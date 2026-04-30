Ο Κυριάκος Πιερρακάκης ζητά με επιστολή του στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους επιτάχυνση των διαδικασιών για τα θύματα σε Μάτι, Μάνδρα και Τέμπη

Την επιτάχυνση των διαδικασιών, ώστε να μπει τέλος στην πολυετή ταλαιπωρία των τραυματιών και των συγγενών θυμάτων σε Μάτι, Μάνδρα και Τέμπη, ζητά ο Κυριάκος Πιερρακάκης με επιστολή του προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (ΝΣΚ). Η πρωτοβουλία στοχεύει στην παροχή ουσιαστικής λύσης για πολίτες που παραμένουν επί χρόνια εγκλωβισμένοι σε χρονοβόρες δικαστικές εκκρεμότητες.

Η παρέμβαση Κυριάκου Πιερρακάκη δεν περιορίζεται στις τραγωδίες στο Μάτι, στη Μάνδρα και στα Τέμπη αλλά επεκτείνεται σε κάθε περίπτωση άσκοπων δικαστικών εκκρεμοτήτων, ιδίως όταν τα ένδικα μέσα κρίνονται προδήλως αβάσιμα ή στερούνται πιθανοτήτων ευδοκίμησης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στην επιστολή που εστάλη στις 22 Απριλίου 2026, ο κ. Πιερρακάκης καλεί το ΝΣΚ να εξετάσει κατά προτεραιότητα τις εκκρεμείς αιτήσεις για εξώδικη ή συμβιβαστική επίλυση διαφορών, καθώς και τα αιτήματα παραίτησης από ένδικα μέσα.

Η κατεύθυνση είναι σαφής: αποφυγή αντιδικιών χωρίς νομικό έρεισμα και ταχεία διευθέτηση υποθέσεων που χρονίζουν εις βάρος των πολιτών.

Η κίνηση αυτή αποτελεί συνέχεια των νομοθετικών παρεμβάσεων για τις καταστροφές σε Μάτι και Μάνδρα, ενώ εναρμονίζεται με την πρόσφατη απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για ανάλογη διαχείριση της υπόθεσης των Τεμπών. Στο πλαίσιο αυτό, το Δημόσιο δεσμεύεται να μην ασκεί ένδικα μέσα σε υποθέσεις αποζημιώσεων ή να παραιτείται από ήδη ασκηθέντα, διασφαλίζοντας την ταχύτερη δυνατή δικαίωση των πληγέντων.

Τα αποτελέσματα της πολιτικής αυτής είναι ήδη μετρήσιμα. Από την ψήφιση των σχετικών διατάξεων έχουν εκδοθεί 66 πρακτικά για το Μάτι και 14 για τη Μάνδρα, με τις καταβολές προς τους δικαιούχους να αγγίζουν τα 5.482.000 ευρώ. Η σύγκριση με τα 2.986.914 ευρώ που είχαν καταβληθεί έως τις 30 Οκτωβρίου 2025 καταδεικνύει τη σημαντική επιτάχυνση που έχει επιτευχθεί το τελευταίο διάστημα.

Κυβερνητικές πηγές υπογραμμίζουν ότι η ενεργοποίηση του ΝΣΚ αποτελεί κρίσιμο εργαλείο για την αποσυμφόρηση της Δικαιοσύνης και την εμπέδωση του αισθήματος δικαίου, περιορίζοντας καθυστερήσεις που εξαντλούν τις αντοχές των πληγέντων.

Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Ο Νικόλας Φαραντούρης περνά την πόρτα του ΠΑΣΟΚ – Ανεβάζει τους ρυθμούς διεύρυνσης η Χαριλάου Τρικούπη
Τα υπόλοιπα ονόματα που ακούγονται είναι της Νίνας Κασιμάτη η οποία τώρα είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ αλλά προέρχεται από το ΠΑΣΟΚ και της Θεοδώρας Τζάκρη η οποία επίσης προέρχεται από το ΠΑΣΟΚ αλλά και του Θάνου Μωραΐτη
Φαραντούρης και Ανδρουλάκης
Το ΠΑΣΟΚ καταθέτει πρόταση για εξεταστική στις αρχές της εβδομάδας – Πολιτικό θρίλερ για τις υποκλοπές
Στο ΠΑΣΟΚ πυρετώδεις είναι οι διαβουλεύσεις και προκειμένου να βρεθούν οι απαραίτητες 120 ψήφοι, ώστε το αίτημα εξεταστικής για τις υποκλοπές να εγκριθεί και η εξεταστική επιτροπή να συσταθεί
Νίκος Ανδρουλάκης, ΠΑΣΟΚ
Κεραμέως κατά Ανδρουλάκη: Θα μπορούσε να μην έχει καταψηφίσει τη δυνατότητα για 4ημερη εργασία
«Μια οριζόντια μείωση του χρόνου εργασίας απλώς αυξάνει το κόστος εργασίας, το οποίο εν συνεχεία μετακυλίεται στην πραγματική οικονομία και τελικά στον ίδιο τον εργαζόμενο»
Νίκη Κεραμέως 9
Δημοσκόπηση Metron Analysis: Στις 13,6 μονάδες η διαφορά ΝΔ και ΠΑΣΟΚ – Τα ποσοστά Τσίπρα και Καρυστιανού
Η ακρίβεια και η οικονομία παραμένουν τα σημαντικότερα προβλήματα της χώρας - Δημοφιλέστερη πολιτική αρχηγός η Ζωή Κωνσταντοπούλου ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραμένει καταλληλότερος για πρωθυπουργός
Κάλπη 162
