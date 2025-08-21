Κυριάκος Μητσοτάκης: «Παράδειγμα προς μίμηση η Αμοργός για την προστασία της θάλασσας»

Σε τηλεδιάσκεψη με τον δήμαρχο Αμοργού, Λευτέρη Καραΐσκο, τον πρόεδρο του Επαγγελματικού Αλιευτικού Συλλόγου Αμοργού «Η Χοζοβιώτισσα» Μιχάλη Κρόσμαν και μέλη του ΔΣ του Συλλόγου, συμμετείχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με αφορμή την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος σχετικά με την υλοποίηση της πρωτοβουλίας «Αμοργόραμα».

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αποσκοπεί στην προστασία του θαλάσσιου οικοσυστήματος του νησιού μέσω θέσπισης ρυθμιστικών μέτρων της αλιευτικής δραστηριότητας στην παράκτια ζώνη της Αμοργού. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενημερώθηκε για το σχέδιο δράσης που προβλέπει την παύση της αλιευτικής δραστηριότητας τον Απρίλιο και τον Μάιο, τους πιο σημαντικούς μήνες για την αναπαραγωγή ψαριών.

Το σχέδιο, μεταξύ άλλων προβλέπει τον καθαρισμό των ακτών που δεν είναι εύκολα προσβάσιμες από την ξηρά το ίδιο χρονικό διάστημα, τη σταδιακή αλλαγή των αλιευτικών εργαλείων σε πιο βιώσιμα και τη δημιουργία 3 Θαλάσσιων Προστατευόμενων Περιοχών κατά μήκος της ακτογραμμής της νήσου Αμοργού (ζώνες απαγόρευσης ψαρέματος).

«Η Αμοργός μπορεί να γίνει πρότυπο για πολλές άλλες τοπικές κοινωνίες»

Κατά την έναρξη της συζήτησης ο πρωθυπουργός ανέφερε:

«Χαιρόμαστε πάρα πολύ που σας βλέπουμε, έστω και με τη χρήση της τεχνολογίας, δεσμευόμαστε όμως ότι θα έρθουμε στην Αμοργό. Έχουμε, καταρχάς, κανονίσει να έρθουμε στις αρχές Οκτωβρίου, γιατί θέλω πραγματικά να δώσουμε μία πολύ μεγαλύτερη και διεθνή δημοσιότητα σε αυτή τη θαυμάσια πρωτοβουλία την οποία αναλάβατε εσείς οι ίδιοι, να προστατεύσετε τις θάλασσές σας και με αυτόν τον τρόπο το ίδιο σας το βιός. Γιατί νομίζω ότι εσείς ξέρετε καλύτερα από οποιονδήποτε ότι αν περιορίσετε λίγο και ελεγχόμενα το ψάρεμα σε συγκεκριμένες περιοχές και σε συγκεκριμένες εποχές του χρόνου, θα έχετε απλά πολλά περισσότερα ψάρια να ψαρεύετε το υπόλοιπο χρονικό διάστημα.

Και επειδή αυτή η συζήτηση γίνεται, ξέρετε, παγκόσμια πια με πολλή μεγάλη ένταση, αλλά είναι λίγα τα παραδείγματα τοπικών κοινωνιών που ξεκίνησαν με τη δική τους, θα έλεγα, πρωτοβουλία να αναλάβουν μία τέτοια δράση, γι’ αυτό και θέλω πραγματικά να χαιρετίσω και να προβάλλω αυτή την πρωτοβουλία σας, έχοντας τώρα και το Προεδρικό Διάταγμα πια, το οποίο καθορίζει και επίσημα αυτά τα οποία έχουν αποφασιστεί και να σας δώσω έτσι την ευκαιρία και τη δυνατότητα να μιλήσετε εσείς γι’ αυτά τα οποία κάνετε, για το πώς ξεκίνησε αυτή η πρωτοβουλία, για το πώς οραματίζεστε την εφαρμογή της και μετά, το επόμενο βήμα, για το πώς μπορούμε να την επεκτείνουμε και αλλού.

