Κυριάκος Μητσοτάκης: Όλες οι ποινές για εμπρησμό δάσους εκτίονται πλέον στη φυλακή – Τέλος η ατιμωρησία

«Μόνο φέτος έχουν γίνει παραπάνω από 300 συλλήψεις για εμπρησμούς σε δάση. Παλαιότερα βλέπαμε εμπρηστές να συλλαμβάνονται και να πέφτουν στα μαλακά εξαιτίας των αδικαιολόγητα χαλαρών κυρώσεων. Αυτό πια άλλαξε» αναφέρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σε βίντεο που ανέβασε στο TikTok για τους εμπρηστές στη χώρα μας.

«Χάρη στις αλλαγές που κάναμε στον ποινικό κώδικα, όλες οι ποινές που αφορούν εμπρησμό δάσους, εκτίονται πλέον στη φυλακή» τονίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Και διευκρινίζει για τις ποινές ότι «δεν αναστέλλονται ούτε μετατρέπονται με κανέναν τρόπο. Συνοδεύονται από βαριά πρόστιμα και δήμευση περιουσίας. Οι συλλήψεις, οι ομολογίες, οι προφυλακίσεις της τελευταίας εβδομάδας απέδειξαν πως αντίπαλός μας δεν είναι μόνο η κλιματική κρίση. Είναι και ο ανθρώπινος παράγοντας είτε από αμέλεια είτε από πρόθεση».

@kyriakosmitsotakis_ Τέλος η ατιμωρησία. Κανείς δεν μπορεί να παίζει με τις ζωές και τις περιουσίες των συμπολιτών μας, ούτε με το φυσικό μας περιβάλλον. ♬ original sound – Kyriakos Mitsotakis

«Η πολιτεία δε θα επιτρέψει σε κανέναν να παίζει με τις ζωές και τις περιουσίες των συμπολιτών μας. Ούτε φυσικά με το πολύτιμο φυσικό περιβάλλον της χώρας. Η ατιμωρησία τελειώνει εδώ» καταλήγει ο πρωθυπουργός.