Συμβαίνει τώρα:
Πολιτική

Κυριάκος Μητσοτάκης: Όλες οι ποινές για εμπρησμό δάσους εκτίονται πλέον στη φυλακή – Τέλος η ατιμωρησία

«Η πολιτεία δε θα επιτρέψει σε κανέναν να παίζει με τις ζωές και τις περιουσίες των συμπολιτών μας»
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης
Συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, στο Μέγαρο Μαξίμου, Παρασκευή 25 Ιουλίου 2025. (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI)

«Μόνο φέτος έχουν γίνει παραπάνω από 300 συλλήψεις για εμπρησμούς σε δάση. Παλαιότερα βλέπαμε εμπρηστές να συλλαμβάνονται και να πέφτουν στα μαλακά εξαιτίας των αδικαιολόγητα χαλαρών κυρώσεων. Αυτό πια άλλαξε» αναφέρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σε βίντεο που ανέβασε στο TikTok για τους εμπρηστές στη χώρα μας. 

«Χάρη στις αλλαγές που κάναμε στον ποινικό κώδικα, όλες οι ποινές που αφορούν εμπρησμό δάσους, εκτίονται πλέον στη φυλακή» τονίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Και διευκρινίζει για τις ποινές ότι «δεν αναστέλλονται ούτε μετατρέπονται με κανέναν τρόπο. Συνοδεύονται από βαριά πρόστιμα και δήμευση περιουσίας. Οι συλλήψεις, οι ομολογίες, οι προφυλακίσεις της τελευταίας εβδομάδας απέδειξαν πως αντίπαλός μας δεν είναι μόνο η κλιματική κρίση. Είναι και ο ανθρώπινος παράγοντας είτε από αμέλεια είτε από πρόθεση».

@kyriakosmitsotakis_

Τέλος η ατιμωρησία. Κανείς δεν μπορεί να παίζει με τις ζωές και τις περιουσίες των συμπολιτών μας, ούτε με το φυσικό μας περιβάλλον.

♬ original sound – Kyriakos Mitsotakis

«Η πολιτεία δε θα επιτρέψει σε κανέναν να παίζει με τις ζωές και τις περιουσίες των συμπολιτών μας. Ούτε φυσικά με το πολύτιμο φυσικό περιβάλλον της χώρας. Η ατιμωρησία τελειώνει εδώ» καταλήγει ο πρωθυπουργός. 

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Φάμελλος από την ανατολική Αττική: Άμεση οριοθέτηση των καμένων, αποζημιώσεις, προστασία του περιβάλλοντος και αντιπλημμυρικά έργα άμεσα
Άμεσα μέτρα στήριξης των τοπικών κοινωνιών μετά τις πυρκαγιές αλλά και αποκατάστασης του περιβάλλοντος ζήτησε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ
Σωκράτης Φάμελλος
1
Newsit logo
Newsit logo