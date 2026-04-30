Σε αναβρασμό η ΝΔ: Η κόντρα για το επιτελικό κράτος και το δεύτερο μήνυμα Μητσοτάκη σε 24 ώρες προς τους «ανησυχούντες»

Μήνυμα στο εσωτερικό του κόμματος του, και στους βουλευτές που αφήνουν αιχμές για τον ρόλο και την αποτελεσματική λειτουργία του επιτελικού κράτους, να πέσουν οι τόνοι, έστειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για δεύτερη φορά μέσα σε ένα 24ωρο.

Μιλώντας χθες (29.4.2026) στο Υπουργικό Συμβούλιο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπερασπίστηκε το επιτελικό κράτος – που αποτελεί τον πυρήνα της διακυβέρνησης του – όπως και τον υπουργό Επικρατείας, Άκη Σκέρτσο, ο οποίος βρίσκεται στο στόχαστρο συναδέλφων του.

Αναφερόμενος στην έννοια του «επιτελικού κράτους», ο πρωθυπουργός υπογράμμισε τη θεσμική διάκριση ανάμεσα στις αρμοδιότητες της κεντρικής κυβέρνησης, και των βουλευτών.

«Μιλάμε συχνά για το επιτελικό κράτος, το οποίο αφορά εμάς, την εκτελεστική εξουσία, όχι τη νομοθετική εξουσία» τόνισε.

«Άλλες οι υποχρεώσεις της κυβέρνησης, άλλες υποχρεώσεις της Βουλής. Αυτά είναι καθορισμένα με απόλυτη σαφήνεια από το Σύνταγμα», επισήμανε ο Κ. Μητσοτάκης, προσθέτοντας ότι… «η συμμετοχή των βουλευτών στη διαβούλευση για τις πολιτικές της κυβέρνησης απαντά στο πώς αντιλαμβάνεται η κυβέρνηση την αναβάθμιση του ρόλου τους».

Η προτροπή προς τους βουλευτές

Ο πρωθυπουργός έθεσε ως βασικό ζητούμενο τη συμμετοχή και την ουσιαστική συμβολή των βουλευτών στη διαμόρφωση πολιτικών που αφορούν την αναπτυξιακή προοπτική των περιοχών που εκπροσωπούν. Ως παράδειγμα παραγωγικής συνεργασίας της κεντρικής κυβέρνησης και των βουλευτών έφερε τη συμμετοχή τους στη διαβούλευση για τις ορεινές περιοχές και τη νησιωτικότητα.

Τα «επιτεύγματα» του επιτελικού κράτους

Ως «επιτεύγματα» δε, του επιτελικού κράτους, το Μέγαρο Μαξίμου εντάσσει το gov.gr, τη μείωση των τροχαίων, το panic button, έως και τα προγράμματα 36 δισ. του Ταμείου Ανάκαμψης.

«Όλα φέρουν τη σφραγίδα του «επιτελικού κράτους», του τρόπου διοίκησης και διαχείρισης με ισχυρό κέντρο διακυβέρνησης, συγκεκριμένη στοχοθέτηση και τακτικό έλεγχο που εισήγαγε η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη το 2019 και το οποίο έχει οδηγήσει σε λύσεις σε μείζονα προβλήματα, αρκετά εκ των οποίων αποτελούσαν παθογένειες δεκαετιών» δηλώνουν πηγές της κυβέρνησης.

Επιμένουν βουλευτές στην κριτική τους

Η κριτική για το επιτελικό κράτος και τα «πυρά» προς τον Άκη Σκέρτσο, είχαν ξεκινήσει από μια μερίδα βουλευτών, όπως ο Μάκης Βορίδης και ο Στέλιος Πέτσας, και τα τελευταία 24ωρα προστέθηκαν οι πέντε βουλευτές της Ν.Δ. (Αθ. Ζεμπίλης, Α. Κατσανιώτης, Ξ. Μπαραλιάκος, Γ. Οικονόμου και Γ. Παππά) που συνέταξαν την επιστολή που δημοσίευσε η εφημερίδα «Τα Νέα».

Με νέες τους δηλώσεις, επιμένουν στις απόψεις τους

Απαντώντας στον Άκη Σκέτσο και στη δήλωση του ότι «το επιτελικό κράτος δεν δουλεύει με φέουδα και τιμάρια, όπου κάθε υπουργός κάνει ό,τι του κατεβαίνει στο κεφάλι»., ο βουλευτής Αχαΐας της ΝΔ, Ανδρέας Κατσανιώτης (Skai), σημείωσε με νόημα ότι… «κανείς από εμάς δεν ζήτησε να πάμε σε φέουδα ή καινούρια φέουδα στη διακυβέρνηση της χώρας» και ότι οι «5» δεν είναι αντάρτες αλλά… ανησυχούντες.

«Υπάρχουν θέματα που δεν τα πήγαμε καλά. Δεν πρέπει να ασκήσουμε κριτική για να γίνουμε καλύτεροι την επόμενη ημέρα; Αν είναι ο Σκέτσος ,ο Σκέρτσος!» αντέδρασε και ο βουλευτής Πιερίας της Ν.Δ. Φώντας Μπαραλιάκος.

Σε… «αναβρασμό»

Το θέμα του επιτελικού κράτους, όπως και η πρόταση του Πρωθυπουργού για ασυμβίβαστο μεταξύ υπουργού και βουλευτή, αναμένεται να τεθεί από κάποιους βουλευτές στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ, η οποία έχει οριστεί για τις 7 Μαΐου, όπως και στο τακτικό συνέδριο του κόμματος, στα μέσα του μήνα.

Φυγή προς τα μπρος

Από την πλευρά του Μαξίμου, η απάντηση στο κλίμα που έχει διαμορφωθεί εντός του κυβερνώντος κόμματος, είναι η… φυγή προς τα εμπρός με θετικές ειδήσεις που έχουν αντίκτυπο στην καθημερινότητα των πολιτών. Από τη μείωση του δημόσιου χρέους, τα αποτελέσματα από την πάταξη της φοροδιαφυγής, με τα έσοδα που προκύπτουν να κατευθύνονται σε μέτρα στήριξης των πολιτών, τις επενδύσεις, ακόμη και τις στρατηγικές συμμαχίες της χώρας στην άμυνα και την ασφάλεια, έως και τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης για την ανάπτυξη των περιφερειών της χώρας, μέσω των τοπικών σχεδιών που έχουν δρομολογηθεί ,και τη σύστασης νέας Ειδικής Γραμματείας Ορεινών Περιοχών στην Προεδρία της Κυβέρνησης, θέμα που συζητήθηκε χθες στο Υπουργικό Συμβούλιο.