαία ταξη και θέλω ο μέσος Έλληνας να αισθάνεται απτά αποτελέσματα και αυτό θα γίνει από την 1η Ιανουαρίου».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απαντώντας αν υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης της κρίσης και στην Ελλάδα τόνισε ότι η χώρα μας πήρε δύσκολες αποφάσεις και βάλαμε τα οικονομικά μας σε τάξη. Ελπίζω να σταθεροποιηθεί η κατάσταση στην Γαλλία. Αν δεν πάνε καλά οι αγορές θα επηρεαστούμε κι εμείς.

Ο πρωθυπουργός είπε επίσης ότι πρέπει να σταματήσουμε στην Ευρώπη να κατηγορούμε ο ένας τον άλλον και στόχος είναι να εγγυηθούμε την συλλογική ανάπτυξη.

Για την τραπεζική ένωση τόνισε ότι «Αν εννοούμε αυτά που λέμε, δηλαδή τραπεζική ένωση, είναι σημαντικό μια ξένη τράπεζα να θέλει να αγοράσει μια ελληνική γιατί αυτό σημαίνει ότι πιστεύει στην ελληνική οικονομία. Ειμαι υπέρ τέτοιων συναλλαγών και το γεγονός ότι η Unicredit αγόρασε το μερίδιο μιας ελληνικής τράπεζας. Πιέζω τις τράπεζες να δίνουν μεγαλύτερες πιστώσεις σε επιχειρήσεις».

Σημείωσε ότι η Ελλάδα έχει γυρίσει σελίδα και «θέλουμε να συγκλίνουμε με την Ευρώπη πιο γρήγορα, στόχος μου να αυξηθούν οι μισθοί να υπάρχει σύγκλιση μισθών, να διασφαλίσουμε ότι θα στηρίξουμε το διαθέσιμο εισόδημα. Οι καλύτερες μέρες είναι στο μέλλον, η πολιτική αυτή θα αποφέρει μακροχρόνια οφέλη για αυτούς».