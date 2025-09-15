Κυριάκος Μητσοτάκης σε Αντόνιο Κόστα: Δεν μπορούν να μετέχουν στο πρόγραμμα SAFE χώρες που απειλούν με πόλεμο μέλη της ΕΕ

Σαφές μήνυμα τόσο προς την Τουρκία όσο και τους εταίρους μας στην ΕΕ έστειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις κοινές δηλώσεις με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα με τον οποίο συναντήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η επίσκεψή του Αντόνιο Κόστα γίνεται εν μέσω μιας ρευστής συγκυρίας. Ο πρωθυπουργός έκανε αναφορά στην κατάσταση στην Ουκρανία, εξέφρασε την στήριξη της Ελλάδας στην Πολωνία μετά την παραβίαση του εναέριου χώρου της από ρωσικά drones και αναφερόμενος στην κοινή ευρωπαϊκή άμυνα είπε για το πρόγραμμα SAFE.

«Συζητήσαμε», είπε για την κοινή μας άμυνα και την προοπτική αυτή στηρίζει η Ελλάδα έμπρακτα και μάλιστα με αφορμή τα πρόσφατα συμβάντα είχαν την ευκαιρία να επαναφέρω στην συζήτησή μας την ανάγκη για ένα κοινό χρηματοδοτικό εργαλείο για αγορές κοινού ενδιαφέροντος. Είναι ώριμη αυτή η συζήτηση να γίνει. Για την συμμετοχή τρίτων χωρών η δική μας θέση είναι σαφής ότι δεν μπορούν να συμμετέχουν χώρες που απειλούν ακόμα με πόλεμο χώρες της ΕΕ. Είναι στο χέρι τους να οικοδομήσουν σχέσεις με την Ευρώπη».

Για το επόμενο ευρωπαϊκό συμβούλιο και τι πρέπει να κάνει η Ευρώπη για να είναι ανταγωνιστική απέναντι στις ΗΠΑ και την Κίνα ο πρωθυπουργός απάντησε: «Είχαμε πολλές συζητήσεις για την έκθεση Ντράγκι και Λέτα και πολλοί εκφράστηκαν θετικά για τις τολμηρές προτάσεις Ντράγκι να γεφυρώσουμε το κενό με τις ΗΠΑ. Είναι ακριβές ότι κάποιοι από εμάς είχαμε εκφράσει επιφύλαξη για να τις μετουσιώσουμε σε πρακτικές πολιτικές. Δεν έχουμε κάνει αρκετά βήματα στην κατεύθυνση αυτή και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού συμβουλίου το συμμερίζεται. Χαιρετίζουμε την πρόταση για περιορισμό της γραφειοκρατίας αλλά έχουμε καθυστερήσεις. Για την κοινή ενεργειακή πολιτική έχουν γίνει δειλά βήματα αλλά ακόμα δεν έχουμε καταλήξει ούτε πως θα εποπτεύουμε ούτε πως θα χρηματοδοτήσουμε τις διασυνδέσεις προς όφελος των καταναλωτών. Στα ζητήματα της τραπεζικής ένωσης τα συζητάμε εδώ και 10 χρόνια και δεν έχει γίνει πρόοδος. Η Ελλάδα έχει αποδείξει ότι δεν φοβάται τις επενδύσεις ξένων τραπεζών σε ελληνικές και δεν μπορώ να πω το ίδιο για ευρωπαϊκές χώρες. Ο κ. Ντράγκι είπε επίσης ότι αν έχουμε φιλοδοξίες χρειαζόμαστε και χρηματοδοτικά εργαλεία. Χρειαζόμαστε ένα χρηματοδοτικό εργαλείο δανεισμού στον τομέα της άμυνας που θα αφορούν την ασφάλεια όλων μας. Η μεγάλη πρόκληση είναι να πείσουμε τους συναδέλφους μας ότι χρειάζονται τολμηρές κινήσεις απέναντι στις προκλήσεις. Η επίσκεψη του Αντόνιο Κόστα στην Αθήνα εντάσσεται στο πλαίσιο της περιοδείας του σε όλες τις 27 πρωτεύουσες της ΕΕ, η οποία ολοκληρώνεται αυτήν την εβδομάδα. Σκοπός της είναι η καταγραφή των θέσεων των ηγετών ενόψει της άτυπης Συνόδου Κορυφής στη Δανία στις αρχές Οκτωβρίου και του τακτικού Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες στα τέλη Οκτωβρίου».

Δείτε τις κοινές δηλώσεις:

Σημειώνεται πως το βράδυ της Κυριακής ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρέθεσε δείπνο στον Αντόνιο Κόστα.