Γιατί, όπως ξέρετε, έχουμε ήδη εξαγγείλει δύο πολύ μεγάλα και εμβληματικά Θαλάσσια Πάρκα, ένα εκ των οποίων είναι στο Νότιο Αιγαίο, το οποίο και αυτό θα έχει ζώνες προστασίας, πιο ήπια σε πρώτη φάση σε σχέση με αυτό το οποίο κάνετε εσείς. Αλλά, πραγματικά, το όραμά μου θα είναι αυτό το οποίο εσείς κάνετε με τόσο μεγάλο ενθουσιασμό στην Αμοργό να μπορεί να γίνει πρότυπο και παράδειγμα προς μίμηση σε πολλές άλλες τοπικές κοινωνίες οι οποίες στηρίζονται σε μεγάλο βαθμό στην αλιεία».

Ο δήμαρχος Αμοργού Λευτέρης Καραΐσκος με τη σειρά του ευχαρίστησε τον πρωθυπουργό και τον Κώστα Σκρέκα που τους βοήθησε σε αυτό το σχέδιο δράσης και δήλωσε περηφάνεια για το νησί του.

«Πρωθυπουργέ, να σας πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ γιατί κάνετε ένα τεράστιο δώρο στην Αμοργό και στην πατρίδα μας. Η παράκτια αλιεία είναι ένα κομμάτι της ταυτότητας του Αμοργιανού, ένα κομμάτι το οποίο θέλουμε να διατηρηθεί, και της ιστορίας και της παράδοσης αλλά και της τοπικής οικονομίας.

Και αυτό το οποίο γίνεται είναι εξαιρετικό. Να συγχαρούμε και το επιτελείο σας και τα άλλα υπουργεία που συνεργάστηκαν, το υπουργείο Περιβάλλοντος, το υπουργείο Ναυτιλίας. Να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα τον Κώστα Σκρέκα, ο οποίος ήταν ο πρώτος Υπουργός, από το Υπουργείο Περιβάλλοντος βέβαια, που ασχολήθηκε με το “Αμοργόραμα”. Είχε έρθει εδώ το 2021, αν θυμάμαι καλά, Ημέρα Περιβάλλοντος, και έγινε μία δράση η οποία προέβαλε πάρα πολύ το κομμάτι αυτό.

Είναι μία εξαιρετική πρωτοβουλία. Όπως είπατε και εσείς, η τοπική κοινωνία σύσσωμη στηρίζουμε το “Αμοργόραμα”. Είμαστε υπερήφανοι για τους αλιείς, είμαστε υπερήφανοι για την προσπάθεια που κάνατε εσείς και που αγκαλιάσατε και υλοποιήσατε αυτό το όραμα. Πιστεύω ότι και τα επόμενα χρόνια θα πάνε όλα καλά και θα μπορέσουμε να καλύψουμε αυτό το κομμάτι και βέβαια σας περιμένουμε τον Οκτώβρη να δούμε εδώ στο νησί μας τι ανάγκες άλλες υπάρχουν στο κομμάτι αυτό της αλιείας. Ευχαριστούμε πολύ».

Ο Πρόεδρος του ΔΣ του Επαγγελματικού Αλιευτικού Συλλόγου Αμοργού «Η Χοζοβιώτισσα», Μιχάλης Κρόσμαν, σημείωσε:

«Καταρχήν, είναι μεγάλη τιμή, όχι μόνο για εμάς τους ψαράδες αλλά για όλη την Αμοργό, που νιώθουμε τη στήριξη τη δική σας προσωπικά, αλλά και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Είμαστε, βέβαια, χαρούμενοι, μετά από 11 χρόνια φτάσαμε εκεί, σε ένα Προεδρικό Διάταγμα που είναι πάρα πολύ σημαντικό για τα επόμενα χρόνια.

Εδώ να κάνω μία παρένθεση. Έχουμε εδώ και τέσσερα χρόνια τη στήριξη από τη δική σας κυβέρνηση. Ήταν ο Συμεών Κεδίκογλου που μας άνοιξε την πόρτα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Πέρασαν τέσσερα χρόνια από την πολιτική βούληση της κυβέρνησης για να φτάσουμε στη σημερινή μέρα. Νομίζω πρέπει να προχωρήσουμε για την προστασία της θάλασσας «fast track», τα οικοσυστήματα, τα ιχθυαποθέματα δεν περιμένουν. Αυτά που θέλουμε να κάνουμε εδώ στην Αμοργό να γίνονται αλλού».

Στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν επίσης ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας, ο υφυπουργός Χρήστος Κέλλας και η Μαρία Δαμανάκη, ειδική σύμβουλος στην Oceans 5 και το Rockefeller Brothers Foundation και πρώην Επίτροπος Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.