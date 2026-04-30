Κυριάκος Μητσοτάκης: Live ο χαιρετισμός στα εγκαίνια του παραρτήματος του Πανεπιστημίου Λευκωσίας στην Αθήνα

Χαιρετισμό στα εγκαίνια του παραρτήματος του Πανεπιστημίου Λευκωσίας στην Αθήνα θα απευθύνει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, το πρωί της Πέμπτης (30.4.26).

Το παρών στα εγκαίνια του παραρτήματος του Πανεπιστημίου Λευκωσίας στην Αθήνα δίνουν εκτός από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο Κύπριος πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης, o Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος, η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς, ο πρώην υπουργός Χρήστος Στυλιανίδης και άλλοι.

«Όταν αποφασίσαμε να κάνουμε το μεγάλο βήμα και να καθιερώσουμε παραρτήματα ξένων πανεπιστημίων ισότιμων με τα ελληνικά πανεπιστήμια είχαμε στο μυαλό μας τριτοβάθμια ιδρύματα που θα ήταν ανοιχτά στον κόσμο και ευθυγραμμισμένα με τις ανάγκες και τις ευκαιρίες της εποχής μας. Να καθιερώσουμε την πατρίδα μας ως παγκόσμιο πανεπιστημιακό κέντρο. Γι’ αυτό και δεν κάναμε πίσω στις αγκυλώσεις της αντιπολίτευσης, που συνεχίζει τις πολιτικές της δεκαετίας του ’80 αντί να στρέψουμε όλοι μαζί το βλέμμα μας στην Ελλάδα του 2030», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην αρχή του χαιρετισμού του.

«Κάθε φορά που συναντώ τους πρυτάνεις η λέξη που ακούω είναι εξωστρέφεια. Και από την άλλη έχουμε τέσσερα παραρτήματα ξένων πανεπιστημίων με προοπτική ο αριθμός αυτός να ξεπεράσει τα 10», υπογράμμισε.

«Δεν μπορεί να γίνει καμία απολύτως έκπτωση στα αυστηρά κριτήρια που έχουν τεθεί για τα ξένα πανεπιστήμια», ξεκαθάρισε.

«Όλα αυτά συνθέτουν μια κοσμογονία στον χώρο της Παιδείας, η φιλοδοξία μας είναι η πατρίδα μας να μετατραπεί σε ένα διεθνές κέντρο σπουδών. Αυτό δεν μπορεί να γίνει από τη μια στιγμή στην άλλη, έχει γίνει όμως η αρχή», επισήμανε.

