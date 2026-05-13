Βουλή: Άρση ασυλίας του Κυριάκου Βελόπουλου μετά από μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση και εξύβριση

Την άρση ασυλίας του προέδρου της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκου Βελόπουλου, αποφάσισε σήμερα (13.05.2026) η Βουλή, μετά από μήνυση που είχε κατατεθεί σε βάρος του για εξύβριση και συκοφαντική δυσφήμιση. Στην ψηφοφορία πήραν μέρος 194 βουλευτές, εκ των οποίων 97 ψήφισαν υπέρ, 79 κατά και 18 δήλωσαν «παρών».

Η Βουλή κλήθηκε να αποφασίσει επί του αιτήματος για άρση ασυλίας του Κυριάκου Βελόπουλου, κατόπιν μήνυσης πολιτευτή άλλου κόμματος, ενώ η αρμόδια επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας είχε εισηγηθεί ομόφωνα την άρση. Η Ελληνική Λύση, όπως αναμενόταν, καταψήφισε το αίτημα, υποστηρίζοντας ότι ο μηνυτής έχει επιτεθεί κατ’ επανάληψη στο κόμμα και στα στελέχη του.

Κατά τη συζήτηση στην Ολομέλεια, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Ελληνικής Λύσης, Κωνσταντίνος Χήτας, ανέφερε ότι η Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματος θα ψηφίσει κατά της άρσης ασυλίας. Οπως υποστήριξε, ο μηνυτής έχει υβρίσει «με τον χειρότερο τρόπο» την Ελληνική Λύση, τα στελέχη και τους υποψηφίους της.

«Σήμερα είναι μια ιστορική μέρα για το τι μήνυμα θα εκπέμψει η Βουλή των Ελλήνων», είπε ο κ. Χήτας, προειδοποιώντας ότι μπορεί να «ανοίξει ο ασκός του Αιόλου» εάν, όπως ανέφερε, οποιοσδήποτε πολίτης μπορεί να καθυβρίζει με τέτοιους χαρακτηρισμούς πολιτικά πρόσωπα και κόμματα. «Είμαστε εμείς παιδοβιαστές; Σοβαρά μιλάτε; Οχι λοιπόν», πρόσθεσε.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Ελληνικής Λύσης έκανε λόγο για υπόθεση που, όπως είπε, υπερβαίνει την πολιτική σκοπιμότητα και αφορά «χυδαιολογία» και προσβολή υπολήψεων. Παράλληλα, απευθύνθηκε και στα άλλα κόμματα, καλώντας τα να ψηφίσουν κατά συνείδηση.

Από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Δημήτρης Μαρκόπουλος ανέφερε ότι η Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ θα ψηφίσει κατά συνείδηση, επικαλούμενος νέα στοιχεία που, όπως είπε, δεν είχε στη διάθεσή της η επιτροπή Δεοντολογίας όταν διατύπωνε την αρχική της κρίση.

«Η παράταξή μας έχει υποφέρει από τέτοιου είδους χυδαιότητες», σημείωσε ο κ. Μαρκόπουλος, προσθέτοντας ότι, λόγω των χρονικών περιορισμών του άρθρου 62, η υπόθεση δεν μπορεί να αναπεμφθεί στην επιτροπή.