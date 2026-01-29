Συμβαίνει τώρα:
Κυριάκος Μητσοτάκης σε Γαλλίδα υπουργό Άμυνας: «Έχουμε οικοδομήσει μια διμερή στρατηγική εταιρική σχέση πολύ βαθιά»

Ο πρωθυπουργός ζήτησε από ΥΠΕΞ και ΥΠΕΘΑ να ολοκληρώσουν «το συντομότερο δυνατό» την ανανέωση της συμφωνίας του 2021
Κυριάκος Μητσοτάκης και Κατρίν Βοτρέν
Συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με την υπουργό Ενόπλων Δυνάμεων της Γαλλίας Κατρίν Βοτρέν, στο Μέγαρο Μαξίμου

Η ελληνογαλλική αμυντική συνεργασία και η επικείμενη ανανέωση της διμερούς Συμφωνίας Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης του 2021 βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχε την Πέμπτη (29.01.2026), στο Μέγαρο Μαξίμου, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τη Γαλλίδα υπουργό Ενόπλων Δυνάμεων Κατρίν Βοτρέν, σε μια συγκυρία αυξημένης διεθνούς ρευστότητας.
 
 Κυριάκος Μητσοτάκης και Κατρίν Βοτρέν επιβεβαίωσαν την αμοιβαία βούληση Ελλάδας και Γαλλίας για περαιτέρω εμβάθυνση της συνεργασίας στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας, με έμφαση στις επαφές που βρίσκονται σε εξέλιξη για την επικαιροποίηση της συμφωνίας που υπεγράφη το 2021.

Κυριάκος Μητσοτάκης και Κατρίν Βοτρέν
Συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με την Υπουργό Ενόπλων Δυνάμεων της Γαλλίας Κατρίν Βοτρέν, στο Μέγαρο Μαξίμου (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Κατά την έναρξη της συνάντησης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι «η εταιρική σχέση με τη Γαλλία αποτελεί μία από τις στενότερες που έχουμε» και ότι στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας οι δύο χώρες έχουν οικοδομήσει «μια διμερή στρατηγική εταιρική σχέση πολύ βαθιά».

Ως απτό παράδειγμα της συνεργασίας, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην πρόσφατη παράδοση της πρώτης φρεγάτας Belharra/FDI «Κίμων», σημειώνοντας ότι «καταδεικνύει τον δυναμισμό και την αποτελεσματικότητα αυτής της συνεργασίας». Ενταγμένη σε «ένα πολύ σύνθετο διεθνές περιβάλλον, που μεταβάλλεται με ιλιγγιώδεις ρυθμούς», η επίσκεψη της Γαλλίδας υπουργού –κατά τον πρωθυπουργό– αποκτά «ακόμα μεγαλύτερη σημασία», καθώς, όπως είπε, «θέτει τέλος σε μια σειρά από βεβαιότητες».

Κυριάκος Μητσοτάκης και Κατρίν Βοτρέν
Συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με την Υπουργό Ενόπλων Δυνάμεων της Γαλλίας Κατρίν Βοτρέν, στο Μέγαρο Μαξίμου (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε ότι Αθήνα και Παρίσι «εργαζόμαστε από κοινού για την ανανέωση της διμερούς Συμφωνίας Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης του 2021» για την άμυνα και την ασφάλεια, προσθέτοντας πως έχει ζητήσει από τους υπουργούς Εξωτερικών και Άμυνας «να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να ολοκληρωθεί η νέα συμφωνία το συντομότερο δυνατό».

Εξέφρασε, επίσης, την προσδοκία ότι η νέα συμφωνία θα υπογραφεί με τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν «πιθανώς μέσα στους προσεχείς μήνες», ενώ έκανε ειδική μνεία στη σημασία των συνεργειών ανάμεσα στις αμυντικές βιομηχανίες των δύο χωρών.

