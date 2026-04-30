Ο Νικόλας Φαραντούρης περνά την πόρτα του ΠΑΣΟΚ – Ανεβάζει τους ρυθμούς διεύρυνσης η Χαριλάου Τρικούπη

Φαραντούρης και Ανδρουλάκης / (PATERAKISPHOTO/PATERAKI NIKI/EUROKINISSI)

Τη φράση του Κώστα Σκανδαλίδη «οι πόρτες του ΠΑΣΟΚ είναι ανοιχτές» έχει πάρει τοις μετρητοίς ο ανεξάρτητος ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης και σήμερα αναμένεται να περάσει και επίσημα την πόρτα της Χαριλάου Τρικούπη.

ΠΑΣΟΚ και Αλέξης Τσίπρας διαγκωνίζονται τόσο για να καταστούν οι κύριοι πολιτικοί αντίπαλοι της ΝΔ όσο και για να εντάξουν στους κόλπους του κόμματος οι μεν και του οσονούπω κόμματος ο δε περισσότερα στελέχη.

Στο ΠΑΣΟΚ είναι η αλήθεια και με όπλο το γεγονός ότι ελαφρώς ξεκόλλησε η βελόνα στις δημοσκοπήσεις δεν θέλουν να χάσουν το μομέντουμ και το όνομα του Νικόλα Φαραντούρη δεν είναι το μοναδικό που θα ακουστεί.

Ο Νικόλας Φαραντούρης θα αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Αριστερά και θα καταθέσει αίτημα προσχώρησης στους Ευρωπαίους Σοσιαλιστές.

Ο ίδιος δηλώνει σε κάθε του εμφάνιση υπέρμαχος της συσπείρωσης των δημοκρατικών δυνάμεων στην Ευρώπη ως ανάχωμα στην ακροδεξιά και στην αποδυνάμωση του κράτους πρόνοιας.

Τα υπόλοιπα ονόματα που ακούγονται είναι της Νίνας Κασιμάτη η οποία τώρα είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ αλλά προέρχεται από το ΠΑΣΟΚ και της Θεοδώρας Τζάκρη η οποία επίσης προέρχεται από το ΠΑΣΟΚ αλλά και του Θάνου Μωραΐτη.

Πάντως, ειδικά για την Θεοδώρα Τζάκρη ο βουλευτής που ανήκει στο κόμμα Κασσελάκη, Μιχάλης Χουρδάκης είπε ότι σήμερα (30/04/26) θα συμμετάσχει κανονικά σε συνεδρίαση οργάνων των «Δημοκρατών».

